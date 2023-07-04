НБУ начал бороться с зарплатами «в конвертах»: как изменятся «серые» выплаты

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июля 2023, 8:10 Читати українською

НБУ начал бороться с зарплатами «в конвертах»: как изменятся «серые» выплаты

С 1 августа внести наличные через терминал можно будет только после указания номера мобильного телефона плательщика. Этого потребовал от финансистов Нацбанк. Для чего вводятся новые правила и сможет ли регулятор достичь поставленных целей, разбирался «Минфин».

С 1 августа внести наличные через терминал можно будет только после указания номера мобильного телефона плательщика.

Что произошло

На украинском финансовом рынке оценили решение Нацбанка как объявление войны с зарплатами в конвертах. В неофициальных беседах финансисты предположили: по-видимому, чиновников окрылил положительный опыт борьбы за легализацию игорного бизнеса, результатом которой стала активная покупка профильными компаниями игорных лицензий и многократный рост отчислений в бюджет. Поэтому теперь в НБУ решили объявить войну «серым» выплатам зарплат.

Несмотря на многочисленные крестовые походы власти против зарплат «в конвертах», побороть это явление в Украине не удалось. Например, согласно исследованию, проведенному Центром Разумкова в 2020 году, 36% работающих украинцев получали всю зарплату или ее часть неофициально. CASE Украина оценивала недопоступления в госбюджет и Пенсионный фонд из-за неофициальных выплат зарплат на уровне около 100 млрд грн в год.

Война значительно сократила рынок труда, но одновременно и уменьшила возможности/желание работодателей оплачивать труд персонала официально. Поэтому речь все еще идет о достаточно солидных суммах недопоступлений.

Правда, сейчас процесс выплаты «серых» зарплат стал более современным: деньги все чаще забрасывают на счет через платежные терминалы (ПТКС — программно-технический комплекс самообслуживания). Обычно, на крупных предприятиях этим занимаются бухгалтера, а в небольших компаниях —руководители подразделений.

В конце прошлой недели Национальный банк решил двумя постановлениями (№ 89 и № 90) усилить контроль за платежами через ПТКС и потребовал от финучреждений (банков и финансовых компаний) с 1 августа 2023 года так переоборудовать их работу, чтобы они через номера телефонов идентифицировали отправителей денег на любую сумму и собирали базу данных номеров. Раньше это требовалось лишь для платежей от 5 тыс. грн.

После 1 августа человеку нужно будет вбить номер телефона, получить на него одноразовый код и ввести его в терминал. Без этого пополнить банковский счет не получится. Именно на пополнение счетов новая процедура и рассчитана, она не распространяется на остальные терминальные платежи, вроде коммуналки, пополнения мобилки или покупки проездных, — здесь все остается по-старому.

Читайте также: Банки начинают собирать информацию о клиентах для обмена: что нужно знать

Как это повлияет на расчеты компаний со своими сотрудниками

Новые правила рассчитаны на то, что украинцы начнут светить номера своих телефонов, не только когда бросают другу в помощь пару тысяч гривен, но и когда им поручат распределить зарплатный фонд компании на пару десятков человек. Это регулярные проводки от 400 тыс. грн и больше. С этой суммы в нашей стране включается жесткий финансовый мониторинг, информация передается в Госфинмониторинг. Дальше на человека могут выходить правоохранительные и налоговые органы и задавать ему вопросы о природе операций и происхождении средств.

Банковский финмониторинг тоже жесткий, но, обычно, начинается с меньших сумм (150−200 тыс. грн) и может закончится принудительным закрытием счета в одностороннем порядке. Но некоторые банки все еще лояльно относятся к клиентам и дают себя обмануть. Клиенты рассказывают им невероятные истории о том, что давали друзьям займы (от которых теперь регулярно получают средства), и даже присылают копии долговых расписок от руки, которые приравнены в украинском законодательстве к кредитному договору.

Сейчас хотят выявить отправителей крупных сумм через терминалы при помощи мобильных телефонов. Сделать это можно, если их номера будут совпадать с финансовыми номерами людей или отправители будут контрактными клиентами Киевстара, Vodafone или Lifecell, и установить их личность будет просто. На самом деле это не так. Хотя бы потому, что порядка 2/3 наших мобильных абонентов пользуются prepaid-симками, купленными без идентификации. Операторы не подписывали с ними контракты и не знают их имен.

Как финансисты помогают выплачивать зарплаты «в конверте»

Интересно, что чиновники перед поголовным сбором номеров мобилок через ПТКС сначала не проверили оптовых отправителей наличных, установить которых намного проще. Ведь с ними давно и тесно знакомы финансисты. Именно под таких оптовиков они посоздавали на своих сайтах услугу «реестровые пополнения».

Услуга нужна, чтобы не вводить номера счетов/карточек большой группы людей или организаций для денежных перечислений сразу 40−50 получателям. Отправителю денег достаточно вбить реквизиты их счетов в привычную табличку Excel, залить на сайт финучреждения и получить одноразовый код. Дальше все просто: вбил код в терминал, там появляется таблица получателей денег и можно распределять наличные по нужным счетам.

Кому-то такой вариант выплат может показаться хлопотным. Но, оказывается, финкомпании начали активно устанавливать терминалы, принимающие деньги пачками и очень быстро их пересчитывающие. Именно под таких клиентов. Рассказывают, что у оптовиков есть адреса нужных аппаратов, этих людей знают поименно и их проводки никто не светит финансовому мониторингу. Сотрудничество взаимовыгодное и ведется не первый год.

Услугу «реестровых пополнений» внедряют и банки. Например, государственный Приватбанк предлагает оптовым плательщикам при помощи реестровых платежей оформлять одновременно до 100 пополнений счетов.

Но упрекать финансистов не в чем: схема законная и номера мобилок при таких оптовых платежах они запрашивают. Главный вопрос — что это были за номера и насколько они помогали на самом деле идентифицировать отправителей денег.

Все понимают, что оптовые плательщики, которые не хотели светиться, никогда не вводили свои личные финансовые номера, привязанные к счетам. Для таких проводок в супермаркете или ларьке можно за 50 грн купить стартовый пакет Lifecell или Vodafone, а после отправки денег выбросить эту симку и забыть номер телефона. Он не позволит никого идентифицировать, а бесполезная база нерабочих номеров телефонов, собранных финансистами, никак не поможет реальному финансовому мониторингу.

Крупные отправители наличных работали по этой схеме задолго до двух вышеупомянутых постановлений Нацбанка по ПТКС (№ 89 и № 90). Можно не сомневаться, что после 1 августа опыт финансистов станут массово перенимать бухгалтера небольших предприятий или просто заказчики, которые рассчитываются со своими исполнителями.

Что дальше

Новые правила явно понравятся мобильным операторам, которые теперь будут продавать больше стартовых пакетов.

Прикрыть схему можно было бы, запретив в Украине prepaid-симки без идентификации. Эту идею уже пытались воплотить в жизнь при беглом президенте Викторе Януковиче в 2014 году. Но в Украине она не прижилась, поскольку была воспринята, как проявление диктатуры. Хотя такие правила действуют уже во всех развитых странах, вряд ли власти решатся на аналогичную реформу в Украине сейчас.

Читайте также: С августа ФОПы останутся без льгот: спасут ли бюджет нарушенные обещания бизнесу

Пока регулятор обходится полумерами, которые мало помогут в тотальной идентификации наличных платежей. Но все прекрасно понимают, что как только людям начнут закручивать гайки по платежам в терминалах или в кассах, они начнут больше полагаться на наличные в конвертах и криптовалюты в электронных кошельках. Ведь, какие бы планы не были у чиновников относительно сокращения оборота наличных денег, реализовать их будет невозможно без кардинального пересмотра системы налогообложения зарплат.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 35

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 июля 2023, 8:18
#
Але деякі банки все ще лояльно ставляться до клієнтів і дають обдурити себе


Поповнювати картку через термінал по номеру — це чому дурити банк ?
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 июля 2023, 8:31
#
Тому що економічний сенс операції невідомий: може людина борг повертає, а може умовною маріупольскою та херсонською готівкою умовним корегувальникам прильотів платить.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 июля 2023, 8:43
#
При чому тут банк ?
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 июля 2023, 8:46
#
При тому, що згідно з законом «Про запобігання та протидію» банк є оператором контролю сумнівних операцій і відповідає за них перед державою.
+
0
Abramon
Abramon
4 июля 2023, 8:25
#
Зменшити податкове навантаження на ПДФО для початку б не завадило.
+
0
yarg
yarg
4 июля 2023, 9:07
#
Зробити не 18 % , а 15 ? і це вирішить проблему ?
+
0
Abramon
Abramon
4 июля 2023, 9:54
#
10−12%, але річ в тім, що звикли платити в конвертах і ухилятися від оподаткування тому за позитивний результат для бюджету я невпевнений.
+
0
yarg
yarg
4 июля 2023, 10:03
#
У нас и так тех налогов копейки собираются… А народ ноет «почему херсонцам раздали по 5000 гривен , а не по 5000 долларов».
да потому что неоткуда больше взять.
уменьшить налог — да , для кого-то оптимизация потеряет смысл и он будет официально платить не минималку 6500 , а реальные 15000.
Но с другой стороны — есть куча людей , которые официально получают 30000. Они заплатят налога вдвое меньше. т. е. бюджет от этого всего — только потеряет.
Устраивать разные ставки для разных доходов — тоже отдельная проблема. есть же куча людей , получающих маленькую зарплату , но квартальные премии и т. п. Уплата налогов по ним очень усложнится…
+
0
Abramon
Abramon
4 июля 2023, 10:19
#
Річ в тім, що згадані Вами куча людей платять зі своїх 30К податок чесно, а ще більша частина отримує з/п в конверті я мовчу про ІТшників, які оформлені як ФОП і платять копійки податків. Тому як мінімум несправедливість, але то таке. Бюджет недоотримує мільярди
+
0
yarg
yarg
4 июля 2023, 10:46
#
Проблематику ФОПів це все взагалі ніяк не вирішить. Вон просто є внутрішнім оффшором у нас. Тим , який суворо заборонено на Кіпрах і багамських островах. Там офшор — для іноземців. І вони не мають права працювати всередині країни , щоб не конкурувати з місцевими підприємствами , які платять реальні податки. А у нас — все в купі…
+
+30
manson
manson
4 июля 2023, 11:41
#
Вот сильно однобокое осуждение про ФОП. Ну не копейки платят если брать в абсолютных числах (а не в пропорции к доходу). И это при том, что взамен они лишены всех возможных социалок, отпусков, больничных и тому подобное. А еще ФОП сам подает отчетность и тратит или время или деньги и сам отвечает за риски всем своим имуществом. По сему я бы так строго не осуждал бы.
+
0
yarg
yarg
4 июля 2023, 11:47
#
В смысле - «лишены отпусков» ?
они предприниматели. хотят работают — хотят нет. кто их лишил отпуска ? сами себя ? и кто им платит отпускные ? никто. Поэтому аргумент «они не платят налогов , зато и в отпуска не ходят» — немного странный.
+
+15
manson
manson
4 июля 2023, 12:08
#
Ну на одно и то же можно посмотреть по разному с точки зрения справедливости (у каждого ж она своя). Убераем слово «лишены отпусков» (так как они предприниматели, отличаются) и задаем вопрос, а чего тогда с них брать налог такой же как с других, что бы они копейки не платили. А если таки равенство, то тут тогда выходит, что безработные место занимают, потребляют ресурсы чужие, но даже копейки не платят. А если не равенство, то нечего осуждать что ФОП типа мало платит.
+
0
krv77
krv77
4 июля 2023, 9:21
#
Что за бред в статье описан?
Я так и представляю «серого бухгалтера», который в соседнем магазине АТБ пополняет карточки сотрудников пачками по 4990 грн, чтобы не спалиться…
+
0
yarg
yarg
4 июля 2023, 9:40
#
Я частенько вижу людей , которые долго-долго стоят у терминалов и засовывают туда толстые пачки купюр. возможно они просто сдают выручку. А может пополняют пару десятков карточек… кто ж их разберет…
+
0
Abramon
Abramon
4 июля 2023, 9:59
#
Це треба запитати в Сенс банка (Альфа-банк) колишній. Як вони проводять чи проводили в себе неоподатковані зарплати працівників «Фудком».
+
0
yarg
yarg
4 июля 2023, 10:10
#
Да откуда же банку знать кто чей работник и зарплата это или нет?
для банка — это пополнение счета Дышкина Степана через терминал. Все.
вот так они это и проводят.
+
0
Abramon
Abramon
4 июля 2023, 10:25
#
Ви серйозно! Централізоване поповнення))) Просто банк дно, якому закони не писані. В нього навіть табло з обмінними курсами увімкнуті, коли НБУ заборонив це для фінустанов, обмінок і т.д.))
+
0
yarg
yarg
4 июля 2023, 10:44
#
Які закони не писані ? який закон забороняє людям поповнювати чужі картки ?
централізовані поповнення — сама звичайна операція. Компанія дає банку гроші , дає перелік рахунків і суми — і банк розкидає гроші по рахунках. Так виплачуються зарплати , розбяться різні виплати (наприклад за паї в сільському господарстві) і т.п. чим це заборонено ?
+
+70
neverice
neverice
4 июля 2023, 9:29
#
Мета цього всього діла явно інша. Сірі зарплати ніхто не заважає платити налом з рук в руки. І ніякої мороки з «годуванням» терміналу.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 июля 2023, 9:39
#
Це працює для копійчаний зарплат.
Від 1000+ баксів, витрачати їх безготівково потім стає вже трохи некомфортно.
Велика сіра зарплатня — та ще морока.
+
0
zevs1
zevs1
4 июля 2023, 12:26
#
Okeksii Ch
Уверен что депутаты и остальные Слуги народа с Вами не согласны когда получают конверты с баксами.

При наличии хороших денег всегда найдется хороший финансовый консультант.
+
0
manson
manson
4 июля 2023, 11:50
#
Дело в том, что народу же нужно что-то сказать и пояснить зачем все это. Борьба за тенью — схавает большинство. Реальные причины конечно другие.
+
0
yarg
yarg
4 июля 2023, 11:53
#
Какие ?
+
0
manson
manson
4 июля 2023, 12:15
#
Можно подумать что, кто-то тут знает (кроме тех, кто при деле и не скажет).
+
0
S77W
S77W
4 июля 2023, 10:05
#
Смешные люди в НБУ.
Уже давно работает схема. Новый телефон и куча симок. Меняй хоть каждую неделю. И что они отследят.
Пока не сделают именные симки ничего не получится.
+
0
bonv
bonv
4 июля 2023, 10:59
#
Геморою побільше від слуг типу народу.
Після введення платником на екрані термінала свого номера буде виконано процедуру перевірки через відправлення повідомлення або телефонний дзвінок з передачею одноразового пароля. Останній потрібно буде ввести у термінал, підтвердивши таким чином згоду на виконання платіжної операції. Додатковий гемор! І «спрощення» від слуг типу народу…
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 июля 2023, 11:10
#
Слуги розраховують, що пересічні почнут світити свої фінансові номери. прив’язані до карток. Окрема сімка суто для поповнень вирішує проблему
+
0
kingunique
kingunique
4 июля 2023, 11:31
#
Краще б ввели мінімальні податки для старту ефективного відбілювання, наприклад, 4−6%, що дало би серйозний поштовх для цивілізованої роботи. В процесі розвитку країни податки б потроху сбільшувались. Ні один нормальний господар не хоче працювати з великим об'ємом нала, оскільки це ризик втратити значно більші суми, та й воруватих працівників ніхто не відміняв. Але ж в нашій країні хочуть все й одразу. Податкова амністія при явно невигідних умовах для бізнесу — це черговий пшик.
+
0
yarg
yarg
4 июля 2023, 11:36
#
Давно вже ввели. у нас ФОП отримують доходи в сотні тисяч на місяць і платять податки 300−400 гривень в квартал. Такого немає навіть на Маршалових островах…
+
+30
zevs1
zevs1
4 июля 2023, 12:06
#
Yarg
К чему ты пишешь враньё, расскажи про 300−400гр податків в квартал, и сотні тисяч прибутків.
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 июля 2023, 12:10
#
Брехня повна. ФОП платить або 3 або 5 % від обороту (виручки) , що явно не копійки.
+
+15
seaman
seaman
4 июля 2023, 11:35
#
Не там копають, у слуг народу конверти товще
+
0
bonv
bonv
4 июля 2023, 11:38
#
ЗЕ-Бенкет на крові: час припинити «ЗЕ-розпил» грошей під час війни.
За півтора року війни масштаб ЗЕ-корупції, рівень якої в Україні й раніше був космічним, тільки зростає. Цинічні чиновники дозволяють собі витрачати бюджетні кошти наліво й направо, не забуваючи покласти значну частину до власних бездонних кишень.
https://www.unian.ua/economics/finance/benket-na-krovi-chas-pripiniti-rozpil-groshey-pid-chas-viyni-12316545.html
+
+15
bonv
bonv
4 июля 2023, 11:55
#
Тепер лише слуги типу народу можуть отримувати нал в конвертах.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16101978, bonv, vala52, zevs1 и 62 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами