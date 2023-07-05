СНБО наложил санкции на брокера mono invest EXANTE: инвесторам предлагают закрыть счета немедленно

«Только что СНБО включил в список санкций компанию EXANTE, которая является брокером в нашем приложении для инвестиций», — об этом в своем телеграм-канале сообщил основатель monobank Олег Гороховский . Само приложение с началом полномасштабного вторжения не позволяло вносить туда средства и покупать акции, но ценные бумаги там оставались.

Гороховский также предложил следующий алгоритм действий для пользователей:

⁃ Все клиенты, имеющие позиции в ценных бумагах в mono invest, получат в течение часа уведомление, в котором им будет предложено согласиться сегодня закрыть позицию и вернуть деньги на карту.

⁃ Позиции в ценных бумагах, клиентов, которые нажмут в сообщении «Согласен» или не нажмут ничего до 22:30, будут закрыты и их средства возвращены на карты.

⁃ Позиции клиентов, которые в сообщении нажмут «Не согласен», закрыты не будут. Доступ к их акциям и средствам на них израсходованным будет возможен только после снятия санкций СНБО.

Exante — брокерская компания, ориентированная, прежде всего, на пользователей из стран Европы. Брокер начал работу в 2011 году, учредители — Алексей Кириенко, Анатолий Князев и Владимир Масляков. Компания зарегистрирована на Мальте, там же расположен головной офис.

Подразделения функционируют в крупнейших городах Европы, в частности, в Киеве. Брокер управляет более 1,5 млрд. EUR клиентских средств. Собственный капитал - более 200 млн EUR. Ведет деятельность на основе трех лицензий: Великобритании, Кипра и Гонконга.