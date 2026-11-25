Выехать из Киева в 17:00 и уже в 22:58 выйти во Львов, не останавливаясь по дороге. Такое возможно с 4 декабря 2026 года. Между городами будет курсировать новый Интерсити № 777/778, который в «Укрзализныце» называют «быстрым» поездом. Рейс не будет останавливаться на промежуточных станциях и преодолевать дорогу из Киева во Львов за 5 часов. 58 мин. Об этом говорится в материале официального канала «Укрзализныци».

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Киев — Львов: поезд, который не останавливается по дороге

Обратное направление будет выглядеть следующим образом. Со Львова поезд будет отправляться в 6:18 и прибывать в столицу в 12:30. Итак, у Львова появится утренний поезд в Киев, а из Киева будет вечерний рейс во Львов.

Новый Интерсити «Укрзализныця» создала в партнерстве с Mastercard и ПУМБ. В компании говорят, что он обеспечит удобное сообщение между городами, между которыми украинцы чаще всего путешествуют.

Первый рейс запланирован на 4 декабря, билеты уже в продаже. Новую схему поезда можно посмотреть в приложении Укрзализныци, но для этого его нужно обновить.

Отдельно перевозчик обратил внимание на первый класс. Он дороже других, а называется «Комфорт». В «Укрзализныце» описывают его как новенький и советуют попробовать.