У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про сучасну військову тактику. Яка вона — сучасна війна? Та як росіяни знищують свою армію.
Що потрібно знати про війну: тактика сучасної війни та як росіяни знищують свою армію (відео)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 16
европа как раз ничего не ждет…
это из серии «а какая разница » ? :)
и причем здесь наше правительство и его коррупция ?
Вот уж точно — абы ляпнуть…
вас это выбесило ? зря.
ну и да — слово «демократический» — уже лет 20 как не ругательство. Просто сообщаю. Как отставшему от поезда.
А слово «потужный» вызывает попоболь среди горловских сепаров. собственно и все. Но они вас не читают :)
у медведева вон от вискаря пукан порвало :)
но россия — пусть пьет. Я фанатом медведева стал :) такой ржачный алкаш !!!