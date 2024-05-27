Военные убытки украинских банков превысили 1 млрд грн: НБУ рассказал, что делали еще оккупанты для дестабилизации наших финансов

За год убытки украинских банков от обесценивания и переоценки имущества из-за войны (уничтожение, потеря контроля, повреждение и т. п. ) выросли на 50% и 2 июля 2023 года достигли на 1,05 млрд грн. Об этом Национальный банк сообщил в ответ на официальный запрос «Минфина».

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Первый отчет НБУ о прямых военных потерях банков был опубликован в июне 2022 года, и тогда их оценивали в 700 млн грн (преимущественно по недвижимости). Теперь чиновники зафиксировали увеличение убытков с 700 млн до 1,05 млрд грн (на 50%) на 2 июня 2023-го, то есть за год с небольшим.

Данных за 2024 год Национальный банк не предоставил.

При этом регулятор напомнил, что позволил банкам повреждать наличную гривну, если те не успевали вывезти ее из своих сейфов и касс во время боевых действий на территориях, захватываемых страной-террористом.

«Минфин» писал, что право на эти действия было предоставлено 10 банкам, а фактически им воспользовались 3 банка.

Если банки действовали по инструкции, то им возмещались убытки от утери этой наличности.

«Возмещение банку средств за поврежденные таким образом наличные деньги осуществляется в случае ее передачи в региональное подразделение денежного обращения Национального банка вместе с актом о повреждении», — говорится в ответе НБУ для «Минфина».

В нем также уточняется, что Национальный банк давал свою санкцию только на повреждение гривны. Но не предоставлял аналогичных разрешений в отношении долларов, евро или другой инвалюты. Как объяснили в НБУ, «поскольку не является ее эмитентом».

Сумму поврежденной гривны регулятор не предоставил, хотя признал, что российские оккупанты грабили отделения наших банков, и были соответствующие обращения к силовикам.

«По имеющейся у НБУ информации, некоторые банки сообщали в правоохранительные органы Украины о фактах потери наличных на оккупированных территориях», — уточнили в Нацбанке.

А еще заверили, что давали практические рекомендации по вариантам повреждения гривневых банкнот. Например, по части просверливания денег — в каждой купюре должно быть три или больше дыр. Но оккупанты впоследствии захватывали даже такую, поврежденную гривну, так что Нацбанк будет стараться отслеживать ее попадание в наш денежный оборот.

«По имеющейся информации, поврежденная таким образом наличность была украдена из отделений украинских банков, находящихся на временно оккупированных территориях, и завезена в Украину, вероятно, с целью дестабилизации ситуации в финансовой сфере», — сообщили в НБУ.

Для этого регулятор задействовал банки — обязал их изымать поврежденную гривну при поступлении от клиентов. Финансисты не будут принимать такие банкноты для обмена или внесения на счета. Вся информация о них будет передаваться в нашу Нацполицию для расследования.