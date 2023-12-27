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27 декабря 2023, 18:44 Читати українською

Размер налогов и ЕСВ: что изменится для ФОП в 2024 году

Государственная налоговая служба разъяснила для физических лиц — плательщиков единого налога первой-третьей групп, как с 2024 года изменятся размеры налогов и разрешенные объемы доходов, а также — кого коснутся плановых проверок налогоплательщиков. Об этом пишет AIN.UA.

Государственная налоговая служба разъяснила для физических лиц — плательщиков единого налога первой-третьей групп, как с 2024 года изменятся размеры налогов и разрешенные объемы доходов, а также — кого коснутся плановых проверок налогоплательщиков.
Фото: depositphotos

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Что изменится

Со следующего года в Украине меняется сумма минимальной заработной платы: с 1 января она составит 7100 грн, а с 1 апреля — 8000 грн.

К ней, в частности, привязан размер единого социального взноса (ЕСВ). Поэтому с 1 января следующего года минимальная сумма ЕСВ для отчислений предпринимателями вырастет до 1562 грн в месяц (4686 грн в квартал), а с апреля — 1760 грн в месяц (5280 грн в квартал). В то же время уплата ЕСВ для ФОП остается добровольной до конца военного положения.

Изменяются также и суммы единого налога (ЕП) для ФОП первой и второй групп. В отличие от ЕСВ, размер ЕН устанавливают на весь год на основании размера минимальной заработной платы по состоянию на 1 января.

Итак, в течение всего 2024 года максимальный месячный размер единого налога для ФОП первой группы составляет 302,80 грн/месяц, для плательщиков второй группы — 1420 грн/месяц. Ставка единого налога для плательщиков третьей группы не меняется: 5% — для неплательщиков НДС, 3% — для плательщиков НДС.

Напомним, что 1 августа 2023 года отменили льготный 2% единый налог для ФОП. Поэтому всех плательщиков единого налога третьей группы автоматически перевели на систему, на которой они находились до момента перехода на спецналог.

К минимальной заработной плате также привязаны лимиты для ФОП. В 2024 году размер дохода не должен превышать следующие суммы для:

  • первой группы плательщиков единого налога — 1 185 700 грн (было 1 118 900 грн);
  • второй группы плательщиков единого налога — 5 921 400 грн (было 5 587 800 грн);
  • третьей группы плательщиков единого налога — 8 285 700 грн (было 7 818 900 грн).

Также ГНС опубликовала план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2024 год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 декабря 2023, 21:31
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300 грн податку і 1500 грн ЄСВ… це новорічний жарт? Ви реально хочете за такі гроші щось більше, ніж локшину на вуха?
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