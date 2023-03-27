Головне за понеділок: Скорочення держборгу, рефінанс від НБУ та які купюри підроблюють найчастіше
За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року — близько 7,1 банкнот). Про це йдеться у повідомленні регулятора.
GameStop злетіла на 36%, акції банків продовжують падати
Американські фондові індекси зросли у п'ятницю, незважаючи на побоювання щодо ситуації у банківському секторі США та Європи. За підсумками всього минулого тижня вони також збільшилися: Dow Jones Industrial Average — на 1,2%, S&P 500 — на 1,4% та Nasdaq — на 1,7%. При цьому S&P 500 та Nasdaq завершили «у плюсі» другий тиждень поспіль. Ключові теми цього тижня — дані щодо ринку нерухомості та споживчої інфляції у США. Фінансових звітів поза сезоном мало. Про підсумки минулого тижня та головні події цього розповість інвестиційний аналітик Олег Лисенко.
НБУ видав другий кредит рефінансування у 2023 році. Одержувачем став Банк ¾
24 березня Національний банк надав свій кредит рефінансування загальним обсягом 140 млн грн на термін понад 30 днів Банку ¾.
Міжнародні ринки лихоманить: як це позначиться на курсі валют в Україні
Цей тиждень буде дуже динамічним на валютному ринку України через низку міжнародних та внутрішніх чинників. Вони суттєво вплинуть на динаміку пари євро/долар на зовнішніх ринках і поведінку клієнтів у наших місцевих реаліях.
В НБУ не виключають дострокового зниження облікової ставки
Члени Комітету монетарної політики Нацбанку очікують збереження доволі жорстких монетарних умов і надалі, утім більшість із них вважає, що за умови сталого сповільнення інфляції зниження облікової ставки може розпочатися раніше, ніж передбачено січневим макропрогнозом. Про це свідчать результати засідання Комітету, що відбулося 25 січня, повідомляє пресслужба регулятора.
Держборг України за місяць скоротився більш ніж на пів мільярда доларів
Станом на 28 лютого 2023 року державний та гарантований держборг України становив 4 242,16 млрд гривень або $116,01 млрд.
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