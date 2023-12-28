Мировые производители оружия получили рекордное число заказов на фоне войны в Украине — FT

Война рф против Украины позволила крупнейшим производителям оружия в мире увеличить заказы до рекордного уровня. Совокупный объем невыполненных заказов 15 оборонных концернов на конец 2022 года составил $777,6 млрд против $701,2 млрд в 2020 году, а за первые шесть месяцев 2023 года он увеличился до $764 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

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Таким образом, почти за два года войны общий портфель заказов крупнейших оборонных компаний вырос более чем на 10%.

В список предприятий, чью загрузку оценила FT, вошли американские Lockheed Martin, General Dynamics и Boeing, британская BAE systems, немецкая Rheinmetall, южнокорейская Hanwha Aerospace и др.

Самый большой рост отмечается у Hanwha Aerospace: за два года объем невыполненных заказов у компании вырос более чем в семь раз — с $2,4 млрд в 2020-м до $15,2 млрд в конце 2022 года. Южнокорейский концерн «значительно выиграл от заказов», связанных с Украиной, которые, в частности, отправляются в Польшу, отмечает FT.

На втором месте немецкий производитель танков Rheinmetall. Объем невыполненных заказов предприятия вырос почти вдвое: с $14,8 млрд в 2020 году до $27,9 млрд в конце прошлого. К середине 2023-го компания не выполнила заказов на $32,5 млрд.

Растущий мировой спрос на вооружения подстегнул интерес инвесторов к оборонному сектору. Так, глобальный индекс MSCI для акций отрасли вырос на 25% за последние 12 месяцев. В то же время европейский фондовый индекс Stoxx aerospace and defence увеличился более чем на 50% за тот же период.

Рост индексов отражает убежденность инвесторов в том, что более высокие расходы правительств на оборону останутся надолго, отмечает FT.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2022 году общие военные расходы в мире увеличились на 3,7% в реальном выражении и достигли нового максимума в $2240 млрд.

Военные расходы в Европе

В Европе военные расходы выросли самым резким образом за последние 30 лет, поскольку европейские правительства объявили о новых заказах на боеприпасы и танки для пополнения национальных запасов, которые были истощены после отправки техники в Украину.

По словам аналитика Agency Partners Ника Каннингема, такие события, как война в Украине, «только начинают проявляться в заказах и почти не отражаются в доходах». Он отметил, что исключением являются производители с более коротким циклом, например, Rheinmetall.

Поток заказов «выглядит действительно сильным» и в течение некоторого времени объем невыполненных заказов продолжит расти, отметил эксперт.