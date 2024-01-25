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25 января 2024, 7:30 Читати українською

Покупать или нет: при каком курсе доллара вложения в гривневые ОВГЗ останутся выгодными

В моменты ситуативного роста курса доллара люди начинают активно обсуждать выгоду вложений в гривневые ОВГЗ. Не стала исключением и январская девальвация нацвалюты. И пока гривна снова укрепляется с середины января, обсуждение этой темы продолжается. Давайте разберемся, что же в реальности ожидать от инвестиций в гривневые облигации в этом году и до какого предельного курса доллара они остаются выгодными.

В моменты ситуативного роста курса доллара люди начинают активно обсуждать выгоду вложений в гривневые ОВГЗ.

Военные риски обсуждать не будем, они сохранятся до окончательной победы Украины над агрессором, а вот экономику проанализируем:

Решения Нацбанка по учетной ставке

Сегодня, 25 января, НБУ огласит очередное решение по учетной ставке. Согласно последним данным Госстата, годовая инфляция замедлилась до 5,1%. Так что нынешний уровень учетной ставки в 15% годовых явно не соответствует динамике потребительских цен, ради сдерживания роста которых в свое время регулятор и начал сезон повышения ключевой ставки.

Скорее всего, НБУ продолжит цикл ее постепенного снижения на 1−2% годовых, с соответствующей коррекцией всех ставок, «завязанных» на учетной.

Политика Минфина по размещению ОВГЗ

Снижение учетной ставки НБУ, в свою очередь, позволит Минфину постепенно уменьшать доходность ОВГЗ, через размещение которых в бюджет привлекаются гривневые ресурсы. Этот процесс уже запущен.

Кривая доходности по гривневым ОВГЗ до погашения

Правда, снижать доходность по гривневым облигациям чиновники Минфина будут очень осторожно. Ведь дефицит бюджета почти в 1,6 трлн гривен (и, скорее всего, его придется увеличивать) надо будет закрывать не только за счет международного финансирования, но и за счет продажи инвесторам новых порций ОВГЗ. Среди покупателей пока преобладают банки и сам НБУ.

А вот иностранцы, боясь военных рисков, достаточно пассивные. Остается население с его огромными остатками на текущих счетах, за которые сейчас и будут бороться банки и Минфин. Поэтому «отпугивать» и без того немногочисленных иностранных покупателей, и главное — местных инвесторов (население), государство себе позволить не может.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинальной-амортизационной стоимости

Так что заметных отклонений в доходности по размещаемым сейчас облигациям ожидать не стоит.

Психология инвесторов и аппетит к риску

В условиях войны и глобальной неопределенности мало кто из непрофессиональных инвесторов готов рассматривать вложения со сроками свыше 3 месяцев-1 года. Лишь профессиональные игроки (банки, часть иностранных и местных финкомпаний), которые находятся постоянно «в рынке» и быстро корректируют свои инвестиционные портфели, в зависимости от ситуации, сейчас вкладываются в долгосрочные бумаги.

Но надо сделать поправку на то, что в вышеуказанной таблице Министерства финансов указана доходность на первичном рынке, где население «напрямую» покупать облигации не может, а на вторичном рынке банки и финкомпании, как финансовые посредники при продаже облигаций со своего портфеля, корректируют ее еще в среднем на 1−2% годовых в сторону снижения.

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Выгодны ли вложения в гривневые облигации до 1 года для частного инвестора

Как писалось выше, в условиях войны основная часть непрофессиональных инвесторов планирует свои вложения с горизонтом, максимум, в 1 год, чаще —до 3−6 месяцев.

Поэтому остановимся именно на этих сроках вложений в гривневые облигации — 3 месяца, 6 месяцев и 1 год.

Исходя из текущего рынка, доходность ОВГЗ на 3 месяца в гривне для инвестора на вторичке сейчас составляет порядка 12% годовых, 6-ти месячных — в пределах 14% годовых, а на год — около 15% годовых.

Доходы по ОВГЗ не облагаются налогом, поэтому эти ставки доходности можно считать «чистой» доходностью для инвестора. Есть еще расходы на открытие счета в ценных бумагах, комиссии торговца ОВГЗ и т. п., но часто они «нулевые», так как торговцы в маркетинговых целях привлечения клиентов просто «зашивают» их в конечную доходность, получаемую клиентом.

Для удобства рассмотрим ситуацию на примере средств инвестора в сумме $1 000. Для начала определимся, какую сумму получит инвестор. Сдав свои доллары в обменник финкомпаний. По состоянию на дату написания статьи, при курсе приема доллара в обменниках в 38 гривен, это составляет 38 тыс гривен. Важно, что 2024 год високосный, то есть для расчетов надо брать 366 дней в году.

Для 3-месячного вложения в ОВГЗ на вторичке (около 12% годовых) в конце периода инвестор получит такой доход:

(38 000 грн * 12% годовых * 93 дня) / (366 дней * 100) = 1 158,69 грн.

С суммой возврата вложения это составит 39 158,69 гривен.

То есть чтобы выйти в «0» по своим инвестициям в ОВГЗ, курс покупки доллара в обменнике через 3 месяца должен составить 39,16 гривен за доллар. Если он будет меньше, инвестиция будет прибыльной, если выше — убыточной.

Для 6-месячного вложения в ОВГЗ на вторичке (около 14% годовых) в конце периода получим такой доход:

(38 000 грн * 14% годовых * 183 дня) / (366 дней * 100) = 2 660 грн.

С суммой возврата вложения это составит 40 660 гривен.

То есть чтобы выйти в «ноль» по своим инвестициям в ОВГЗ, курс покупки доллара в обменнике через 6 месяцев должен составить 40,66 гривен за доллар. Если он будет меньше — инвестор «в плюсе», если выше — в «минусе».

Для вложения в ОВГЗ на 1 год на вторичке (около 15% годовых) в конце периода получаем такой доход:

(38 000 грн * 15% годовых * 366 дней) / (366 дней * 100) =5 700 грн.

С суммой возврата вложения это составит 43 700 гривен.

Чтобы выйти в «ноль» по своим инвестициям в ОВГЗ, курс покупки доллара в обменнике через год должен составить 43,70 гривен за доллар. Соответственно, курс доллара ниже означает прибыльность инвестиции, выше — ее убыточность.

Читайте также: Останутся ли ОВГЗ привлекательными для инвестиций, если гривна снова будет падать

Как учитываем курс

Теперь посмотрим на ситуацию с наличным курсом доллара за январь 2023 — январь 2024 года (срок 1 год).

Несмотря на блекауты и обстрелы 2023 года, меняющуюся ситуацию на фронте и массу новостей, которые работали как в пользу укрепления гривны, так и против нее, в целом, курс продажи доллара так и не превысил пиковых 40,6 гривен в январе 2023 года.

Более того, с определенными ситуативными колебаниями он все же просел до сегодняшнего среднего значения курса продажи в 38,23 гривны. В моменты ситуативного пика в январе 2024 года курс не дотянул и до 40 гривен за доллар.

Поэтому даже трехмесячные вложения в ОВГЗ являются приемлемыми для инвестора с учетом того, что после взлета котировок в начале 2024 года сейчас курс продажи доллара (38,23 гривны) ниже расчетных 39,16 гривен на трехмесячном горизонте вложений.

Если экономическая, военная и политическая ситуация в Украине и вокруг нее в 2024 году будут не хуже, чем в 2023 году (в первую очередь, речь об объемах международной финансовой и военной помощи), то инвестиции в гривневые ОВГЗ можно рассматривать, как наиболее простой и надежный инструмент для инвестора, готового работать с гривной.

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На что еще обратить внимание

Кроме сугубо военных нюансов, в этом году для вложений в ОВГЗ, как инвестиционного инструмента, принципиально важны:

1. в пользу гривны — стабильное и полное поступление международной помощи в оговоренных с западными партнерами объемах, высокий уровень ЗВР, позитивное решение вопроса конфискации «замороженных» активов россии в пользу Украины, рост экспорта, переход экономики на военные рельсы с увеличением доли отечественного производства и доверие к гривне со стороны населения.

2. против гривны — политические и коррупционные скандалы, задержки в получении финансовой, экономической и военной помощи (особенно в период выборов в странах-главных наших партнеров), не всегда адекватные заявления наших чиновников и не всегда дружественные экономические действия со стороны наших западных соседей в части блокировки украинского экспорта. Также негативно на гривне может отразиться увеличение расходов на армию, что расширит и без того большой дефицит бюджета. По прогнозам правительства, он и без того составит порядка 21% ВВП, и, в любом случае, будет давить на курс.

В условиях войны, если период постепенного снижения учетной ставки Нацбанка продолжится в течение всего 2024 года, вложения в ОВГЗ, сделанные сейчас, по своей доходности потенциально будут более привлекательными, нежели более поздние инвестиции. Ведь Минфин с оглядкой на поведение НБУ все же постарается придавливать доходность по гривневым облигациям со сроками до 1 года.

В то же время, дополнительная диверсификация в теперешних сложных условиях явно необходима. С точки зрения более консервативного частного инвестора, далекого от фондового и валютного рынков, я бы пока работал только с 3−6-месячными гривневыми облигациями.

Также не стоит забывать о принципе диверсификации вложений, держа свои сбережения в пропорции: до 60% в гривне на депозитах или в ОВГЗ, остальные до 40% в валюте (50/50 в долларе и в евро) также на депозитах или в валютных облигациях.

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