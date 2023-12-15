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15 декабря 2023, 13:56 Читати українською

Фонд энергетической поддержки Украины собрал уже более 400 миллионов евро

Созданный при Энергетическом сообществе Фонд энергетической поддержки Украины уже аккумулировал более 400 млн. евро. Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский во время пресс-конференции в Вене, сообщает Укринформ.

Созданный при Энергетическом сообществе Фонд энергетической поддержки Украины уже аккумулировал более 400 млн.
Фото: pixabay.com

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«По просьбе и при поддержке Европейской комиссии Секретариат предпринял ряд мер и действий, направленных на поддержку Украины и украинского энергетического сектора в условиях военных действий.

Самым известным из них является Фонд Энергетического Сообщества, созданный по просьбе комиссара Симсон (еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, — ред.) и в сотрудничестве с министром Галущенко (министром энергетики Украины Германом Галущенко — ред.). Фонд уже собрал более 400 млн евро в виде объявленных взносов", — прокомментировал Лорковский ситуацию с наполнением Фонда энергетической поддержки Украины.

Он выразил благодарность донорам, в частности, Европейскому Союзу, Германии, Великобритании, Швейцарии, США, Бельгии, Дании, Австрии, а также частным компаниям, которые приняли решение внести вклад в этот фонд.

«Фонд управляется Секретариатом, и мы очень быстро продвигаемся с процессами закупок. Так что в тесном сотрудничестве с министерством энергетики Украины мы принимаем решение о том, для какого конкретного оборудования, для какой компании следует начать процесс закупки. И эти процессы продвигаются очень быстро, чтобы как можно быстрее доставить оборудование в украинский сектор», — отметил Лорковский.

Он добавил, что другим инструментом, разработанным Секретариатом, является помощь Украине в виде неденежных пожертвований, предоставляемых частными компаниями из Европейского Союза.

«И мы создали вместе с Европейской комиссией систему доставки неденежных пожертвований оборудования, предоставленного компаниями ЕС, в Украину», — подытожил он.

По его словам, эта система бесплатна для компаний Евросоюза.

Напомним

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 по совместной инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Фонд позволяет правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.

Источник: Минфин
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