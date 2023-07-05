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5 июля 2023, 20:48 Читати українською

СНБО наложил санкции на брокера mono invest EXANTE: инвесторам предлагают закрыть счета немедленно

«Только что СНБО включил в список санкций компанию EXANTE, которая является брокером в нашем приложении для инвестиций», —  об этом в своем телеграм-канале сообщил основатель monobank Олег Гороховский. Само приложение с началом полномасштабного вторжения не позволяло вносить туда средства и покупать акции, но ценные бумаги там оставались.

«Только что СНБО включил в список санкций компанию EXANTE, которая является брокером в нашем приложении для инвестиций», —  об этом в своем телеграм-канале сообщил основатель monobank Олег Гороховский.

Гороховский также предложил следующий алгоритм действий для пользователей:

⁃ Все клиенты, имеющие позиции в ценных бумагах в mono invest, получат в течение часа уведомление, в котором им будет предложено согласиться сегодня закрыть позицию и вернуть деньги на карту.
⁃ Позиции в ценных бумагах, клиентов, которые нажмут в сообщении «Согласен» или не нажмут ничего до 22:30, будут закрыты и их средства возвращены на карты.
⁃ Позиции клиентов, которые в сообщении нажмут «Не согласен», закрыты не будут. Доступ к их акциям и средствам на них израсходованным будет возможен только после снятия санкций СНБО.

Exante — брокерская компания, ориентированная, прежде всего, на пользователей из стран Европы. Брокер начал работу в 2011 году, учредители — Алексей Кириенко, Анатолий Князев и Владимир Масляков. Компания зарегистрирована на Мальте, там же расположен головной офис.

Подразделения функционируют в крупнейших городах Европы, в частности, в Киеве. Брокер управляет более 1,5 млрд. EUR клиентских средств. Собственный капитал - более 200 млн EUR. Ведет деятельность на основе трех лицензий: Великобритании, Кипра и Гонконга.

Автор:
Елена Демина
Главный редактор Елена Демина
Пишет на темы: Макроэкономика, финансы, госрегулирование, бюджет, фискальная политика
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Бедный папа
Бедный папа
5 июля 2023, 21:00
#
«Только что СНБО включил в список санкций компанию EXANTE, которая является брокером в нашем приложении для инвестиций»

И как такое могло случиться…
То что у нас в стране продолжают работать рашисткие казинохи и форексы СНБО не смущает?
+
0
Rubi0
Rubi0
5 июля 2023, 21:15
#
Еще один шаг чтоб вернуть 65 млн из-за границы, ведь все украинцы в Канаде мечтают в один миг стать заключенными еще и с принудиловкой продать свои сбережения по невыгодной рыночной цене еще и потерять на курсовой разности
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