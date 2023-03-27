Головне за понеділок: Скорочення держборгу, рефінанс від НБУ та які купюри підроблюють найчастіше

За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року — близько 7,1 банкнот). Про це йдеться у повідомленні регулятора.

GameStop злетіла на 36%, акції банків продовжують падати

Американські фондові індекси зросли у п'ятницю, незважаючи на побоювання щодо ситуації у банківському секторі США та Європи. За підсумками всього минулого тижня вони також збільшилися: Dow Jones Industrial Average — на 1,2%, S&P 500 — на 1,4% та Nasdaq — на 1,7%. При цьому S&P 500 та Nasdaq завершили «у плюсі» другий тиждень поспіль. Ключові теми цього тижня — дані щодо ринку нерухомості та споживчої інфляції у США. Фінансових звітів поза сезоном мало. Про підсумки минулого тижня та головні події цього розповість інвестиційний аналітик Олег Лисенко.

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