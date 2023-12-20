НБУ о блокировании границ: потери экспорта $160 миллионов, импорта — $700 млн

Украинские экспортеры потеряли около $160 млн из-за блокады наземных пунктов пропуска западных границ. Такие расчеты Национальный банк направил в ответ на запрос ЭП . Потери импорта оказались гораздо больше.

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Потери экспорта

По оценкам НБУ, блокада пунктов пропуска обусловила потери экспорта в ноябре в сумме $160 млн и снижения импорта на $700 млн.

Регулятор объяснил большие потери импорта более высокой зависимостью от автоперевозок по сравнению с экспортом.

На 17 декабря среднедневное количество грузовиков, пересекших границу Польши с начала блокады, сократилось на 40% по сравнению со средними значениями октября.

В то же время НБУ отметил, что перевозчики начали переориентироваться на другие направления, в частности, выросло количество пересечений границы через пункты пропуска с Румынией (на 7%), Венгрией (на 1%) и упало количество пересечений границы с Молдовой (на 4% и со Словакией на 13%).

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Однако потери от блокирования границы со Словакией ожидаются значительно ниже, чем от блокирования границы Польши, поскольку через нее проходило всего около 5% грузовых автомобилей, пояснил регулятор.

В целом среднедневное количество грузовиков, пересекших все наземные границы в течение 6 ноября — 10 декабря, сократилось на 23% по сравнению с октябрем.

Перекрыть такое падение удалось благодаря переориентации логистических цепочек на железную дорогу и морской коридор, объемы перевозок по которым продолжают расти.

Блокада границы

6 ноября польские перевозчики начали блокаду движения грузовиков на трех крупнейших пунктах пропуска на границе с Украиной: «Корчёва — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин».

Среди основных требований — возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененного соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

11 декабря польские забастовщики разблокировали крупнейший пункт пропуска грузовиков на границе с Украиной «Ягодин — Дорогуск».

Однако уже 18 декабря блокировка границы возобновилась. К забастовщикам присоединились польские аграрии, выдвигающие свои требования. Среди требований — запрет импорта сахара из Украины, немедленные непосредственные доплаты аграриям, денежная компенсация для производителей кукурузы.