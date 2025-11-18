Multi от Минфин
українська
18 ноября 2025, 18:25

Количество МФО снизилось на четверть: кто все еще выдает кредиты под ноль

Несмотря на то что количество микрозаймов и сумма кредитов возрастают, количество компаний, предоставляющих их стремительно снижается. В чем может быть проблема и кто в таких условиях продолжает выдавать льготные кредиты по акционным ставкам, рассказывает «Минфин».

Несмотря на то что количество микрозаймов и сумма кредитов возрастают, количество компаний, предоставляющих их стремительно снижается.

Конкуренция снижается

Количество компаний, предоставляющих микрозаймы, сокращается как за последний год, так и в целом с начала полномасштабного вторжения. По данным Опендатабот, в Украине работает 303 МФО — это на четверть меньше, чем было год назад. Если же сравнивать с началом 2022 года, то количество таких финкомпаний сократилось примерно вдвое.

«Рынок консолидируется, становится более зрелым, адаптируется к требованиям регулятора. Кто не может, не хочет, не успевает — получает предупреждения, штрафы, отзыв лицензии. Это нормальный эволюционный процесс. Также накладывает отпечаток ограничение по доходности, рентабельности бизнеса, да и порог входа относительно окупаемости значительно вырос. Поэтому уже не так много желающих начинать работу с нуля, когда есть ограниченный ресурс по населению, риски по платежеспособности клиентов и сомнительные базовые показатели прибыльности. Остаются те, кто может провести оптимизацию во многих звеньях за счет масштаба, автоматизации технологии», — рассказал «Минфину» маркетинговый директор УКФ (бренды CreditKasa, Credos, Навсе) Виталий Соловьев.

По его мнению, уже к концу следующего года на рынке останется не более 20−25 компаний, которые будут вести активную деятельность.

Основное изменение, которое произошло на рынке в прошлом году — ограничение максимальной дневной процентной ставки по микрокредитам 1%. Большинство компаний, которые уже имели значительный опыт, наработанную клиентскую базу и узнаваемый бренд, смогли адаптироваться к изменениям. Однако начинать этот бизнес с нуля стало сложнее.

Кроме этого, по сравнению с 2021 г. существенно снизился объем рынка. Если накануне полномасштабного вторжения МФО выдавали около 3,7 млн займов за квартал, то сейчас этот показатель снизился и колеблется в пределах 2,1−2,2 млн кредитов.

Медленное восстановление

После существенного проседания рынка в начале полномасштабного вторжения, объемы работы МФО хоть и не стремительно, но растут. Всего за первое полугодие было заключено 4,39 млн договоров — на 8% больше, чем год назад.

Правда, в значительной степени этот рост связан не с расширением клиентской базы компаний, а с изменением стратегии работы с уже имеющимися заемщиками. «Учитывая уменьшение количества населения, составляющего потенциал для кредитования, участники рынка массово внедрили услугу „докредитования“, то есть теперь можно взять меньший чек при оформлении кредита, а дальше добирать средства по необходимости. Это приводит к росту кредитных соглашений, но объемы остаются постоянными», — объясняет Виталий Соловьев.

Если говорить о средней сумме займов МФО, то она за год выросла на 9% и составляет 6029 грн. В то же время инфляция за этот же период достигла около 11%. Таким образом, можно говорить о том, что реальная покупательная способность среднего кредита снижается.

Растет общая задолженность по микрокредитам. Если в конце прошлого года она составляла чуть менее 20 млрд грн, то сейчас уже превышает 24 млрд. А до полномасштабного вторжения была примерно в два раза меньше. Объясняется это несколькими факторами. С одной стороны, растут сроки кредитования граждан, а также становится более популярной услуга перекредитования и продления сроков возврата средств. В то же время на общую картину закредитованности влияют и просроченные кредиты.

Кто кредитует «под ноль»

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, микрофинансовые организации продолжают активно привлекать новых клиентов так называемыми «кредитами под 0%», хотя на самом деле речь идет о ставке 0,01% в день.

Такие займы МФО предлагают только новым клиентам и на ограниченный срок. Благодаря дешевым кредитам компании пытаются расширить клиентскую базу и проверить платежеспособность заемщиков. В дальнейшем они будут предлагать займы уже под привычные для себя проценты.

Ежеквартально «Минфин» формирует рейтинг МФО, которые имеют такие предложения. Их наличие редакция проверяет у партнеров сайта, а также у компаний, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Таким образом, мы можем быть уверены, что привлекаем все микрофинансовые организации, которые активно продвигают свои услуги.

По сравнению с предыдущим рейтингом в него не попали 4 компании. У Finsfera была отозвана лицензия, а Credit7 и CreditPlus получили штрафы от Нацбанка — по нашим правилам, мы не включаем такие компании в ближайший рейтинг. Кроме этого, наличие кредитов под 0% не подтвердили в ТОП1 и ТурбоГроши, поэтому они выпали из рейтинга.

Несмотря на это, общее количество участников рейтинга выросло с 23 до 26 по сравнению с предыдущим кварталом. Ни одного «новичка» на этот раз нет, но вернулся целый ряд компаний, которые пропускали предыдущий рейтинг.

Как и в предыдущем рейтинге, лидером стала Creditkasa. На втором месте на этот раз Moneyveo, компании удалось улучшить свою позицию сразу на 4 ступеньки. Также стоит отметить значительное улучшение позиции SelfieCredit, МФО на этот раз на 6 месте, а это на 8 ступеней выше, чем в прошлый раз.

Целый ряд микрофинансовых организаций существенно снизились в рейтинге, но это связано не с ухудшением условий кредитования, а с увеличением количества участников. Многие новички заняли ступеньки внутри таблицы, соответственно, потеснив предыдущих участников.

Место МФО Баллы Максимальная сумма кредита под 0,01%, грн. Максимальный срок, на который МФО выдает кредит под 0,01%, дни Смена места
1 Creditkasa 37,5 55000 30 0
2 Moneyveo 34 40000 20 +4
3 CreditBox 33 30000 30 +2
4 Твой Ссуд 32 30000 26 нов.
5 Credos 31,75 55000 30 -2
6 SelfieCredit 31,5 20000 30 +8
7 FirstCredit 30,5 20000 30 +3
8 Бизнес Кредит 30,25 30000 26 нов.
9 Loan+ 28,5 20000 30 +4
10 Tengo 28,5 17000 30 нов.
11 Smartiway 28,5 10000 31 +1
12 MyCredit 27,75 18000 15 -3
13 Pango 26,5 15000 30 -5
14 Miloan 26,25 17000 30 нов.
15 SunCredit 25,5 20000 30 нов.
16 CashtanCredit 25,25 20000 30 -5
17 Швыдко гроши 25,25 30000 14 -2
18 Starfin 25 20000 30 нов.
19 Amigo 24,25 7000 30 нов.
20 Национальный кредит 24 10000 30 -3
21 SOS CREDIT 23,75 20000 20 -5
22 Clickcredit 20 500 10 -2
23 Fcredit 19,5 5000 30 -4
24 alexcredit 18,75 6000 20 -3
25 EasyCash 16 5000 15 -3
26 MyBiz 11,25 1000 14 -3

Сколько можно получить средств

Средняя сумма, которую удастся получить «под ноль» по сравнению с предыдущим кварталом, почти не изменилась и немного превышает 20 тыс. грн. Самые щедрые компании Creditkasa и Credos, которые готовы дать новым клиентам кредит до 55 тыс. грн. «Потолок» в 40 тыс. грн установила Moneyveo. Минимальные суммы акционных кредитов у MyBiz и Clickcredit, соответственно 1 тыс. и 500 грн.

Средний срок льготного кредитования составляет около 25 дней. Это почти на два дня больше, чем в прошлом квартале, но связано не с существенным изменением условий на рынке, а с возвратом в рейтинг МФО, которые предлагают немного более длительные сроки акционных займов.

Наибольший срок кредитования «под 0%» составляет 31 день — его предлагает Smartiway. А в целом около половины компаний, данные о которых мы собрали, предлагают такой кредит на 30 дней.

Таким образом МФО продолжают активно привлекать заемщиков благодаря низким процентным ставкам на первый кредит. В то же время после пролонгации или завершения периода кредитования под 0% — процентная ставка практически у всех компаний составит около 1% в день. И это стоит учитывать, прежде чем брать деньги в долг.

Автор:
Олексій Писарев
Журналист Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
