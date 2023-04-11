FinAwards 2023: лучшие программы КАСКО, медстрахования и другие победители среди страховщиков

В Киеве состоялось знаковое для финансового рынка событие — вручение престижной премии FinAwards 2023. Сайты Минфин и Finance.ua традиционно наградили лучших финансистов и назвали самые яркие финансовые продукты года. За самые выдающиеся достижения в категории Страховые компании награды вручены в 5 номинациях.

О премии

Прошлый год стал настоящим испытанием украинской экономики, в том числе и для страхового рынка. Согласно данным НБУ, сумма чистых платежей, полученных страховщиками в течение 2022 года, сократилась по сравнению с 2021 годом более чем на 16%. Объем чистых выплат упал почти на 28%. В целом страховой рынок откатился к уровню 2019 года. Кроме того, в 2022 году свое существование прекратили 27 СК.

Тем не менее рынок устоял и продолжил работать. А вот кто из страховщиков показал себя в 2022 году лучше всего, определили в ходе премии FinAwards 2023.

FinAwards — это ежегодный конкурс, в котором принимают участие топ-менеджеры финучреждений. Они получают награды за внедрение самых лучших продуктов, технологий и сервисов. Так что результаты конкурса смело можно считать своего рода путеводителем «примерных» продуктов.

В этом году церемония награждения состоялась в шестой раз и уже второй раз — в условиях военного времени.

«Сегодняшняя премия особенная, ведь мы будем приветствовать тех, кто выстоял выдающийся период в истории Украины — год несокрушимости, год полномасштабной войны. Украинский финансовый сектор справился и смог поддержать финансовую жизнедеятельность, обеспечить банковские переводы, наличные обращения, страховые услуги и даже возобновить кредитование в условиях военного положения. Это точно было непросто, но это наше достижение, наш вклад в великую победу. Благодарю вас, участники рынка», — подчеркнула CEO Treeum Валерия Лунева.

Каждый год FinAwards привносит в конкурс что-нибудь новое. Не исключением стала и церемония этого года. Во-первых, организаторы решили изменить цвет награды — из привычного золота на цвет стали, как символ устойчивости и несокрушимости тех, кто держит финансовый фронт.

Во-вторых, увеличено количество номинаций — до 39. На этот раз награду получили не только представители финансового сектора, но и компании, работа которых критически важна для страны и украинцев.

Что касается страхового рынка, то победителей выбирали в 5 номинациях. Лучших среди лучших определяло независимое экспертное жюри и читатели порталов Минфин и Finance.ua путем голосования на сайте премии.

Лидеры страхования

Лучший клиентский сервис в военное время

Награждение в категории Страховые компании открыла номинация, которая наилучшим образом характеризует качество и заботу о клиентах — «Лучший клиентский сервис в военное время». Номинантов оценивали по целому ряду критериев, в частности:

наличие мобильного приложения,

поддержка 24/7,

возможность оформления полисов в выходные дни,

предложение программы лояльности,

работа во время блекаутов.

В результате в тройку финалистов попали:

3 место — Universalna,

2 место — Арсенал Страхование ,

1 место — ARX .

Пальма первенства достается ARX уже второй год подряд. В компании говорят, что качественный сервис является их приоритетом, поскольку ARX является частью международного холдинга и высокие стандарты обслуживания ставят во главу угла всей деятельности.

«Еще задолго до пандемии ARX начала развивать онлайн-сервисы, что позволило обслуживать клиентов во время войны бесперебойно. Компания одним из первых ввела электронный полис ОСАГО, телеурегулирование и смарт услуги в автостраховании», — рассказали в компании.

Кроме того, в ARX отметили, что сделали немало шагов за время войны, чтобы облегчить жизнь клиентам автострахования.

«Например, предложили отсрочки в оплате премии, увеличили до 3 месяцев сроки уведомления об убытках, регулировали убытки без документов полиции, сняли ограничения на урегулирование убытков по европротоколом — то есть сделали многое, что вообще не предусмотрено договорами страхования», — подчеркнули в ARX.

Лучший страховой продукт военного времени

В эти неспокойные времена может случиться что угодно, а потому страхование имущества, недвижимости, здоровья или жизни становится важным, как никогда раньше. В этой номинации рассматривались компании, разработавшие и усовершенствовавшие свои продукты, чтобы защитить своих клиентов от рисков, связанных с военным конфликтом.

В ходе оценивания определен единственный лидер, который вывел на рынок действительно лучший продукт. Им стала СК VUSO с программой страхования Каско Patriot. Среди ее несомненных преимуществ то, что кроме стандартного покрытия клиент получает финансовую защиту при повреждении транспортного средства (кроме полной гибели), при риске прилета ракеты и других объектов, повреждения осколками, подрыва на мине, прямого обстрела.

«Чтобы поддержать клиентов в военное время, мы сделали несколько шагов. В частности, предложили продукт, в который добавили страхование военных рисков. Мы его добавили с 1 июня ко всем имеющимся договорам страхования на бесплатной основе. Это и нашло определенный отклик у клиентов с точки зрения пролонгации и заключения договоров и с точки зрения простой человеческой благодарности», — сообщил председатель правления страховой компании VUSO Андрей Артюхов.

Лучший продукт страховой компании: ДМС

Добровольное медицинское страхование (ДМС) — это не просто программа, это целое направление защиты самого главного для человека — его здоровья и жизни. Кто из страховых компаний предложил клиенту лучший продукт по самой доступной цене, с круглосуточной поддержкой, определило жюри конкурса.

В тройку победителей вошли:

3 место — Европейский страховой альянс.

2 место — ИНГО.

1 место — UNIVERSALNA .

«2022 показал, что сервис — прежде всего. Мы непрерывно работали, ни на миг не останавливаясь. А что касается медицинского страхования, мы работали 24/7 с первого дня полномасштабной войны. Этот год был для нас годом улучшения сервиса, и мы вывели его в медицинском страховании на совершенно новый уровень, который высоко оценили клиенты», — рассказал исполнительный директор по добровольному медицинскому страхованию «Universalna» Сергей Сабарин.

По его словам, многие клиенты перешли от погони за низкой ценой к погоне за высоким качеством, надежностью и стабильностью. Среди таких, в частности, работники ИТ-компаний, большинство которых улучшили свои условия страхования.

Лучший продукт страховой компании: КАСКО

Номинация Лучшая программа страхования КАСКО завершила награждение в продуктовых номинациях. По результатам голосования жюри и голосам пользователей сайта определены такие победители.

3 место — UNIVERSALNA.

2 место — ARX.

1 место — Арсенал Страхование.

О победителе следует знать, что он входит в топ-5 крупнейших игроков отечественной страховой отрасли. Кроме того, компания имеет аккредитацию более чем в 40 банках и представлена во многих автосалонах, а количество ее клиентов превышает 3 млн, которым оказывается поддержка 24/7. Уровень страховых выплат в 2022 году составил 48,60%.

Лучший СЕО страховой компании

Номинация призвана определить лидеров, которые делают все, чтобы компании под их руководством были успешными, приумножали прибыль, внедряли современные разработки, находили новые ниши. Лидеры, на чьих плечах лежит ответственность за персонал, команду, акционеров и кто может провести компанию через любой шторм.

По результатам оценки экспертного жюри и по уровню симпатий клиентов звание лучшего СЕО страховой присуждено председателю правления страховой компании VUSO Андрею Артюхову.

«Сейчас все находятся в ситуации, когда нужно помогать друг другу. Кроме того, есть часть клиентов, выехавших из Украины и проживающих за границей, но продолжающих покупать и пользоваться продуктами от украинских страховых компаний. То есть они не покупают зарубежные страховые продукты, а предпочитают отечественные. Это говорит о том, что наш сервис на страховом рынке может конкурировать с сервисом европейских СК. Если даже наш клиент, находясь в другой стране, выбирает нас — это для нас настоящая награда», — подчеркнул председатель правления страховой компании VUSO.

Победителями FinAwards 2023 среди страховых компаний стали: