Фонд энергетической поддержки Украины собрал уже более 400 миллионов евро

Созданный при Энергетическом сообществе Фонд энергетической поддержки Украины уже аккумулировал более 400 млн. евро . Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский во время пресс-конференции в Вене, сообщает Укринформ.

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«По просьбе и при поддержке Европейской комиссии Секретариат предпринял ряд мер и действий, направленных на поддержку Украины и украинского энергетического сектора в условиях военных действий.

Самым известным из них является Фонд Энергетического Сообщества, созданный по просьбе комиссара Симсон (еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, — ред.) и в сотрудничестве с министром Галущенко (министром энергетики Украины Германом Галущенко — ред.). Фонд уже собрал более 400 млн евро в виде объявленных взносов", — прокомментировал Лорковский ситуацию с наполнением Фонда энергетической поддержки Украины.

Он выразил благодарность донорам, в частности, Европейскому Союзу, Германии, Великобритании, Швейцарии, США, Бельгии, Дании, Австрии, а также частным компаниям, которые приняли решение внести вклад в этот фонд.

«Фонд управляется Секретариатом, и мы очень быстро продвигаемся с процессами закупок. Так что в тесном сотрудничестве с министерством энергетики Украины мы принимаем решение о том, для какого конкретного оборудования, для какой компании следует начать процесс закупки. И эти процессы продвигаются очень быстро, чтобы как можно быстрее доставить оборудование в украинский сектор», — отметил Лорковский.

Он добавил, что другим инструментом, разработанным Секретариатом, является помощь Украине в виде неденежных пожертвований, предоставляемых частными компаниями из Европейского Союза.

«И мы создали вместе с Европейской комиссией систему доставки неденежных пожертвований оборудования, предоставленного компаниями ЕС, в Украину», — подытожил он.

По его словам, эта система бесплатна для компаний Евросоюза.

Напомним

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 по совместной инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Фонд позволяет правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.