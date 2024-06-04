Приват сократил прибыль, mono потратился на зарплаты, а ПУМБ вложился в рекламу

2024 год на финансовом рынке начался с роста прибыли, зарплатных фондов и даже рекламных бюджетов банков. Попутно растет кредитование, хотя все еще достаточно аккуратно, с оговорками, и в первую очередь за счет населения, а не бизнеса. При этом основной «дойной коровой» остаются вложения в депозитные сертификаты Нацбанка и правительственные ОВГЗ. «Минфин» проанализировал отчетность банковской системы за I квартал, предоставленную регулятором, и выяснил, чем жили 63 украинских банка в январе-марте.

Прибыль растет, но Приват стал зарабатывать меньше

По итогам I квартала банковская система Украины совокупно получила чистой прибыли (после налогообложения) 40,5 млрд грн. Это максимальный показатель не только для военного времени, но и для периода до полномасштабного вторжения:

I квартал 2020 года — 16,1 млрд грн;

I квартал 2021 года — 10,9 млрд грн;

I квартал 2022 года — «минус» 152,1 млн грн (убыток);

I квартал 2023 года — 34,4 млрд грн;

I квартал 2024 года — 40,5 млрд грн.

Причем указанная цифра также уже учитывает прямые военные потери 63 банков в 1,05 млрд грн, о которых Нацбанк недавно сообщил «Минфину».

Самым прибыльным остается крупнейший в стране Приватбанк, но доля этой госструктуры в общем заработке системы постепенно сокращается. Еще в январе-марте 2023 года она составляла 47%, а за аналогичный период 2024-го — уже 34%.

Мы видим уменьшение прибыли Привата на 13,1% — с 16 млрд грн до 13,9 млрд грн, что наверняка вызвано не общей ситуацией на рынке, а внутренней конъюнктурой. Ведь общая доходность системы выросла, да и другим госструктурам удалось приятно удивить ростом своих заработков: Ощадбанку — на 96% (до 4,9 млрд грн), а Укрэксимбанку вообще на 150% (до 2,5 млрд грн).

А если смотреть шире, за пределы крупнейшей 10-ки, то можно заметить резкое повышение прибыльности у ряда средних и малых банков:

МТБ Банк — в 12,7 раз (до 340,9 млн грн); Аккордбанк — в 7,5 раз (до 168,5 млн грн); Банк «Украинский капитал» — в 6,8 раза (до 17,1 млн грн); Коминбанк — в 6,6 раза (до 116,7 млн грн); Радабанк — в 6,2 раза (до 45,6 млн грн).

Понятно, что у многих год назад были не самые высокие показатели, и сейчас сказывается эффект низкой базы сравнения, однако динамика не может не впечатлять. Особенно во время действующего в стране военного положения.

В то же время ряд банков ухудшили свои финансовые результаты, что не всегда приводило к убыткам. Например, Банк «Траст-Капитал» сократил прибыль на 97,2% (до 105 тыс. грн), а РВС Банк — на 93,1% (до 1,2 млн грн).

Если говорить об убыточных структурах, то их в I кв. 2024 года было 8 с общим убытком 111,3 млн грн, а в этот же период 2023-го — 5 (с общим убытком 39,8 млн грн), 2022-го — 25 (6 млрд грн), 2021-го — 7 (93,8 млн грн).

Из данных видно, что все финучреждения ухудшили свою доходность, кроме Мотор-Банка, который уменьшил убыток с 25,4 млн до 7,4 млн грн.

Зарплатные фонды выросли на 15%: как банки меняли зарплаты сотрудникам

По мере роста заработков банки наращивают свои расходы на зарплаты персоналу. В I квартале 2024-го они выросли на 15,3% — до 11,3 млрд грн. При том, что в аналогичные периоды 2023 и 2022 годов они не менялись и удерживались на уровне 9,8 млрд грн.

Большие зарплатные фонды сохраняются в двух крупнейших розничных госбанках: у Приватбанка — 2,1 млрд грн, у Ощадбанка — 1,4 млрд грн. У Привата 18,3 тыс. работников (количество не изменилось с начала года) и 1 127 отделений, у Ощада — 16,2 тыс. работников (было 16,4 тыс.) и 1 181 отделение. Видно, что Ощад на 2 млн (0,1%) подрезал этот вид расходов.

За пределами этой 10-ки сильно нарастили зарплатные расходы на свой штат:

Универсал Банк (monobank) — на 75,7 млн грн (на 37,2%) — до 279,3 млн грн;

Аккордбанк — на 65,5 млн грн (на 51,8%) — до 191,9 млн грн;

Кредобанк — на 38,7 млн грн (на 27,5%) — до 179,2 млн грн.

Если оценивать процентные приросты зарплатных фондов, то выделяются небольшие организации. Как, например, Асвио Банк, чьи расходы подскочили сразу на 156,4% (до 37,8 млн грн), РВС Банк — на 103% (до 32,6 млн грн) и Банк ¾ — на 96,5% (до 33,3 млн грн).

Где-то под расширение бизнеса добирали новых специалистов, где-то вместе с этим повышали зарплаты уже имеющимся сотрудникам. Во многих банках жаловались на дефицит квалифицированных кадров из-за мобилизации и миграции, и отмечали более активное переманивание персонала у конкурентов, которое достигалось повышением окладов.

Без урезаний и сокращений тоже не обошлось. 6 банков из 63 действующих уменьшили свои расходы на зарплату сотрудникам:

Ситибанк — на 13 млн грн (на 17,3%) — до 61,6 млн грн; Ощадбанк — на 1,7 млн грн (на 0,1%) — до 1,4 млрд грн Мотор-Банк — на 1,4 млн грн (на 10,3%) — до 11,9 млн грн; Банк «Траст-Капитал» — на 1,3 млн грн (на 16,2%) — до 6,5 млн грн; Первый инвестиционный банк — на 142 тыс. грн (на 1,2%) — до 11,3 млн грн; Альпари Банк — на 2 тыс. грн (на 0,1%) — до 4,2 млн грн.

Возможно, руководство Ситибанка отреагировало увольнениями, уменьшениями зарплат на сокращение в I квартале 2024-го своей чистой прибыли на 31,2% (на 436 млн грн) — с 1,4 млрд грн до 972,4 млн грн, что можно считать адекватным ответом в такой ситуации.

Хотят нравиться: расходы на рекламу удвоились

Еще один интересный момент января-марта 2024 года — это резкое увеличение банками своих расходов на маркетинг и рекламу. После начала войны за внимание клиентов не сильно боролись и эту статью расходов сильно урезали почти все, но в этом году финансисты снова активизировались.

Конкуренция за клиента начала обострятся, и общие рекламные расходы 63 банков подскочили в 2,4 раза — до 238,4 млн грн. Это даже больше довоенных уровней: например, в 2020-м на этом направлении было потрачено только 183,5 млн грн. В последние годы была такая динамика расходов на рекламу и маркетинг:

I квартал 2021 года — 169,5 млн грн;

I квартал 2022 года — 176 млн грн;

I квартал 2023 года — 98,9 млн грн;

I квартал 2024 года — 238,4 млн грн.

Сильнее всего рекламно-маркетинговые бюджеты нарастили частные розничные банки с украинским капиталом — ПУМБ, например, в три раза (до 56,5 млн грн), Абанк — вообще в 20 раз (до 48,3 млн грн). А также несколько иностранцев — в частности, Райффайзен Банк (рост на 319,6% — до 19,3 млн грн) и ПроКредит Банк (на 739% — до 15,1 млн грн).

В 10-ку крупнейших бюджетов не вошел государственный Укргазбанк, хотя размер его рекламных расходов подскочил в 60 раз (до 2,6 млн грн), Кредобанк — в 8 раз (до 3,3 млн грн) и РВС Банк — в 5 раз (до 3 млн грн).

Крупнейшие сокращения рекламно-маркетинговых расходов провели госструктуры:

Сенс Банк — на 7,6 млн грн (на 67,8%) — до 3,6 млн грн; Приватбанк — на 3,8 млн грн (на 33,1%) — до 7,6 млн грн; Ощадбанк — на 1,5 млн грн (на 42,7%) — до 2 млн грн.

Три банка сократили эти бюджеты на 100%, то есть до нуля: Мотор-Банк, Первый инвестиционный банк, Коминвестбанк. Но общее количество банков с нулевыми рекламными расходами сократилось с 18 до 15.

11 банков ничего не заплатили в бюджет

Налоговые отчисления 63 банков в I кв. 2024 года выросли на 53,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это максимум, не только по сравнению с военными 2023-м (6,7 млрд грн) и 2022-м годами (53,2 млн грн), но и с периодом до полномасштабного вторжения: например, в январе-мае 2021 года банки перечислили в госбюджет только 1,2 млрд грн, а 2020-го — 1,1 млрд грн.

Это объясняется как общим увеличением доходности системы, так и повышением налоговых ставок для банков, которое произошло еще в прошлом году: налог на прибыль подняли с 18% до 50% на 2023 год и закрепили на уровне 25% на 2024 год. На фоне большого дефицита госбюджета и нехватки денег на оборону власти этой весной заговорили о возможном повышении налогов для ФОПов, почти сразу появились слухи о возможном возврате для банков 50%-ной ставки. Не исключено, что в этом году они в итоге заплатят все-таки не 25% налога на прибыль, а снова 50%.

В числе 10-ти крупнейших налогоплательщиков оказался только один госбанк (Приватбанк), 6 структур с иностранным капиталом и три банка с частным украинским капиталом.

За пределами этой десятки крупные приросты по уплате налогов показали:

Сенс Банк — на 134,6 млн грн ( в 59 раз ) — до 136,9 млн грн;

) — до 136,9 млн грн; МТБ Банк — на 110,7 млн грн ( в 18 раз ) — до 117,3 млн грн;

) — до 117,3 млн грн; Таскомбанк — на 52,7 млн грн (в 3 раза) — до 81,1 млн грн.

13 банков из 63 по итогам I кв. 2024 года сократили свои налоговые отчисления, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Сильнее всего такая 5-ка:

Универсал Банк (monobank) — на 84,2 млн грн (на 19,2%) — до 354,7 млн грн; Банк Пивденный — на 34,8 млн грн (на 100%) — до 0; Банк Авангард — 29,8 млн грн (на 82,8%) — до 6,2 млн грн; Клиринговый дом — на 15 млн грн (на 33,8%) — до 29,4 млн грн; Индустриалбанк — на 9,1 млн грн (на 100%) — до 0.

Всего нулевой показатель по перечислению налогов в январе-марте показали 11 банков.

Читайте также: Прибыль банков выросла на 19%: кто в лидерах

30 банков сократили корпоративное кредитование

Кредитование в I квартале 2024 года медленно, но наращивалось. Общий объем кредитов и задолженности клиентов (бизнес + население) вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на 8,3% и достиг 707,9 млрд грн.

707,9 млрд грн — это лишь 21% общих активов банковской системы, которые на 1 апреля этого года составили 3,3 трлн грн. Это на деле доказывает, что финансирование отечественных компаний и людей так и не стало приоритетом для нашей банковской системы, хотя и понемногу подрастает.

Кредитный портфель юрлиц банков в январе-марте 2024-го (по сравнению с аналогичным периодом 2023-го) увеличился на 1,9% и достиг 532,9 млрд грн.

Сильнее всего кредитование нарастил ПУМБ бизнесмена Рината Ахметова, два госбанка и небольшой региональный банк «Львов», вокруг которого витают слухи о новых акционерах и дополнительной капитализации:

ПУМБ — на 9,2 млрд грн (на 27%) — до 43,2 млрд грн; Ощадбанк — на 6,8 млрд грн (на 9,8%) — до 76,4 млрд грн; Приватбанк — на 5,8 млрд грн (на 22,3%) — до 32 млрд грн; Банк Пивденный — на 2,6 млрд грн (18,2%) — до 16,9 млрд грн; Банк Львов — на 2,3 млрд грн (на 49,9%) — до 6,9 млрд грн.

По размеру сформированного портфеля продолжает лидировать государственный Укрэксимбанк, хотя в I кв. 2024 года он и сократил объемы кредитования бизнеса на 1,3% (до 76,9 млрд грн). Ему уже «наступает на пятки» Ощадбанк, который до войны был только третьим на этом рынке (после Райффайзен Банка), и у которого на 1 февраля 2022 года портфель составлял всего 61,1 млрд грн.

Среди прочих корпоративных кредиторов, Ощад выделяют как банк, кредитующий прифронтовые регионы, которые прочие финучреждения не рискуют финансировать.

Также можно выделить резкое процентное увеличение кредитных портфелей некоторых банков, которые ранее не выделялись на этом рынке, которое воспринимается как аномалия:

Окси Банк — на 136,2% (до 195,2 млн грн);

Идея Банк — на 131,6% (до 175 млн грн);

Радабанк — на 81,6% (до 1,6 млрд грн).

Увеличение кредитования юрлиц в начале 2024 года показали 32 банка из 63 действующих, один (БТА Банк) сохранил нулевой портфель, еще 30 банков сократили объемы финансирования бизнеса. Сильнее всего вот эта пятерка:

Райффайзен Банк — на 5,9 млрд грн (на 10,8%) — до 48,3 млрд грн; Креди Агриколь Банк — на 5,5 млрд грн (на 26,4%) — до 15,5 млрд грн; Укрсиббанк — на 3,1 млрд грн (на 22,4%) — до 10,6 млрд грн; Сенс Банк — на 2,3 млрд грн (на 8,2%) — до 25,4 млрд грн; ПроКредит Банк — на 2 млрд грн (на 11,1%) — до 16,4 млрд грн.

Почти все эти структуры (кроме Укрсиббанка) входят в ТОП-10, потому их паузы в корпоративном сегменте особенно заметны на рынке. Даже при том, что большая часть кредитов предприятиям выдается малому и среднему бизнесу, преимущественно в рамках государственных программ, вроде «5−7−9%», даже после серьезных перемен, о которых недавно писал «Минфин».

Кредитование физлиц: Приват еще не скоро отдаст первенство

Главным двигателем кредитования в I квартале 2024 года стал не бизнес, а розница — финансирование населения. Его объем вырос сразу на 34,1% и достиг 175 млрд грн.

Приросты кредитования физлиц показали 8 из 10 лидеров рынка.

Видно активное увеличение объемов кредитования у лидеров, хотя двукратное отставание портфеля Универсал Банка (monobank) от Привата не внушает уверенности в скорой смене главного игрока. Еще многие отмечают темп роста розничного портфеля у Абанка из Днепра (принадлежит 4 членам семьи Суркисов), который еще до войны был 7-м в этом рейтинге, а теперь занял 5-ю строчку и агрессивно наращивает портфель.

Многие банки подключились к государственной ипотечной программе «єОселя». Власти в начале мая отчитались о выдаче за 4 месяца 2024 года кредитов на покупку жилья для 3,4 тыс. украинских семей на 6 млрд грн, и для 9,8 тыс. семей на 15 млрд грн — с начала программы.

Тем не менее государственная ипотека все еще занимает в общем кредитном портфеле банков незначительный объем — 8,6% (15 млрд грн из 175 млрд грн), а свои собственные программы банки почти не развивают. Многие делают ставку на автокредитование, однако его уже начали сдерживать новые правила по мобилизации. Так что основной движущей силой розницы остается карточное кредитование: банки продолжают увеличивать кредитные лимиты по картам — в первую очередь проверенным клиентам.

За пределами ТОП-10 розницы сильные увеличения кредитования физлиц показали:

Таскомбанк — на 408,8 млн грн (на 19,3%) — до 2,5 млрд грн; Скай Банк — на 229,1 млн грн (в 10,5 раз) — до 253,3 млн грн; Юнекс Банк — на 132,6 млн грн (на 117%) — до 245,9 млн грн.

Всего в I квартале 2024 года кредитные портфели населения нарастили 24 банка из 63. Но еще больше — 34 банка — сократили финансирование населения. Заметнее всего эта 5-ка:

Сенс Банк — на 3 млрд грн (на 25,6%) — до 8,7 млрд грн; Кредобанк — на 1,7 млрд грн (на 41,1%) — до 2,5 млрд грн; ОТП Банк — на 670,4 млн грн (на 18,4%) — до 3 млрд грн; Банк «Украинский капитал» — на 516,6 млн грн (на 98,1%) — до 9,8 млн грн; Правэкс Банк — на 271 млн грн (на 22,8%) — до 918,2 млн грн.

Пять банков с иностранным капиталом не выдавали кредитов физлицам и не начали этого делать в начале 2024 года: ИНГ Банк Украина, Дойче Банк ДБУ, Кредит Европа Банк, СЭБ Корпоративный Банк, Украинский банк реконструкции и развития.

Акцент на кредитование государства

Общий кредитный портфель банковской системы в I квартале 2024 года вырос на 8,3%, корпоративное кредитование — на 1,9%, а вот вложения в ОВГЗ приросли сразу на 26,1%. На 1 апреля общий портфель этих бумаг достиг 677,6 млрд грн. Еще немного, и он сравняется с общим объемом кредитования (юрлица + физлица), который на ту же дату составлял 707,9 млрд грн.

Это доказывает приоритеты банков по наращиванию в первую очередь кредитования именно государства, а не бизнеса, что можно делать с минимальными административными затратами и минимальными рисками. Конечно, еще остаются банки, которые формируют резервы под наши ОВГЗ — преимущественно банки с иностранным капиталом (опасаются негативного для Украины исхода войны), тем не менее их количество сокращается.

В то же время мы видим активное увеличение портфелей гособлигаций отдельными банками с иностранным капиталом:

Укрсиббанк — на 13,4 млрд грн ( в 3,9 раза ) — до 18 млрд грн;

) — до 18 млрд грн; Ситибанк — на 9 млрд грн ( в 5,4 раза ) — до 11,1 млрд грн;

) — до 11,1 млрд грн; Райффайзен Банк — на 8 млрд грн (на 45,4%) — до 25,5 млрд грн;

Креди Агриколь Банк — на 3,8 млрд грн (в 2,2 раза) — до 6,4 млрд грн.

Хотя, как и прежде, абсолютными лидерами по покупке ОВГЗ в начале года оставались госбанки, которыми владеет Министерство финансов и у которых с правительством (акционером) особые отношения:

Приватбанк увеличил вложения в гособлигации — на 22,1 млрд грн (на 24,4%) — до 112,7 млрд грн; Укргазбанк — на 18,7 млрд грн (на 71,3%) — до 44,9 млрд грн; Сенс Банк — на 15,4 млрд грн (в 3,6 раза) — до 21,4 млрд грн.

Неудивительно, что именно госструктуры на текущий момент сформировали крупнейшие портфели государственных бумаг.

Всего в январе-марте этого года увеличения вложений в ОВГЗ зафиксированы у 44 банков из 63. Сокращения также происходили, и чаще всего были связаны с погашениями бумаг, и реже — с их перепродажей.

Сильнее всего портфели гособлигаций уменьшила эта 5-ка:

Универсал Банк (monobank) — на 2,3 млрд грн (на 15%) — до 13,3 млрд грн; Кристалбанк — на 570 млн грн (на 66%) — до 293,5 млн грн; Первый инвестиционный банк — на 503,7 млн грн (на 83,6%) — до 98,7 млн грн; Индустриалбанк — на 456,6 млн грн (на 100%) — до 0; Аккордбанк — на 442,4 млн грн (на 9%) — до 4,5 млрд грн.

Всего сокращения вложений показали 13 банков, еще шестеро сохранили нулевые портфели: ИНГ Банк Украина, Альпари Банк, Асвио Банк, банк «Портал», Поликомбанк, банк «Фамильный».

Нацбанк не предоставляет детализированной отчетности (в разрезе банков) по вложениям в другой вид государственных бумаг — депозитные сертификаты НБУ. Тем не менее из общих данных можно понять размер общих вложений. Если инвестиции банков в правительственные ОВГЗ под конец I квартала 2024 года составили 677,6 млрд грн, то среднесуточный объем вложений в нацбанковские депсертификаты был на уровне 389,9 млрд грн.

Активнее всего казначеи инвестировали в бумаги overnight, в первом квартале состоялось 65 таких размещений под 14,5−15% годовых. Намного реже — в 3-месячные сертификаты, которые предлагались Нацбанком 6 раз под 17,5−19% годовых, и средний объем привлечений составил лишь 32,5 млрд грн за раз.

Покупка правительственных гособлигаций позволяет государству финансировать дефицит госбюджета и обслуживать ранее выпущенные гособлигации: в начале войны многие опасались проблем, связанных с тем, что эксперты называли пирамидой ОВГЗ (что размещений новых облигаций в какой-то момент не хватит на выплаты по старым). Однако на апрель 2024 года Минфин смог достичь 162%-го ролловера (по всем валютам) по своим бумагам — перевложения на новые сроки. А депозитные сертификаты применяются Нацбанком для регулярного связывания избыточной денежной массы для борьбы с ростом инфляции.

Бизнес консервирует деньги

Связывать гривну нужно регулярно и в крупных объемах. С каждым месяцем банки собирают на свои счета намного больше средств, чем вкладывают в кредитование и ценные бумаги. В I квартале 2024 года общий объем средств на банковских счетах (юрлица + физлица) вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на 22,6% и достиг 2,5 трлн грн.

Это при том, что общий кредитный портфель банков (бизнес + население) вместе с вложениями в ОВГЗ за тот же период составил лишь 1,4 трлн грн, и еще 0,4 трлн грн постоянно вкладывались в депозитные сертификаты Нацбанка, то есть совокупно выходит 1,8 трлн грн.

Тем не менее банки продолжают активно собирать средства на счета. Вклады юрлиц в январе-марте этого года увеличились на 32,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и вышли на 1,4 трлн грн.

32,3% — очень большой прирост для бизнеса, который в нормальных условиях и при развивающейся экономике вкладывает средства в развитие производств, инновации, торговлю и пр. В банках же хранит небольшие объемы и чаще пользуется кредитами, чем что-то депонирует.

Теперь же мы видим квартальный рост корпоративного кредитования только на 1,9%, а вложений собственных средств на счетах — сразу на 32,3%. Это подтверждает желание корпораций сделать паузу в развитии и пересидеть войну на минимальных объемах ведения бизнеса.

Крупнейшие депозитные портфели бизнеса сформировали госбанки, и самые сильные приросты показала эта тройка:

Ощадбанк — на 64,1 млрд грн (на 93%) — до 133 млрд грн; Сенс Банк — на 33,4 млрд грн (на 172,9%) — до 52,8 млрд грн; Укрэксимбанк — на 29,4 млрд грн (на 24%) — до 152 млрд грн.

На этом фоне многие заговорили о возвращении в Сенс бизнеса, который выводил средства после начала полномасштабного вторжения и до национализации структуры.

За границами 10-ки лидеров крупные сборы также зафиксированы в Универсал Банке (monobank), который ранее выделялся в основном в рознице — прирост на 7,9 млрд грн (на 37,6%) — до 28,9 млрд грн. А также в ИНГ Банк Украина на 52,8% (до 22,9 млрд грн) и Ситибанке на 14,5% (до 58,7 млрд грн).

Всего депозитные портфели юрлиц увеличили 49 банков из 63, а сокращение было зафиксировано у 14 структур. Больше всего корпоративных средств утекло из такой 5-ки:

Кристалбанк — 1,2 млрд грн (52%) — до 1,1 млрд грн; Банк инвестиций и сбережений — 807,4 млн грн (39,3%) — до 1,2 млрд грн; Правэкс Банк — 400,5 млн грн (7%) — до 5,3 млрд грн; Банк Авангард — 307,6 млн грн (36,4%) — до 536,8 млн грн; Банк «Клиринговый дом» — 248,2 млн грн (10,9%) — до 2 млрд грн.

Занятный факт: у одной структуры корпоративные вкладчики забрали все средства (4,4 млн грн) и у него нулевой портфель — это Альпари Банк. Скорее всего, клиентов растревожили громкие публичные заявления, в том числе главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, что банк, на который ранее претендовала «Укрпошта», является кандидатом на выход с рынка и даже утвердил в НБУ план остановки своей деятельности.

Государство гарантирует в банках только вложения населения (100% суммы во время действия военного положения + 3 месяца после), а бизнес не может рассчитывать на компенсации.

Читайте также: Приват, ПУМБ и Укргаз: кто больше заработал, нарастил зарплатные расходы и покупку ОВГЗ

Люди несут деньги в банки под сниженные ставки

Вложения населения в банки за I квартал 2024 года выросли на 14,8% и достигли 1,08 трлн грн. Больше половины этой суммы (53% депозитов) — 576 млрд грн — сосредоточено в двух розничных госструктурах — Приватбанк (388,8 млрд грн) и Ощадбанк (187,2 млрд грн), через которые проходят государственные соцплатежи и выплаты Министерства обороны.

Следом с портфелем 67,4 млрд грн идет Универсал Банк (monobank), однако вряд ли он в ближайшее время сможет подобраться к госбанкам-лидерам по суммам вкладов физлиц.

В I квартале 2024 года Национальный банк один раз снижал свою учетную ставку — 15 марта с 15% до 14,5% годовых (до 13,5% ее понизили уже во II квартале). Банки вслед за этим опускали свои депозитные ставки для населения. За первые три месяца среднерыночные значения просели в такой динамике:

6-месячные вклады — с 14,52% до 14,06% годовых;

вклады — с 14,52% до 14,06% годовых; 9-месячные вклады — с 14,58% до 12,91% годовых;

вклады — с 14,58% до 12,91% годовых; 12-месячные вклады — с 14,32% до 14,07% годовых.

Доходность немного подросла только по 3-месячным депозитам — с 13,65% до 13,95% годовых. Может потому, что именно к 3-месячному индикатору (индекс ставок UIRD) привязаны ценники всех основных кредитных программ государства и банков, и кредиторы не хотели терять доходность, а может, и по другим причинам.

Несмотря на снижающиеся доходы, вкладчики продолжали увеличивать свои накопления на счетах. Приросты зафиксировали 44 из 63 банков, а оттоки произошли у 16-ти структур. Самые сильные у такой 5-ки:

Таскомбанк — на 431,6 млн грн (на 3,9%) — до 10,6 млрд грн; Банк «Украинский капитал» — на 148,2 млн грн (на 21,4%) — до 542,9 млн грн; РВС Банк — на 106,7 млн грн (на 14,8%) — до 613 млн грн; Мотор-Банк — на 93,9 млн грн (на 13,1%) — до 622 млн грн; Индустриалбанк — на 81,6 млн грн (на 6,3%) — до 1,2 млрд грн.

Нулевые портфели зафиксировали четыре структуры: вышеупомянутый Альпари Банк и тройка иностранцев — ИНГ Банк Украина, Дойче Банк ДБУ и Ситибанк.

Из-за майской девальвации гривны в 2,2% (с 39,52 грн/$ до 40,50 грн/$ по официальному курсу), недавно утвержденного повышения тарифов на электроэнергию (с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт для населения) и негативных ожиданий по росту инфляции сейчас мало кто ожидает нового снижения учетной ставки НБУ на ближайшем заседании монетарного комитета регулятора, намеченном на 13 июня.

Потому, серьезное снижение депозитных ставок для физлиц также не прогнозируется. Иначе, гривневые вкладчики будут еще активнее конвертировать в доллар/евро свои депозиты.

Читайте також: Прибыли банков существенно возросли, несмотря на войну: кто заработал больше всего

Акционеры не хотят инвестировать в банки

Капитализация нашей банковской системы в I квартале 2024-го выросла на 36%. Размер собственного капитала 63 банков поднялся с 249,6 млрд грн до 339,6 млрд грн. Как и прежде, чаще всего увеличение происходило за счет текущей прибыли и расформирования резервов по проблемным кредитам. Дополнительные вложения акционеров были большой редкостью.

При этом важно понимать, что с капитализацией 339,6 млрд грн финансисты распоряжаются депозитами населения и бизнеса на 2,5 трлн грн, работают с общими активами на 3,3 трлн грн.

Самой высокой капитализацией могут похвастаться системные банки и отдельные иностранные структуры.

За пределами ТОП-10 крупные капитализации также провели:

Сенс Банк — на 3,3 млрд грн (на 45,9%) — до 10,6 млрд грн;

Кредобанк — на 2,1 млрд грн (на 48,4%) — до 6,5 млрд грн;

Банк Пивденный — на 1,3 млрд грн (на 28,8%) — до 5,9 млрд грн.

Из 63 банков капиталы в январе-марте увеличили 53, а у 10 структур было зафиксировано снижение. Самое сильное у такой 5-ки:

Правэкс Банк — на 121,3 млн грн (на 11,1%) — до 974,6 млн грн; Первый инвестиционный банк — на 84 млн грн (на 28,2%) — до 214,1 млн грн; Индустриалбанк — на 67,5 млн грн (на 5,9%) — до 1,1 млрд грн; Окси Банк — на 30,8 млн грн (на 12,1%) — до 224,6 млн грн; Мотор-Банк — на 27,8 млн грн (на 11,3%) — до 218,1 млн грн.

Чаще всего такое сокращение происходило за счет роста проблемной задолженности, формирования резервов и роста убыточности.

Как и прежде, акционеры не торопились увеличивать вложения в свои банковские структуры. В I квартале 2024 года только у 3-х банков зафиксировано увеличение уставных капиталов, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года:

Банк Восток — на 261,7 млн грн (на 20,8%) — до 1,5 млрд грн;

Банк Грант — на 100 млн грн (на 20%) — до 600 млн грн;

Банк Авангард — на 31,7 млн грн (на 15,9%) — до 231,8 млн грн.

У владельцев остальных 60-ти структур «уставники» остались в старых размерах.