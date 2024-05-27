Военные убытки украинских банков превысили 1 млрд грн: НБУ рассказал, что делали еще оккупанты для дестабилизации наших финансов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 мая 2024, 18:04 Читати українською

Военные убытки украинских банков превысили 1 млрд грн: НБУ рассказал, что делали еще оккупанты для дестабилизации наших финансов

За год убытки украинских банков от обесценивания и переоценки имущества из-за войны (уничтожение, потеря контроля, повреждение и т. п.) выросли на 50% и 2 июля 2023 года достигли на 1,05 млрд грн. Об этом Национальный банк сообщил в ответ на официальный запрос «Минфина».

За год убытки украинских банков от обесценивания и переоценки имущества из-за войны (уничтожение, потеря контроля, повреждение и т.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Первый отчет НБУ о прямых военных потерях банков был опубликован в июне 2022 года, и тогда их оценивали в 700 млн грн (преимущественно по недвижимости). Теперь чиновники зафиксировали увеличение убытков с 700 млн до 1,05 млрд грн (на 50%) на 2 июня 2023-го, то есть за год с небольшим.

Данных за 2024 год Национальный банк не предоставил.

При этом регулятор напомнил, что позволил банкам повреждать наличную гривну, если те не успевали вывезти ее из своих сейфов и касс во время боевых действий на территориях, захватываемых страной-террористом.

«Минфин» писал, что право на эти действия было предоставлено 10 банкам, а фактически им воспользовались 3 банка.

Если банки действовали по инструкции, то им возмещались убытки от утери этой наличности.

«Возмещение банку средств за поврежденные таким образом наличные деньги осуществляется в случае ее передачи в региональное подразделение денежного обращения Национального банка вместе с актом о повреждении», — говорится в ответе НБУ для «Минфина».

В нем также уточняется, что Национальный банк давал свою санкцию только на повреждение гривны. Но не предоставлял аналогичных разрешений в отношении долларов, евро или другой инвалюты. Как объяснили в НБУ, «поскольку не является ее эмитентом».

Сумму поврежденной гривны регулятор не предоставил, хотя признал, что российские оккупанты грабили отделения наших банков, и были соответствующие обращения к силовикам.

«По имеющейся у НБУ информации, некоторые банки сообщали в правоохранительные органы Украины о фактах потери наличных на оккупированных территориях», — уточнили в Нацбанке.

А еще заверили, что давали практические рекомендации по вариантам повреждения гривневых банкнот. Например, по части просверливания денег — в каждой купюре должно быть три или больше дыр. Но оккупанты впоследствии захватывали даже такую, поврежденную гривну, так что Нацбанк будет стараться отслеживать ее попадание в наш денежный оборот.

«По имеющейся информации, поврежденная таким образом наличность была украдена из отделений украинских банков, находящихся на временно оккупированных территориях, и завезена в Украину, вероятно, с целью дестабилизации ситуации в финансовой сфере», — сообщили в НБУ.

Для этого регулятор задействовал банки — обязал их изымать поврежденную гривну при поступлении от клиентов. Финансисты не будут принимать такие банкноты для обмена или внесения на счета. Вся информация о них будет передаваться в нашу Нацполицию для расследования.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 мая 2024, 18:23
#
Пускай НБУ расскажет о работе отделение гос банка Приват на оккупированной территории -кого и как обслуживали. по каким каналам связи «общались» с центральным офисом. кто и ккпроводил инкассации. кто обеспечивал «хранилище» и на каких условиях. сколько было выданно кр карт и многое другое,
А самое главное -даст ПРАВОВУЮ (исходя из своих «постанов», устава «Приватбанка». распоряжения Гос Спец Связи от 31 мая 2022 года ну и конечно из требований ст 111 -1 части 4 УК Украины) оценку действиям и сотрудников этого отделения и руководству этого «рехфармираванага» гос банка.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Someonesdd и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами