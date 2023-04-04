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4 квітня 2023, 18:00 Читать на русском

Мінфін розмістив державні облігації ще на 4,6 мільярда. Ставки за 2-річними ОВДП зросли

4 квітня Міністерство фінансів на аукціонах з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 4,55 мільярда гривень. Ставки за 2-річними паперами зросли з 18,98% минулого тижня до 19,6%. Про це йдеться у даних Мінфіну.

4 квітня Міністерство фінансів на аукціонах з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 4,55 мільярда гривень.

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Від продажу річних облігацій у гривні надійшло 475,12 мільйона гривень під 18,5% річних.

Крім цього, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 1,2 роки на 303 млн грн під 19% річних.

А від продажу 2-річних паперів під 19,6% вдалось залучити 3,7 млрд грн (ставки зросли порівняно з 18,98% минулого тижня).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Alex2006
Alex2006
4 квітня 2023, 18:16
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Чудово, чекаємо у Дії :)
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