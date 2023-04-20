Шестой месяц санкций: есть ли шанс у клиентов Фридом Финанс вернуть свои деньги

Фридом Финанс Украина находится под санкциями СНБО уже полгода. На момент их введения компания была одним из крупнейших брокеров на вторичном рынке ОВГЗ и предоставляла доступ для торговли на украинском фондовом рынке. О ситуации со счетами ее клиентов сейчас и перспективах возврата средств инвесторов расскажет «Минфин».

Решение о введении санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» СНБО приняло 19 октября, после чего его поддержал Президент. Как объясняли в СНБО, санкции вводились в отношении лиц, которые не выступили в защиту человечности и международного права, или которые определенным образом вовлечены в агрессивные шаги против Украины.

В целом, тогда в санкционный список попали 1 374 юрлица, среди которых издательства Махаон-Украина и Ридна мова, медиаресурсы 112.ua и zik.ua, некоторые промышленные предприятия, в частности, Машзавод и ВСМПО «Титан Украина».

К этим компаниям был применен широкий перечень мер:

блокировка активов,

полное прекращение торговых операций,

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины,

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств,

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений,

запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.

На момент введения санкций во ФФУ было открыто около 13 тыс. счетов в ценных бумагах на общую сумму 3,5 млрд грн. Компания входила в тройку крупнейших продавцов военных ОВГЗ среди небанковских учреждений.

Причиной введения санкций стали связи компании с Россией. Именно там Фридом начинал свою работу, и этот рынок называли вторым среди самых важных для холдинга, который в целом работает в 15 странах мира. Также основатель Фридом Финанс Тимур Турлов был гражданином РФ, но в 2022 году сменил гражданство на казахское.

В начале ноября прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила действие лицензий Фридом Финанс Украина. В результате введения санкций остановилась работа не только брокера, который не мог зарабатывать в Украине, но и были заморожены счета его клиентов.

«Комиссия, с целью защиты прав и интересов инвесторов и клиентов ООО Фридом Финанс Украина, проводит дополнительную работу и осуществляет коммуникацию для дальнейшего принятия отдельного решения Комиссии по действиям, которые необходимо осуществить ООО Фридом Финанс Украина, в связи с приостановкой действия лицензий на занятие профессиональной деятельностью на рынках капитала», — так прокомментировала тогда ситуацию НКЦБФР.

Официальная позиция регулятора была воспринята инвесторами, чьи счета были заблокированы, как надежда на скорейшее решение проблемы.

Из этого заявления можно было сделать вывод, что НКЦБФР планирует разработать механизм, благодаря которому клиенты брокера смогут получить свои средства. Но эти надежды не оправдались.

Почему возникла проблема

Львиную долю в портфелях клиентов Фридом Финанс Украина занимали ОВГЗ. На первый взгляд, ситуацию с возвратом вложенных в облигации средств решить несложно.

Инвестиции в ОВГЗ гарантируются государством, и любой брокер скажет, что, даже в случае прекращения его работы, свои средства клиент все равно получит. Ведь деньги выплачивает государство, а не брокер, а в случае аннулирования лицензии брокера НКЦБФР переведет его клиентов в другое учреждение, которое обеспечит перечисление выплат.

Именно так произошло бы и в случае с ФФУ, если бы компания была лишена лицензии. Однако, поскольку, в соответствии с решением НКЦБФР, действие лицензии только приостановлено, оснований для перевода клиентов на обслуживание в другие учреждения сейчас нет.

В итоге, возникает следующая ситуация. Министерство финансов проводит купонные выплаты по облигациям или перечисляет средства для их погашения. Эти деньги поступают на транзитные счета НБУ, и дальше должны были бы идти брокеру, который перевел бы их своим клиентам. Но поскольку ФФУ находится под санкциями, дальше Нацбанка деньги не идут и остаются на его счетах.

Как рассказывают клиенты Фридом Финанс, в НБУ объясняют, что деньги им будут выплачены сразу, как только это будет разрешено. То есть теоретически это может произойти после снятия санкций в отношении ФФУ или перевода клиентов на обслуживание в другое учреждение.

Владельцы ОВГЗ могли бы получить свои средства, будь лицензия Фридома аннулирована. В то же время, часть клиентов брокера из-за этого еще больше пострадала бы. Например, у ФФУ был свой продукт инвестиций в облигации, который предусматривал ежемесячные выплаты процентов — что-то вроде ETF на основе государственных облигаций.

Кроме этого, у клиентов могли быть средства на счетах брокера, а некоторые уже перевели деньги на покупку облигаций, но брокер к моменту введения санкций еще не успел завершить сделки. В случае аннулирования лицензии такие клиенты, скорее всего, потеряют какие-либо шансы вернуть сбережения. Поэтому для них приостановка действия лицензии — лучший вариант, чем ее аннулирование.

Что говорит Фридом Финанс

Добиться снятия санкций ФФУ теоретически мог бы двумя способами: через их отмену в судебном порядке или доказав их беспочвенность органам, которые их вводили. В первую очередь, СНБО и СБУ, которые давали свои выводы Президенту.

На данный момент компания решила пойти по второму пути. Как рассказала «Минфину» генеральный директор Фридом Финанс Украина Марина Бартошек, в компании отмечают, что СЕО Freedom Holding Тимур Турлов еще до даты наложения санкций вышел из гражданства РФ и является гражданином Казахстана.

Кроме того, компания Freedom Holding после полномасштабного вторжения решила продать российскую долю своего бизнеса. Официально об этом было уведомлено в мае прошлого года, а в октябре подписаны договоры об отчуждении прав собственности холдинга на российские компании. Официально завершился этот процесс в феврале этого года.

Ранее холдингу в РФ принадлежали инвестиционная компания Фридом Финанс и ФФИН Банк. Новым владельцем этих активов стал Максим Повалишин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора и члена совета директоров в российской инвесткомпании холдинга. Сумма сделки составила $33 млн. Бывшие российские подразделения холдинга уже изменили свои названия на Цифра брокер и Цифра банк.

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Холдинг продолжает работу на западных рынках. Как рассказала Бартошек, в настоящее время Freedom Holding покупает американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его дочернюю структуру Maxim Financial Advisors LLC.

Также, как уверяют в компании, никакие санкции не применялись ни в отношении материнского Freedom Holding, ни подразделения Freedom Finance Europe, которое предоставляет доступ к зарубежным фондовым рынкам, в том числе и клиентам из Украины.

Что говорят органы власти

Как рассказали «Минфину» в НКЦБФР, разблокировать счета подсанкционной компании нормативно-правовыми актами Нацкомиссии невозможно, а вопрос санкций и их влияния следует адресовать СНБО — здесь у регулятора полномочий нет.

В свою очередь, клиенты ФФУ, с которыми общалась редакция, рассказывают, что долгое время переписываются с разными государственными органами по поводу возврата своих денег, но результат практически всегда один и тот же — их письма перенаправляются в НКЦБФР. Которая, в свою очередь, отмечает, что не может принять решение, которое противоречит указу Президента о применении санкций.

Не исключено, что в условиях продления действия санкций вопрос о возврате средств будет решен на законодательном уровне. По крайней мере, после многочисленных обращений клиентов компании в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, его представители обратились в ряд государственных органов с предложением изучить вопрос «о возможной целесообразности законодательных изменений». Однако, в любом случае, это фактически лишь подготовка к подготовительной работе. О конкретных изменениях в законе речь пока не идет.

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Поэтому сейчас клиентам компании остается надеяться, что ФФУ удастся убедить органы власти в отсутствии своих связей со страной-агрессором. Другой вариант — ожидать, пока завершится пятилетний срок санкций.