В НБУ не виключають дострокового зниження облікової ставки

Члени Комітету монетарної політики Нацбанку очікують збереження доволі жорстких монетарних умов і надалі, утім більшість із них вважає, що за умови сталого сповільнення інфляції зниження облікової ставки може розпочатися раніше, ніж передбачено січневим макропрогнозом. Про це свідчать результати засідання Комітету, що відбулося 25 січня, повідомляє пресслужба регулятора.

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Зниження ставки

«Вісім членів КМП висловили думку, що НБУ може перейти до зниження облікової ставки раніше, ніж передбачалося в січневому макропрогнозі (до кінця першого кварталу 2024 року, — ред.). Вагомим аргументом може стати подальше, стале та стрімкіше за прогноз, сповільнення інфляції», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість учасників дискусії під час обговорення не конкретизували ані дат, ані розміру ймовірних кроків зі зниження облікової ставки. Вони наголосили, що необхідно дочекатися оновленого макропрогнозу.

Водночас двоє членів комітету зазначили, що НБУ може розпочати цикл зниження облікової ставки вже восени.

Інший учасник дискусії не виключив, що передумови для такого рішення можуть сформуватися навіть раніше. Він підкреслив, що, крім швидшого сповільнення інфляції, формуються й інші необхідні передумови. Зокрема, тиск на валютному ринку знижується, а перспективи збереження міжнародних резервів на достатньо високому рівні — поліпшуються, ураховуючи й прогрес у перемовинах з МВФ.

Водночас кілька членів КМП закликали не поспішати з висновками щодо зміни прогнозу облікової ставки. На думку одного з них, майбутні рішення щодо ставки мають ураховувати високий рівень невизначеності, пов'язаний з перебігом воєнних подій.

Крім того, його непокоять наслідки можливого розгортання нової фінансової кризи у світі після банкрутства низки великих західних банків.

На думку іншого учасника дискусії, яку підтримала більшість членів комітету, траєкторія облікової ставки має узгоджуватися з планом пом’якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, над яким зараз працює НБУ.

Ще один член КМП зауважив, що з огляду на поточний баланс ризиків не варто виключати необхідності додаткового посилення монетарної політики.