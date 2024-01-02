Несокрушимая Украина: 5 главных экономических побед 2023 года

За январь-ноябрь наша экономика выросла на 5,5%. За 11 месяцев украинские предприятия и граждане уплатили в государственный бюджет более 1 трлн грн. налогов. На 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Минфин решил посмотреть, что стоит за этими цифрами и выделить 5 главных побед на экономическом фронте 2023 года.

💱 Гривна устояла и даже укрепилась на наличном рынке

Стабильность нацвалюты, безусловно, одно из главных макроэкономических достижений прошедшего года. Во многом своей стабильностью она обязана четкому поступлению международной помощи. Хотя и действия Нацбанка нельзя сбрасывать со счетов.

Последним курсом 2023 года на межбанке стал 38,15 грн/$. На 1 января официальный курс был установлен ан уровне 38,002 грн/$. На 1 января прошлого года он составлял 36,5686 грн/$. Таким образом за год официальный курс ослабился примерно на 4%, а наличный даже укрепился.





В 2023 году официальный курс определялся двумя принципиально разными подходами.

До середины осени официальный курс доллара был зафиксирован на уровне 36,5686 гривен, а межбанк находился в пределах жестокого коридора Нацбанка — 36,5686−36,9343 гривны («якорь» НБУ +1%).

В начале октября, имея 40 млрд золотовалютных резервов, НБУ решился на введение «управляемого гибкого курса» на торгах. Из-за проседания экспорта и значительного роста импорта Нацбанк все равно вынужден почти ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже недостающей валюты на рынке.

В силу своего положения монопольного продавца он своими ценниками интервенций полностью формирует курсовой тренд на межбанке. А официальный и межбанковский курсы доллара практически почти идентичны.

Тем не менее, валютное послабление помогло сгладить диспропорции между наличным и безналичным курсом.



Принятием еще нескольких специфических послаблений для банков в части их работы на наличном рынке, а также продажей банкам необходимой валюты на межбанке для подкрепления ими своей валютной позиции Нацбанк усилил роль банков в формировании курсовой «погоды» на наличном рынке. Хотя обменники финкомпаний и сохраняют свои лидирующие позиции на этом сегменте валютного рынка, но теперь им гораздо сложнее раскачивать курс, играя «на понижение».

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Поэтому подводя итоги 2023 года можно с удовлетворением отметить, что валютный рынок Украины и непосредственно гривна достойно выдержали все вызовы этого военного года.



Наш финансовый эксперт Алексей Козырев считает, что курс останется устойчивым и в этом году.

При оптимистическом сценарии (получение всей международной помощи и незначительного роста социальных и военных затрат в течение года свыше заложенного в бюджет) курс доллара на валютном рынке будет в пределах коридора 37−39 гривен на межбанке и от 37 до 40 гривен на наличном рынке;

При наиболее вероятном сценарии (сокращение международной помощи на $6−8 млрд по сравнению с заложенными сейчас в бюджет и лишь частичным их перекрытием за счет повышения налоговых поступлений и получения финансирования за счет довыпуска свыше запланированных объемов ОВГЗ) коридор на межбанке будет в пределах от 37,30 до 41 гривны, а коридор на наличном рынке будет в пределах от 37,50 до 42 гривен за доллар.

При этом, Алексей Козырев говорит о возможных ситуативных отклонениях от прогнозируемых коридоров в пределах еще дополнительных плюс-минус 0,5−0,9 гривен на долларе как на межбанке, так и на наличном рынке в обоих вариантах развития событий.

Но эти отклонения будут быстро нивелироваться за счет проведения Нацбанком соответствующих интервенций на межбанке, а также ослабления/усиления валютных ограничений для юридических и физических лиц на протяжении всего 2024 года.



Курс евро продолжит оставаться заложником двух составляющих: курса доллара относительно гривны на межбанке и на наличном рынке плюс соотношение пары евро/доллар на внешних рынках. Причем, к сожалению, НБУ сможет по евро опосредованно влиять только на один из факторов — курс доллара относительно гривны.

Поведение же пары евро / доллар на внешних площадках будет постоянно добавлять волатильности по курсу евро независимо от действий Нацбанка. Евро останется в 2024 году главным спекулятивным инструментом на валютном рынке Украины. Особенно, в периоды заседаний ФРС США и ЕЦБ.

🚜 Украинские аграрии установили новый рекорд урожайности и освоили новые рынки сбыта

Прошлый год для украинских аграриев стал сверхсложным. Прекратил работать «зерновой коридор», Еврокомиссия запретила импорт некоторых видов агропродукции из Украины в соседние страны-члены ЕС, польские и словацкие грузовые автоперевозчики начали блокировать работу пунктов пропуска на границе с Украиной.

К этому можно добавить нехватку средств, удорожание логистики, загрязнение сельскохозяйственных земель взрывчатыми предметами и наглую кражу оккупантами украинского зерна. В 2023 году около 7% сельскохозяйственных угодий Украины были заброшены, преимущественно вдоль линии фронта, сообщает Bloomberg со ссылкой на NASA.

По данным издания, на временно оккупированных российскими войсками территориях Украины в 2023 году было собрано и присвоено около 6,4 млн т пшеницы (или около 11% от объема зерновых, собранных на подконтрольных Украине территориях) и почти 1,5 млн т подсолнечника (7 % собранных масличных культур).

Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Олег Хоменко оценил прошлогодние потери нашего АПК минимум в $3 млрд. Такую цену заплатил наш АПК из-за усложненной логистики.

Но аграрная отрасль остается среди главных украинских героев экономического фронта.

В 2023 году в Украине был установлен новый рекорд урожайности. Уровень урожайности зерновых увеличился до 54,7 ц/га. До этого наибольший уровень урожайности зерновых был зафиксирован в 2021 году — 53,6 ц/га.

Во многом таким результатам способствовали хорошие погодные условия. Но следует учитывать и то, что наши аграрии работали в условиях войны, под постоянными обстрелами и угрозой потерять все.

В таких условиях украинский АПК продолжает кормить мир. По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, на 25 декабря прошлого года экспорт украинской агропродукции вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до $22,9 млрд. В частности, экспорт зерна вырос до 43 млн т по сравнению с 37 млн т. годом ранее.

Несмотря на блокировку границ для наших грузов, Украина в прошлом году заняла третье место среди крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в ЕС, — сообщило польское издание farmer.pl со ссылкой на отчет Европейской комиссии.

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«Украинский импорт продемонстрировал наибольший рост в период с января по сентябрь по сравнению с 2022 годом (+891 млн евро или +11%), главным образом благодаря увеличению импорта зерновых», — говорилось в сообщении.

Украинская сельскохозяйственная продукция становится все более известной в мире, речь идет не только о зерне. К примеру, за январь-ноябрь прошлого года объем поставок замороженных фруктов и ягод из Украины в Китай возрос в 4,7 раза к аналогичному периоду 2022 года, что стало рекордом за всю историю.

По данным EastFruit, с января по ноябрь 2023 года поставки замороженной малины в Швейцарию выросли на 86%, свежей голубики — в 16 раз.

«И хотя это по-прежнему сравнительно небольшой объем, но важна хорошая динамика. По темпу прироста поставок на рынок Швейцарии, Украина обошла всех конкурентов», — отмечают аналитики.

В частности, по объему поставок в Швейцарию замороженной малины Украина вошла в пятерку крупнейших экспортеров, обойдя Чили. При этом Польша снизила экспорт замороженной малины в Швейцарию за отчетный период на 24%.

«Резкий рост поставок ягод на рынок Швейцарии можно считать очень важным для укрепления репутации Украины не только как поставщика доступной по цене продукции, но и как поставщика ягоды высокого качества», — отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

В том числе и благодаря достижениям наших аграриев уже в конце года ряд аналитиков улучшили свои прогнозы по росту ВВП в 2023 году.

💣 Производство снарядов выросло в 20 раз, дронов — в 100

Украина остается зависимой от поставок западного вооружения и боеприпасов, что оказывает существенное влияние на ситуацию на фронте. Как заявил в середине декабря командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, ВСУ сократили некоторые военные операции из-за нехватки западной помощи.

Как пишет The New York Times, на этом фоне официальные лица США призвали Украину нарастить собственное производство оружия, чтобы россия видела усиление нашего государства и укрепление его позиций.

Сделать это непросто — отечественный ВПК и до полномасштабного вторжения не смог бы производить необходимый объем продукции. Кроме этого, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 2022 г. россия нанесла удары по 37 предприятиям сектора, что также ослабило его возможности.

Несмотря на это, Украина по сравнению с 2022 г. в 20 раз нарастила производство артиллерийских снарядов, сообщил народный депутат Егор Чернев. Точное количество он не назвал, однако представители власти отмечают, что их производство будет расти и дальше.

Еще активнее наша страна наращивала производство дронов. По словам советника министра по цифровой трансформации Гиорги Цхакая, сейчас их производят в 100−150 раз больше, чем в 2021 году. Он рассказал, что до полномасштабного вторжения в Украине было 7 производителей БПЛА, а сейчас 150. Преимущественно это частные компании.

«Мы начинали войну только с Байрактаром, а уже летом 2023 г. официально взято на вооружение 28 дронов, из них 9 дронов-камикадзе», — отмечает авиационный эксперт Валерий Романенко. Среди прочего, в Украине началось серийное производство нескольких аналогов иранского шахеда.

В Украине не только собирают дроны, но и наращивают производство комплектующих к ним. Еще полтора года назад 95% комплектующих для БПЛА производилось за пределами Украины, говорит Цхакая, а сейчас уже половина необходимых материалов производится на территории нашего государства. Обеспечить дальнейшее ускорение производства дронов должна отмена пошлины на их компоненты, начавшая действовать летом.

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Уже в декабре, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, Украина произведет 50 тыс. только FPV дронов. «Кроме FPV дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тыс. ударных дронов средней дальности (сотни км) и более 1 тыс. дронов с дальностью за тысячу км», — рассказал Камышин. По словам президента Владимира Зеленского, в 2024 г. Украина планирует произвести миллион дронов.

Есть сдвиг и в производстве тяжелой техники. Так, по словам Зеленского, ежемесячно производится шесть самоходных артиллерийских систем «Богдана». То есть, за год их удастся изготовить 72. Как отметил президент, впервые оборонной промышленности удалось выйти на такой показатель, а в дальнейшем темп должен расти. Для сравнения: Франция в месяц производит 4−6 САУ Caesar и надеется нарастить производство до 8.

Кроме этого, рассказал военный эксперт Валентин Бадрак, Украина производит бронетранспортеры и боевые бронированные машины, хотя объемов их производства он не сообщил.

В следующем году производство оружия должно вырасти благодаря увеличению финансирования: в бюджете на эти нужды заложено 55,8 млрд грн или в 7 раз больше, чем в 2023 году.

Должно помочь и сотрудничество с международными оборонными компаниями. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует уже в следующем году запустить в Украине производство БТР Fuchs, а с лета 2025 г. — БМП Lynx.

«Мы будем арендовать существующие заводы, переоборудовать их и потом использовать. И они, похоже, хорошо защищены», — заявил директор компании Армин Паппергер.

Британская оборонная компания BAE Systems решила открыть офис в Украине и развернуть мощности по производству и ремонту вооружения. Министерство обороны уже заключило с ним рамочное соглашение о производстве новых легких пушек L119.

🏭 Отопительный сезон на собственном газе и первая ВЭС в мире, построенная во время войны

Этот отопительный сезон — первый в истории, который Украина планирует пройти без импортного газа. Еще осенью в газовых хранилищах было накоплено 16 млрд куб. м. голубого топлива собственной добычи.

«Мы увеличиваем газ собственной добычи, эти показатели растут. В этом году „Нафтогаз“ сделал рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность», — сообщил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

«Укргаздобыча» планирует по итогам этого года нарастить добычу природного газа на 1 млрд куб. м — до 13,5 млрд. Не будет сбавлять темпов компания и дальше — в 2024 г. добыча голубого топлива должна составить 14 млрд куб. м, то есть прибавит еще 500 млн.

Для сравнения: в 2021 г. госпредприятие добыло чуть менее 13,7 млрд куб. м. То есть, сейчас этот показатель фактически вернулся на тот уровень, что был до полномасштабного вторжения, а уже в следующем году должен превзойти его.

Ожидается увеличение объемов добычи газа и другой крупный игрок на рынке — «Укрнафта» (на 0,3% по сравнению с показателями 2022 г.). Компания планирует поставить на рынок чуть более 1 млрд куб. м

Вместе с тем, следует понимать, что в значительной степени пройти отопительный сезон без импортного газа позволяет значительное сокращение потребления из-за падения промышленности и оккупации части территории Украины.

Хотя государство остается зависимым от заграничных поставок бензина и дизельного топлива, собственная добыча нефти тоже идет вверх. По итогам года «Укрнафта» ожидает роста добычи почти на 6%, а в 2024 г. компания должна ввести в эксплуатацию еще 30 новых скважин.

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Выходит на нефтяной рынок и «ДТЕК Нафтогаз», осенью начавший разработку месторождения в Полтавской области, права на которое выкупил еще до полномасштабного вторжения.

Энергетическая система не только избежала длительных блэкаутов прошлой зимой, но и сумела подготовиться к текущему отопительному сезону. Еще в начале осени глава правления «Укренерго» Владимир Кудрицкий заявил о том, что ремонт энергосистемы после российских авиаударов почти завершен. Кроме того, была установлена физическая защита энергетических объектов, чтобы снизить риск их повреждения.

Уже весной 2023 г., когда потребление внутри страны пошло на убыль, а солнечная и ветреная погода обеспечивали рост производительности альтернативных источников, Украина возобновила экспорт электроэнергии в страны Европы. Вместе с тем, в особенно жаркие летние дни и в холодное начало декабря приходилось ее импортировать из соседних государств.

В такой ситуации нет ничего удивительного. До полномасштабного вторжения Украина зимой также закупала электроэнергию за границей, только не у западных союзников, а у россии.

Из-за оккупации части Херсонской и Запорожской областей, которые были привлекательными для развития ветровой и солнечной энергии, Украина потеряла значительную часть этих мощностей. Но альтернативная энергетика продолжает развиваться. Весной начала работу Тилигульская ВЭС Николаевской области, которая стала первой ветровой электростанцией в мире, построенной в условиях войны.

Еще более амбициозный проект — строительство ВЭС в Чернобыльской зоне отчуждения, о чем Украина уже договорилась с немецкой компанией NOTUS ENERGY. В настоящее время уже подготовлен генеральный план проекта.

В целом, в Украине вся территория пригодна для солнечной электрогенерации и около 40% — для ветряной, что открывает перспективы расширения этого направления. Ожидается, что значительные финансовые вливания во время послевоенного восстановления пойдут в этот сектор.

👔 Новый рекорд по количеству открытых ФОП

Самым трудным периодом для бизнеса стали первые два месяца после вторжения агрессора. По общим подсчетам, потери МСБ (малого и среднего бизнеса) составили более $83 млрд.

Однако предприниматели выстояли, научились выживать, и уже в 2023 году начали активно развиваться, и даже больше — устанавливать рекорды. Так, по данным Опендатабот, в сентябре украинцы открыли 35 587 новых ФОПов. Это самое большое количество за последние три года. Предыдущий рекорд — 31 477 — был зафиксирован в июне 2023 года.

Всего с начала 2023 года в Украине открылось около 257 тыс. новых ФОПов. Для сравнения: за весь 2022-й количество заведенных дел составило 208 936.

Большинство украинцев пробуют себя в розничной торговле. В первой половине 2023 года ею официально начали заниматься более 38 тысяч украинцев. Вторым по популярности осталось компьютерное программирование. В этой сфере зарегистрировались 12 тысяч предпринимателей. В топ-3 также попало предоставление индивидуальных услуг — 3244.

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Что касается регионального распределения, то лидером по количеству вновь созданных ФОП в первом полугодии стал Киев — чуть более 19 тысяч. Второе и третье место заняли Днепропетровская и Львовская области — почти 12 тысяч и более 10 тысяч ФОП соответственно. Худшие показатели регистрации, разумеется, в тех регионах, которые были полностью или частично оккупированы и на территории которых продолжаются боевые действия.

По данным исследования, проведенного Advanter Group и Центром развития инноваций в сотрудничестве с рядом государственных структур, больше всего мешает бизнесу восстановиться непрогнозируемость ситуации в стране и отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов. Эти проблемы во главу угла поставили соответственно 53,6% и 51,7% респондентов.

В непредсказуемых действиях государства, которые могут усугубить состояние бизнеса, угрозу для себя видят 42,3% предпринимателей. Еще 32,4% и 31,6% трудно справиться с нехваткой квалифицированных работников и мешает отсутствиее достаточного капитала.

Также представители малого и среднего бизнеса указывают на увеличение давления со стороны государственных органов и высокую налоговую нагрузку (по 26,8%).

Несмотря на все проблемы, представители украинского бизнес-сообщества настроены оптимистично — 39,8% ожидает роста оборотов в 2023 году по сравнению с 2022-м.

По словам экспертов, если ситуация в стране, прежде всего военная и с финансовой поддержкой международных партнеров, останется, по крайней мере, на таком же уровне, как теперь, дела у бизнеса будут идти вверх. К тому же, украинский бизнес, большой или малый, уже показал свою способность преодолевать трудности, а потому будет продолжать доказывать свою устойчивость, что бы ни случилось на его пути.