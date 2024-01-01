Валюта в начале января: до каких пределов может вырасти курс доллара и евро в ближайшие дни

Война внесла свои коррективы в работу всего украинского банковского сектора даже на период новогодних праздников. В связи с тем, что Новый год, 31 декабря, пришелся в этот раз на воскресенье, а 1 января (обычно, нерабочий день в мирное время) в 2024 году будет рабочим — особых изменений на этой неделе в работе нашего валютного рынка не будет. Что будет с курсом на неделе после Нового года — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Раньше в первый рабочий день года банки, обычно, работали без клиентов, чтобы разобрать документацию и подготовиться к старту нового отчетного периода. В этот раз финучреждения начнут работать «с колес», то есть без этой паузы. Так что первый день нового года банки будут работать в обычном, штатном режиме с клиентами. В том числе — и по валюте.

Поэтому, в реальности первые валютные сделки пойдут на межбанке уже 1-го января. При том, что особой активности в этот день от клиентов можно не ждать. Ведь, в отличие от госструктур, многие компании-частники по старинке отпустили свой персонал на новогодние каникулы: кто на один-два дня, а кто — и сразу на первые 10 дней января.

Фактор начала нового годового отчетного периода, в любом случае, приведет к низкой активности клиентов на валютном рынке практически во всю эту неделю.

Каким будет валютный календарь 1−5 января

1−3 января

Клиенты будут подводить первые итоги 2023 года и определяться с предварительными планами и задачами на 2024 год, в частности, и на январь.

Объемы торгов в эти дни вряд ли превысят эквивалент $100−150 млн. На фоне низкой активности клиентов спрос на валюту все равно будет превышать предложение. И Нацбанку, скорее всего, придется точечно гасить эти перекосы спроса и предложения небольшими интервенциями по продаже доллара. По моим расчетам, в пределах ежедневных $40−70 млн.

Ценники этих интервенций и будут формировать как курсовой тренд, так и, по факту, официальный курс доллара на рынке. Вывод курса межбанка на уровень около 38 гривен за доллар в конце 2023 года и относительно спокойная реакция на это самого регулятора говорит о том, что НБУ пока устраивает подобное состояние дел.

По курсу евро относительно гривны особых валютных ралли не ожидается. Ведь ни Европа, ни Штаты в первые дни нового года не будут прямо уж фонтанировать большим числом новостей, которые серьезно влияют на поведение западного валютного рынка и пары евро/доллар.

Разве что 3 января международный рынок по паре евро/доллар может кратковременно «качнуть» опубликование новостей по уровню безработицы в Германии, а также Протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США и американского Индекса деловой активности ISM в производственном секторе.

4−5 января

Также будут опубликованы данные по уровню инфляции в Германии и первичным заявкам на получение пособий по безработице в США (4-го числа), а 5-го января — индекс цен производителей и уровень инфляции в Еврозоне, а также данные по уровню безработицы и в целом по рынку труда в США. Эти новости важные, но новогоднее замедление деловой активности еще будет отражаться на поведении большинства участников международного рынка.

В это же время — четверг-пятницу — начнется и более или менее активная работа украинского валютного рынка, когда уже в полную силу будет работать госсектор. Да и та часть бизнеса, которая «не расслабилась» в новогоднем формате.

Начиная с 4−5 января, операции на валютном межбанке начнут постепенно расти. По моим расчетам, до ежедневных объемов в эквиваленте $160−220 млн. И на фоне более высокого уровня активности клиентов дефицит предложения валюты увеличится.

Это заставит Нацбанк постепенно наращивать суммы интервенций по продаже доллара в объемах, по моим расчетам, уже ежедневных $100−150 млн. В подобных пределах ежедневные интервенции регулятора продолжатся уже до числа 10−11 января, когда большинство клиентов окончательно вернутся к обычному режиму работы.

На что обратить внимание в первую декаду после нового года

На фоне относительного затишья на внешнем и внутреннем валютном рынке в первую неделю этого года пара евро/доллар на международном рынке, по моим расчетам, будет в пределах коридора от 1,095 до 1,1105 доллара.

В этой ситуации, если Нацбанк не решит искусственно ценниками своих интервенций снова «подтянуть» курс доллара на торгах, котировки доллара на нашем межбанке будут находиться в пределах коридора 37,80−38,35 гривен, а безналичный евро, соответственно, — в пределах 41,39−42,59 гривен.

Со среды по пятницу, хоть и стоит ожидать определенных колебаний пары евро/доллар, но, по прогнозам аналитиков, — «революций и сюрпризов» не ожидается. И это все уже заложено рынком в теперешнее соотношение евро/доллар. То есть западным спекулянтам нужно было бы уж очень постараться, чтобы существенно «качнуть» пару евро/доллар на этих новостях, на что у них пока не будет ни особого желания, ни, что главное, — возможностей.

А значит, для большой коррекции курса евро в Украине оснований также не будет. Разве что на низком и вялом межбанке первых дней сам Нацбанк не захочет продолжать «двигать» официальный курс доллара своими интервенциями вверх. В этом случае, за счет пересчета пар евро/доллар и доллар/гривны вырастет и курс евровалюты относительно гривны.

Надо понимать, что НБУ не заинтересован начинать новый год с масштабной девальвации гривны, так как это будет немедленно заложено всеми клиентами в ценники своих товаров и услуг — а значит, «ударит» по показателям инфляции, снижением которой так гордился Нацбанк в уже прошедшем 2023 году.

Так что вряд ли чиновники решатся на радикальный взлет котировок межбанка (и читай, официального курса доллара) уже в первые дни января. Уж слишком это решение будет противоречивым для рынка и подаст ему неверные и опасные сигналы на весь 2024 год.

Фактор предстоящего проведения первого в 2024 году аукциона Минфина по размещению ОВГЗ (состоится только 9 января) с предложением инвесторам гривневых облигаций на сроки 315 дней (ограничение в 4 млрд гривен по номиналу), 644 дней (ограничение в 4 млрд гривен по номиналу) и на 1 141 день (ограничение в те же 4 млрд гривен по номиналу), а также долларовых валютных облигаций на 386 дня (с ограничением в $150 млн по номиналу) — на этой неделе особой «погоды» на ресурсном, и опосредованно, на валютном рынках не сделает.

Дело в том, что у банков в период низкой активности клиентов будет присутствовать излишняя, но очень краткосрочная гривневая ликвидность. Поэтому они предпочтут размещать свободные, но «горячие» ресурсы в этот период в депозитные сертификаты Нацбанка «овернайт». Это несколько нейтрализует данный «гривневый навес» в банковском секторе и удержит его основную часть от выхода на валютный рынок.

Поэтому, хотя на украинском валютном рынке начала 2024 года и не будет наблюдаться абсолютного курсового «штиля», но, в тоже время, он останется полностью под контролем НБУ.

Прогноз курса доллара и евро на 1−5 января

Межбанк

Доллар. Спрос на валюту продолжит превышать предложение, но не в столь значительных объемах, как это было в последние дни 2023 года. И хотя все это и будет требовать постоянного присутствия Нацбанка на торгах с интервенциями по продаже доллара, но в абсолютно стабильном рабочем режиме как по количеству выходов регулятора на торги, так и по объемам распродажи им резервов.

По моему прогнозу, в период 1−5 января котировки американской валюты на межбанке будут в пределах 37,80−38,35 гривен.

Евро. Соотношение евро/доллар на этой неделе, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,095 до 1,1105 доллара за евро. Особых революций или сюрпризов по данной паре в первые дни нового года не ожидается. Наиболее волатильным периодом для курса евровалюты относительно гривны, в силу опубликования некоторых данных по экономике Еврозоны и по США, будут даты с 3 по 5 января. Но, как уже писалось выше, — в достаточно спокойном сценарии, что уже учтено рынком в своих расчетах.

По моему прогнозу, курс евро на межбанке на этой неделе будет в пределах от 41,39 до 42,59 гривен.

Наличный рынок:

Попытки продолжения игры «на повышение» владельцами обменников будут проходить во все дни этой недели. Особенно в случае, если на межбанке будет наблюдаться рост котировок.

Но защитные механизмы, в виде альтернативы покупки валюты на карты банков в пределах до 50 тысяч гривен в месяц в одном банке или на конверсионные валютные трехмесячные депозиты в эквиваленте до 200 тысяч гривен в одном банке, — будут быстро ограничивать аппетиты финансистов по раскачке курса.

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков будет находиться в пределах от 20−25 копеек до 1 гривны по доллару и от 20−30 копеек и до 1 гривны по евро. Размер спреда между покупкой и продажей валюты будет зависеть не только от уровня оценки курсовых рисков аналитиками финансовых компаний и банков, но и от индивидуальных задач пунктов обмена валюты. В первую очередь, от уровня курсовой «себестоимости» купленной ими валюты и платежеспособного спроса со стороны клиентов в данном регионе.

На фоне «разогрева» наличного курса доллара и евро в конце 2023 года — для финансистов сейчас важно сочетание максимального объема получаемых доходов от купли/продажи валюты в формате работы «с оборота» и количества постоянных платежеспособных клиентов. В условиях жесткой конкуренции между обменниками — потеря постоянных клиентов из-за слишком завышенного курса для них гораздо опаснее, нежели продажа им одноразово валюты по максимально возможному курсу. Поэтому владельцы обменников (в первую очередь, оптовых) не станут максимально задирать свои ценники постоянным клиентам в боязни их потери в дальнейшем. В итоге, это будет влиять на общие усредненные показатели котировок приема и продажи валюты на наличном рынке всю эту неделю.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар в период с 1 по 5 января будет находиться в пределах достаточно широкого коридора покупки и продажи от 37,70 до 39,60 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,90 до 39,55 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,20 до 43,70 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет несколько уже — в пределах от 41,70 до 43,55 грн.

Попытки сыграть «на повышение» и по доллару, и по евро будут продолжаться всю неделю. Особенно, если население своим покупками «разогретой по курсу» валюты поддержит «хотелки» финансистов.