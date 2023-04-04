Що потрібно знати про війну: тактика сучасної війни та як росіяни знищують свою армію (відео)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

4 квітня 2023, 10:41 Читать на русском

Що потрібно знати про війну: тактика сучасної війни та як росіяни знищують свою армію (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про сучасну військову тактику. Яка вона — сучасна війна? Та як росіяни знищують свою армію.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
4 квітня 2023, 10:52
#
Европа и весь цивилизованный мир ждут наше дешёвое зерно https://ukrrudprom.com/news/Polsha_prizvala_ES_ogranichit_kolichestvo_ukrainskogo_zerna_postupayushchego_na_evropeyskiy_rinok.html
+
0
yarg
yarg
4 квітня 2023, 11:39
#
Цивилизованный мир — это Сомали и Эфиопия …
европа как раз ничего не ждет…
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
4 квітня 2023, 13:06
#
Странно,очень странно. Получается какой-то сомалиец от имени МИД Британии и пару эфиопцев от имени ООН вводили наше фантастическое кристально некоррумпированное правительство в заблуждение ?
+
0
yarg
yarg
4 квітня 2023, 13:21
#
А где вы нашли о МИД Британии ? в статье о призывах польских фермеров ?
это из серии «а какая разница » ? :)

и причем здесь наше правительство и его коррупция ?
Вот уж точно — абы ляпнуть…
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
4 квітня 2023, 13:26
#
Прошлогодние новости.
+
0
yarg
yarg
4 квітня 2023, 13:27
#
О коррупции ? ну понятно…
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
4 квітня 2023, 13:41
#
О нашем зерне, без которого не может жить 7 млрд. человек. Форсировали эти новости наши фантастические потужные, кристально честные демократические партнёры из Британии, Европы, США. В Польше тоже форсили новости про наше незаменимое зерно.
+
0
yarg
yarg
4 квітня 2023, 13:50
#
Почему 7 миллиардов ? реально — примерно полтора.
вас это выбесило ? зря.
ну и да — слово «демократический» — уже лет 20 как не ругательство. Просто сообщаю. Как отставшему от поезда.
А слово «потужный» вызывает попоболь среди горловских сепаров. собственно и все. Но они вас не читают :)
+
0
AAAA2000
AAAA2000
4 квітня 2023, 11:47
#
Фінансові аналітики розповідають про військову тактику???😂😂😂
+
0
Rumatha
Rumatha
4 квітня 2023, 12:54
#
А так і буває: спочатку всі були ковід експертами, потім стали війсковими експертами
+
0
seaman
seaman
4 квітня 2023, 13:19
#
З початку війни став помичати, що в серед публічних людей, в т. ч. в медіа, на ТВ, стало дуже багато з фаміліями на -ов. Мабуть вони й раньше були, але це +1 до параної
+
0
AAAA2000
AAAA2000
4 квітня 2023, 11:47
#
Вимагаю взяти Арестовича в штат фінансових аналітиків!!!
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
4 квітня 2023, 13:30
#
У нас не должно быть виски джеймесон и сигарет от Филипп моррис. Что-то не вижу патриотических рейдов по супермаркетам пГавославных олигархов с требованием изъять с продаж террористическую продукцию)))
+
0
yarg
yarg
4 квітня 2023, 13:32
#
Почему ? разве спаивать и скурвливать русских — не позитивчик ?
у медведева вон от вискаря пукан порвало :)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
4 квітня 2023, 13:42
#
В Украине этих сигарет не должно быть,как и пойла джеймесон. Это все террористическая продукция.
+
0
yarg
yarg
4 квітня 2023, 13:55
#
Разрешаю не покупать :)
но россия — пусть пьет. Я фанатом медведева стал :) такой ржачный алкаш !!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають finlife7, Ivt Kommandor и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами