ОВГЗ, земля или золото: что выбрать для инвестиций в 2024 году

Валютные ограничения, которые НБУ ввел после начала войны, сузили инвестиционные возможности украинцев. Впрочем, профессионалы говорят, что и в таких условиях наши инвесторы могут зарабатывать. Об актуальных инвестиционных направлениях в 2024 году рассказал финансист, партнер iPlan.ua Любомир Остапив.

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)

Для кого: для тех, кто стремится поддержать госбюджет Украины, но, в конечном итоге, вернуть эти средства. И для кого простота и ликвидность являются ключевыми факторами.

С начала полномасштабного вторжения частные инвесторы в Украине вложили в облигации внутреннего государственного займа почти 24 млрд грн (по состоянию на начало ноября). Их привлекательность заключается не только в гарантированности выплат со стороны государства.

Заработок на ОВГЗ выше, чем ставки депозитов или вложений в наличную валюту, учитывая инфляцию. Последние серии ОВГЗ (на конец 2023 года) продавались со ставкой, не ниже 16,5% в гривне и 4,6% и 3,2% в долларе и евро соответственно. А ОВГЗ со сроком погашения 2,6 года предлагаются по ставке 19,7%. Замечу, что доход по ОВГЗ не облагается налогом, в отличие от срочных банковских вкладов.

В чем еще их привлекательность для инвесторов

Высокая ликвидность — ОВГЗ можно легко продать за несколько минут через приложение брокера. А также низкий порог вхождения. Большинство брокеров позволяют купить от одной облигации, а это около тысячи гривен для ОВГЗ в гривне или тысяча долларов/евро для валютных. Но есть и исключения. В частности, в Приватбанке минимальная сумма покупки составляет от 50 тыс. грн, поэтому инвестировать там меньшие суммы нецелесообразно.

Добавлю, что Нацбанк сейчас постепенно снижает свою учетную ставку. Деньги становятся дешевле — а значит, будут падать и проценты на депозиты. По сути, это уже происходит.

Одной из разновидностей ОВГЗ являются военные облигации. Они мало чем отличаются от привычных ОВГЗ, кроме целевого назначения — средства от размещения военных облигаций идут на финансирование потребностей армии и страны в условиях военного положения.

Где можно купить ОВГЗ? Проще всего это сделать прямо с мобильного. Это предлагают, например, monobank, Sense, ПУМБ, ICU, Univer и Bond.ua.

В Приватбанке — непосредственно на сайте. Можно делать это и через «Дію», которая предлагает удобную функциональность для этого. Впрочем, непосредственно приложение не продает облигации, а направляет на сайты партнеров. Заметьте, что через «Дію» выплаты будут идти на карту «єПідтримка» — если ее нет, нужно будет выпустить.

О чем следует помнить

сравнительно высокая комиссия за покупку облигаций у Приватбанка. Она составляет примерно 2 000 грн;

хотя большинство участников рынка не берут комиссии за продажу облигаций, это не значит, что они на них ничего не зарабатывают. Проще говоря, это напоминает обмен валют: где-то купили дешевле, и впоследствии кому-то продали дороже;

цены на одни и те же облигации (а следовательно, их доходность) у разных брокеров могут отличаться. Брокеры часто закладывают свою комиссию в маржу облигации.

Для сравнения условий вы можете воспользоваться сайтом Министерства финансов или сайтом фондовой биржи ПФТС. Смотрим, с какой доходностью эту самую облигацию вам предлагает брокер, и принимаем решение.

В первый год войны ОВГЗ выглядели, скорее, патриотической инвестицией, ведь уровень инфляции в Украине не перекрывался доходами. Впрочем, этот инструмент позволил удержать на плаву государственный бюджет. В 2023, учитывая стабилизацию инфляции и валютного курса, ОВГЗ стали более интересными — как минимум, для хеджирования инфляционных и курсовых рисков.

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Сельскохозяйственная земля

Для кого: для тех, кто понимает, что, кроме людей, земля — главный актив Украины, и готов подождать 3−10 лет, чтобы получить значительный выигрыш.

Если жилая недвижимость в большинстве регионов просела во время полномасштабной войны, земля сохранила свою ценность. Более того, с 1 января 2024 года рынок земли открылся и для юрлиц — это ощутимо увеличит спрос. Сельскохозяйственные угодья в Украине до сих пор значительно дешевле, чем у европейских соседей, однако, даже военное положение не уменьшает их привлекательности. Условно говоря, сейчас маленький участок под инвестиции можно взять за сумму около $4 тыс.

Марк Твен еще давно говорил: «Покупайте землю — ее больше не производят». Впрочем, украинцам вряд ли нужны дополнительные подтверждения ценности земли. Сотни наших поговорок на эту тему (например: «хоть и земля черная, но белый хлеб родит») не дадут соврать. Да, землю невозможно уничтожить даже во время активных боевых действий. Многие сельхозземли загрязнены последствиями вторжения или вражеских атак, но земля достаточно быстро восстанавливается до пригодного для обработки состояния.

По запросам клиентов я вижу, что самую большую заинтересованность вызывает земля в традиционных аграрных регионах — условно, «внутри» страны. Это Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская области.

Более низкие цены на участки, очевидно, в областях, приближенных к боевым действиям. Здесь можно увидеть цены и от $1 500 за гектар. Подальше от границы с северным соседом следует ориентироваться на стоимость $2 000−2 500 за гектар.

Две основные составляющие получения прибыли — это доход от сдачи земли в аренду плюс ее перепродажа после удорожания. За последний год в некоторых регионах цена земли уже выросла в долларе на 20% в год. С открытием рынка земли для юрлиц и увеличением лимитов цены могут и дальше расти. Прогнозы аналитиков утверждают, что украинская сельхозземля постепенно догонит наших соседей по региону, например, Польшу или Словакию, где ценник в три-четыре раза выше.

Если воспользоваться услугами профессиональных операторов земельного рынка, такая инвестиция потребует минимум усилий. В настоящее время существует до десяти компаний, которые профессионально помогут приобрести участок, с учетом вашей инвестиционной стратегии, и обеспечат полное юридическое сопровождение. Некоторые из них работают в формате управляющей компании: обеспечивают дальнейшее сопровождение сделки, решают все вопросы с арендаторами о своевременной оплате и улучшении условий аренды, находят покупателя и закрывают сделку, когда инвестор хочет выйти из инвестиции.

На что обращать внимание при покупке земли

наличие участка на кадастровой карте и его целевое назначение;

плодородие почв (вот есть карта) и количество осадков в регионе;

ирригация и наличие воды (реки, каналы и т. п. );

); локация и доступ к инфраструктуре;

наличие арендатора и условия аренды (очень важно проверять, чтобы аренда по соглашению не была уплачена наперед бывшему владельцу).

Инвестиция в землю — это уже вопрос более долгих сроков. Оформление сделки обойдется инвестору дорого. Следует рассчитывать на комиссионные расходы 10−15 тыс. на один гектар, независимо от размера участка. Существенным преимуществом земли является потенциальная защита от инфляции, ведь земля напрямую связана с агропроизводством, которое, преимущественно, ориентировано именно на экспорт и на получение валютной выручки.

Терпеливому инвестору с горизонтом планирования от четырех до десяти лет эта инвестиция может принести х2 или даже х3 от первоначального капитала, если ориентироваться на опыт других восточноевропейских стран.

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Золото

Для кого: для тех, кто хочет диверсифицировать капитал и сохранить его.

После определенного периода спада золото начало отыгрывать позиции. В то же время, растет и интерес к нему. С начала года цена на этот драгоценный металл выросла более чем на 10% и составляет более $2 000 за тройскую унцию. Правда, здесь следует понимать, что золото, как правило, является инструментом для долгосрочных инвестиций.

Золото считают защитным активом — оно характерно ростом в цене во время кризисов на рынках акциях. Его цена, как правило, движется противоположно другим активам, в частности, акциям и облигациям. Поэтому инвесторы добавляют этот актив в свои портфели, чтобы хеджировать риски в других позициях.

Обратите внимание, что банков, которые продают золотые слитки, немного. С началом войны ситуация не стала лучше. Проблема в том, что слитки необходимо доставлять из-за границы (в Украине их не производят). Поэтому банки сейчас, в основном, продают золото, которое выкупают у населения. В Приватбанке, например, цена грамма в начале 2024 года стартует от 2 715 грн, в Пивденном — от 2 286 грн, в RwS — 2 700 грн.

Что нужно учесть, покупая золото

цена колеблется, в зависимости от официального курса золота;

важно проверять, кто изготовил слиток. От этого зависит, как быстро и по какой цене со временем вы сможете продать этот слиток. Узнать производителя можно по клейму на металле;

покупая слиток у банка, поинтересуйтесь, выкупают ли банки эти слитки обратно у населения и по какой цене;

стоимость грамма зависит от веса слитка: более тяжелые слитки будут дешевле в пересчете на грамм;

«курс» покупки золота банком ощутимо ниже продаж — поэтому для «выхода в ноль» должно пройти определенное время удорожания металла.

Еще один вариант — купить золотую монету. К примеру, непосредственно в сувенирном магазине НБУ. Но здесь цена за грамм будет немного выше. Так, например, монета «Херсонес таврический» весом 31,1 г обойдется в 90 981 грн — 2 925 грн за грамм.

Инвестиции в будущее

Два года полномасштабной войны для нас полны стрессов и надежд. Однако, возникает необходимость думать не только о «сегодня», но и о «завтра». Инвестиции в украинские активы напоминают, что жизнь продолжается…