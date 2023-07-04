НБУ начал бороться с зарплатами «в конвертах»: как изменятся «серые» выплаты

С 1 августа внести наличные через терминал можно будет только после указания номера мобильного телефона плательщика. Этого потребовал от финансистов Нацбанк. Для чего вводятся новые правила и сможет ли регулятор достичь поставленных целей, разбирался «Минфин».

Что произошло

На украинском финансовом рынке оценили решение Нацбанка как объявление войны с зарплатами в конвертах. В неофициальных беседах финансисты предположили: по-видимому, чиновников окрылил положительный опыт борьбы за легализацию игорного бизнеса, результатом которой стала активная покупка профильными компаниями игорных лицензий и многократный рост отчислений в бюджет. Поэтому теперь в НБУ решили объявить войну «серым» выплатам зарплат.

Несмотря на многочисленные крестовые походы власти против зарплат «в конвертах», побороть это явление в Украине не удалось. Например, согласно исследованию, проведенному Центром Разумкова в 2020 году, 36% работающих украинцев получали всю зарплату или ее часть неофициально. CASE Украина оценивала недопоступления в госбюджет и Пенсионный фонд из-за неофициальных выплат зарплат на уровне около 100 млрд грн в год.

Война значительно сократила рынок труда, но одновременно и уменьшила возможности/желание работодателей оплачивать труд персонала официально. Поэтому речь все еще идет о достаточно солидных суммах недопоступлений.

Правда, сейчас процесс выплаты «серых» зарплат стал более современным: деньги все чаще забрасывают на счет через платежные терминалы (ПТКС — программно-технический комплекс самообслуживания). Обычно, на крупных предприятиях этим занимаются бухгалтера, а в небольших компаниях —руководители подразделений.

В конце прошлой недели Национальный банк решил двумя постановлениями (№ 89 и № 90) усилить контроль за платежами через ПТКС и потребовал от финучреждений (банков и финансовых компаний) с 1 августа 2023 года так переоборудовать их работу, чтобы они через номера телефонов идентифицировали отправителей денег на любую сумму и собирали базу данных номеров. Раньше это требовалось лишь для платежей от 5 тыс. грн.

После 1 августа человеку нужно будет вбить номер телефона, получить на него одноразовый код и ввести его в терминал. Без этого пополнить банковский счет не получится. Именно на пополнение счетов новая процедура и рассчитана, она не распространяется на остальные терминальные платежи, вроде коммуналки, пополнения мобилки или покупки проездных, — здесь все остается по-старому.

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Как это повлияет на расчеты компаний со своими сотрудниками

Новые правила рассчитаны на то, что украинцы начнут светить номера своих телефонов, не только когда бросают другу в помощь пару тысяч гривен, но и когда им поручат распределить зарплатный фонд компании на пару десятков человек. Это регулярные проводки от 400 тыс. грн и больше. С этой суммы в нашей стране включается жесткий финансовый мониторинг, информация передается в Госфинмониторинг. Дальше на человека могут выходить правоохранительные и налоговые органы и задавать ему вопросы о природе операций и происхождении средств.

Банковский финмониторинг тоже жесткий, но, обычно, начинается с меньших сумм (150−200 тыс. грн) и может закончится принудительным закрытием счета в одностороннем порядке. Но некоторые банки все еще лояльно относятся к клиентам и дают себя обмануть. Клиенты рассказывают им невероятные истории о том, что давали друзьям займы (от которых теперь регулярно получают средства), и даже присылают копии долговых расписок от руки, которые приравнены в украинском законодательстве к кредитному договору.

Сейчас хотят выявить отправителей крупных сумм через терминалы при помощи мобильных телефонов. Сделать это можно, если их номера будут совпадать с финансовыми номерами людей или отправители будут контрактными клиентами Киевстара, Vodafone или Lifecell, и установить их личность будет просто. На самом деле это не так. Хотя бы потому, что порядка 2/3 наших мобильных абонентов пользуются prepaid-симками, купленными без идентификации. Операторы не подписывали с ними контракты и не знают их имен.

Как финансисты помогают выплачивать зарплаты «в конверте»

Интересно, что чиновники перед поголовным сбором номеров мобилок через ПТКС сначала не проверили оптовых отправителей наличных, установить которых намного проще. Ведь с ними давно и тесно знакомы финансисты. Именно под таких оптовиков они посоздавали на своих сайтах услугу «реестровые пополнения».

Услуга нужна, чтобы не вводить номера счетов/карточек большой группы людей или организаций для денежных перечислений сразу 40−50 получателям. Отправителю денег достаточно вбить реквизиты их счетов в привычную табличку Excel, залить на сайт финучреждения и получить одноразовый код. Дальше все просто: вбил код в терминал, там появляется таблица получателей денег и можно распределять наличные по нужным счетам.

Кому-то такой вариант выплат может показаться хлопотным. Но, оказывается, финкомпании начали активно устанавливать терминалы, принимающие деньги пачками и очень быстро их пересчитывающие. Именно под таких клиентов. Рассказывают, что у оптовиков есть адреса нужных аппаратов, этих людей знают поименно и их проводки никто не светит финансовому мониторингу. Сотрудничество взаимовыгодное и ведется не первый год.

Услугу «реестровых пополнений» внедряют и банки. Например, государственный Приватбанк предлагает оптовым плательщикам при помощи реестровых платежей оформлять одновременно до 100 пополнений счетов.

Но упрекать финансистов не в чем: схема законная и номера мобилок при таких оптовых платежах они запрашивают. Главный вопрос — что это были за номера и насколько они помогали на самом деле идентифицировать отправителей денег.

Все понимают, что оптовые плательщики, которые не хотели светиться, никогда не вводили свои личные финансовые номера, привязанные к счетам. Для таких проводок в супермаркете или ларьке можно за 50 грн купить стартовый пакет Lifecell или Vodafone, а после отправки денег выбросить эту симку и забыть номер телефона. Он не позволит никого идентифицировать, а бесполезная база нерабочих номеров телефонов, собранных финансистами, никак не поможет реальному финансовому мониторингу.

Крупные отправители наличных работали по этой схеме задолго до двух вышеупомянутых постановлений Нацбанка по ПТКС (№ 89 и № 90). Можно не сомневаться, что после 1 августа опыт финансистов станут массово перенимать бухгалтера небольших предприятий или просто заказчики, которые рассчитываются со своими исполнителями.

Что дальше

Новые правила явно понравятся мобильным операторам, которые теперь будут продавать больше стартовых пакетов.

Прикрыть схему можно было бы, запретив в Украине prepaid-симки без идентификации. Эту идею уже пытались воплотить в жизнь при беглом президенте Викторе Януковиче в 2014 году. Но в Украине она не прижилась, поскольку была воспринята, как проявление диктатуры. Хотя такие правила действуют уже во всех развитых странах, вряд ли власти решатся на аналогичную реформу в Украине сейчас.

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Пока регулятор обходится полумерами, которые мало помогут в тотальной идентификации наличных платежей. Но все прекрасно понимают, что как только людям начнут закручивать гайки по платежам в терминалах или в кассах, они начнут больше полагаться на наличные в конвертах и криптовалюты в электронных кошельках. Ведь, какие бы планы не были у чиновников относительно сокращения оборота наличных денег, реализовать их будет невозможно без кардинального пересмотра системы налогообложения зарплат.