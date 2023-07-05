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5 июля 2023, 21:16 Читати українською

Зеленский ввел санкции против акционеров Альфа-банка и структур группы

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против акционеров российского Альфа-банка, а также против структур группы, включая «АльфаСтрахование». Об этом следует из указа президента.

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против акционеров российского Альфа-банка, а также против структур группы, включая «АльфаСтрахование».

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Кто попал под санкции

В частности, ограничения введены в отношении:

  • ABH Holdings SA,
  • ABH Ukraine Limited,
  • Alfastrakhovanie Holdings Limited,
  • ABH Financial Limited,
  • «АБ Холдинг»,
  • «АльфаСтрахование»,
  • «АС Финанс»,
  • «АС Холдинг»,
  • «АльфаСтрахование — ОМС»,
  • «АльфаСтрахование — Жизнь»,
  • Alfa Capital Holdings Limited

Ограничения подразумевают, что эти компании будут временно лишены права использовать свои активы и распоряжаться ими на территории Украины. Также будет действовать запрет на вывод капитала за пределы Украины.

Напомним

Сам Альфа-банк попал под санкции США и Великобритании в 2022 году, а под ограничения Евросоюза — в 2023 году. Михаил Фридман и Петр Авен владеют 45% в Альфа-банке через люксембургскую холдинговую компанию ABH Holdings, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка ABH Financial Ltd.

Олигархи находятся под санкциями Евросоюза и Великобритании. Эти холдинговые компании пока не попадали под санкции.

В марте 2023 года стало известно, что Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают передачу своих долей в Альфа-банке своему давнему партнеру Андрею Косогову, которому уже принадлежит почти 41% в капитале банка. Они хотят продать свои пакеты, чтобы освободиться от западных санкций.

Ожидается, что Андрей Косогов купит Альфа-банк у кипрской ABH Financial Ltd. В Альфа-банке утверждали, что дополнительных разрешений от регуляторов на эту сделку не потребуется: «Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется».

ABH Holdings также находится в процессе продажи своего украинского банка — «Сенс банк». «Основная цель поиска инвестора, которому может быть передан контроль над „Сенс банком“ в сокращении косвенной доли владения попавших под санкции бенефициаров до уровня, который будет отвечать требованиям Украины», — отмечается в заявлении холдинга.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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