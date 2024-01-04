Минфин - Курсы валют Украины

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4 января 2024, 14:30 Читати українською

Доллар и евро резко подорожали: как обезопасить свои сбережения и не потерять «на панике»

В последние дни 2023 года и в первые несколько дней января курс доллара и евро прилично вырос как на межбанке, так и на наличном рынке. Рассказываем, кто побежал скупать валюту, и объясняем, почему этого не стоило делать.

В последние дни 2023 года и в первые несколько дней января курс доллара и евро прилично вырос как на межбанке, так и на наличном рынке.

Под конец года и в начале 2024-го рос евро, хотя его котировки со 2 января 2024 года и скорректировались за счет одновременного снижения курса евро относительно доллара на внешних площадках в этот период.

«Помотало» и доллар: 1 января в силу низкой активности клиентов и продаж доллара Нацбанком по 37,9842 гривен он искусственно несколько снизился, но уже со вторника снова подорожал.

На наличном рынке владельцы обменников не упустили свой шанс заработать по максимуму и многократно играли «на повышение», вздергивая в первые дни января ценники продажи доллара до уровней 39,00 -39,50 гривен, евро до 43,20−43,50 гривен, а кое-кто из самых «жадных» — и до 44 гривен.

Кто побежал покупать и почему они это сделали

По такому завышенному курсу многие покупать валюту не спешили, напротив — некоторые даже активно ее сдавали. Да так, что многие точки обмена валюты испытывали периодически серьезный дефицит наличной гривны.

Но часть украинцев решила покупать. В их число входят военные, получившие выплаты в конце 2023 года и некоторые другие категории населения, связанные с госвыплатами.

Свою лепту в раскручивание паники внесли новости о возможном блокировании счетов «уклонистам», а также принятие Национальной стратегии доходов и опасения возможного налогообложения поступлений средств на карты клиентов-физических лиц.

Постфактум чиновники опровергли эту «идею». Что касается дополнительных мер против «уклонистов» от военной службы, то еще неизвестно, в какой редакции они будут приняты. Но негативный эффект эти информационные всплески на поведение рынка уже оказали.

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Если добавить к этому непонятную ситуацию по объемам поступлений внешней финансовой помощи, то скачки на наличном рынке и покупки «на панике» стают вполне понятны.

Напомню, что Украина уже переживала взлет валютных котировок в 2023 году на наличном рынке до уровней почти в 42−43 гривен за доллар. Многие скупившиеся тогда валютой люди до сих пор находятся «в минусах». Ведь паника — всегда плохой советчик в финансовых вопросах.

Что нужно предпринять при переходе в валюту

Подобные ошибки люди совершают регулярно. Для них, а также тех, кто осознанно хочет перейти в валюту из гривны, напоминаю основные пункты, на которые им надо обратить внимание.

1) Диверсифицируйте валютные риски

Если уж вы решили, что для вас комфортнее держать сбережения в валюте, а не бежать при любом «чихе» немедленно скупать наличную валюту по любому курсу, выбирайте оптимальный вариант как по самому курсу покупки валюты в разных банках, так и саму валюту (доллар или евро).

Несмотря на периодические взлеты доллара и евро относительно гривны, часть своих средств я рекомендую все же держать в гривневых инструментах, где доходность значительно выше, нежели в валютных.

Соотношение вложений в гривне/долларе/евро может быть разным в зависимости от ситуации на рынке в Украине и в мире. На текущий момент свои сбережения я бы рекомендовал держать в пропорции: 50−60% в гривневых ОВГЗ или на депозитах со сроком от 3 месяцев до 1 года, а остальные 50−40% от суммы сбережений — в долларе и в евро в пропорции 50/50.

Эту пропорцию по вложениям можно периодически пересматривать в зависимости от ситуации на рынках и ваших собственных ощущений по происходящим событиям.

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2) Используйте при покупке валюты эффективные инструменты, а не просто пытайтесь скупиться в ближайшем обменнике

Пример по состоянию на момент написания статьи. Часть обменников сейчас продает наличный доллар по 39,10- 39,40 гривен, а евро по 43,00 — 43,50 гривен. В то же время через мобильные приложения, при наличии валютной карты (которую можно открыть за 5 минут и виртуально), можно купить тот же безналичный доллар в пределах эквивалента на 50 тысяч гривен по 38,45 — 38,56 гривен.

3) Вникайте в детали

Если присмотреться к примеру выше, станут видны подводные камни. Так, при покупке в приложении может быть комиссия банка в 0,5−1% от суммы, что в конечном итоге увеличит курс покупки доллара до 38,64−38,94 гривен. Несмотря на то, что такой инструмент уже экономит вам до 46 копеек на долларе, что немало, с комиссиями надо быть настороже.

Размер подобной комиссии и есть ли она вообще уточнять у службы поддержки каждого из выбранных вами банков перед проведением операции. А также полезно узнать и о размере комиссии за снятие потом наличной валюты с карты.

4) Просчитывайте возможные потери и продумывайте разные сценарии

Если такая комиссия за снятие с карты присутствует, то для избежания этих излишних затрат можно оформить валютный депозит на минимальный срок с данной карты. Затем, по окончании вклада, снять эти доллары уже без всяких комиссий. Такими простыми и нехитрыми действиями вы можете существенно сэкономить свои затраты на покупку валюты.

На что еще обратить внимание

Стоит также помнить, что в условиях недостатка мелких долларов банки сейчас выдают валюту с депозитов в основном только «круглыми» суммами с шагом в 100 долларов. Чтобы избежать дополнительных «зависаний» части валютного депозита на карте, оформить депозит следует на «круглую» сумму.

Если же у вас сумма свыше 50 тысяч гривен, вам никто не мешает оформить конвертационный валютный депозит на 3 месяца на сумму в эквиваленте до 200 тысяч гривен. Так и курс покупки валюты будет ниже, и затем обычно за снятие депозита наличными в кассе с вас комиссии банк уже не возьмет (на всякий случай, при оформлении подобного депозита все это нужно уточнить у службы поддержки банка).

Обычно по таким депозитам ставка всего 0,1% годовых и много в виде процентов вы не заработаете. Но за счет более «низкого» курса покупки валюты и затем экономии на комиссиях при последующем снятии такого депозита — свое вы получите.

Причем, как ежемесячные покупки на карту на 50 тысяч гривен, так и на депозиты на 200 тысяч гривен можно проводить через мобильные приложения, что в военных условиях безопаснее.

К тому же, вам никто не запрещает делать это в нескольких банках, что увеличивает вашу общую ежемесячную сумму покупки валюты до нужных вам объемов, если у вас есть достаточно большие сбережения.

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Стоит помнить, что согласно требований Нацбанка, сейчас вы можете снять наличными в день эквивалент до 100 тысяч гривен. Если сумма больше — придется посетить кассу банка несколько раз.

Но и тут есть выход: безналично вы можете переводить с одного своего счета на другие счета любую сумму (помня о финмониторинге), то есть не всю сумму по окончанию депозита вы обязательно должны забрать сразу же наличными.

А отсутствие в условиях военного положения (и трех месяцев после него) ограничения на размер компенсации Фондом гарантирования в случае банкротства вашего банка — снижает риски по возврату ваших денег банками или ФГВФЛ.

Ситуации и конъюнктура валютного рынка постоянно меняется. Особенно в периоды большой военной, политической и экономической турбулентности как во всем мире, так и в Украине. Иногда получается выгоднее сразу покупать наличную валюту, если у вас наличная гривна на руках. Иногда нехитрым внесением этих же средств себе на карту и покупки затем валюты на валютную карточку или на трехмесячный конверсионный депозит — вы, в итоге, существенно выигрываете на разнице курсов. И не теряете «на панике».

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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