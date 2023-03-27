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27 березня 2023, 16:02 Читать на русском

НБУ видав другий кредит рефінансування у 2023 році. Одержувачем став Банк 3/4

24 березня Національний банк надав свій кредит рефінансування загальним обсягом 140 млн грн на термін понад 30 днів Банку ¾. Про це регулятор повідомив сьогодні на своєму офіційному сайті.

24 березня Національний банк надав свій кредит рефінансування загальним обсягом 140 млн грн на термін понад 30 днів Банку ¾.

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Уточнюється, що заставою при кредитуванні було оформлено пул активів банку, без уточнення його складу.

Нагадаємо, що після зростання облікової ставки НБУ з 10% до 25% у червні 2022 року, нацбанківське рефінансування надається під 27% річних.

Кредит Банку ¾ став другим рефінансуванням Нацбанку, наданим із початку 2023 року. Востаннє воно виділялося 3 лютого, та кошти у розмірі 50 млн грн отримав Перший інвестиційний банк.

Згідно з офіційною звітністю, на 1 січня 2023 року Банк ¾ мав заборгованість за кредитами Нацбанку на загальну суму 715,2 млн грн. Набагато менше коштів він залучав у вкладників: у фізосіб — 140,8 млн грн, у юрособ — 289,5 млн грн. Власного капіталу банку на цю дату було на 476,2 млн грн, тобто трохи більш ніж половина від залученого рефінансування НБУ.

Кредитував банк зовсім не активно, весь його кредитний портфель становив лише 79,5 млн грн (юрособи+фізособи). Натомість його вкладення в ОВДП (облігації внутрішньої держпозики) перевищують цей портфель більш ніж у 10-ро і склали 872,2 млрд грн. При цьому за підсумками 2022 року Банк ¾ зміг отримати чистий прибуток на 25,7 млн грн.

За інформацією НБУ, власником 100% акцій Банку ¾ був голова правління Вадим Іщенко.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
kingcity
kingcity
27 березня 2023, 16:48
#
Вона ще жива, ця конторка…
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