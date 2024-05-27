За год убытки украинских банков от обесценивания и переоценки имущества из-за войны (уничтожение, потеря контроля, повреждение
Военные убытки украинских банков превысили 1 млрд грн: НБУ рассказал, что делали еще оккупанты для дестабилизации наших финансов
За год убытки украинских банков от обесценивания и переоценки имущества из-за войны (уничтожение, потеря контроля, повреждение
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Первый отчет НБУ о прямых военных потерях банков был опубликован в июне 2022 года, и тогда их оценивали в 700 млн грн (преимущественно по недвижимости). Теперь чиновники зафиксировали увеличение убытков с 700 млн до 1,05 млрд грн (на 50%) на 2 июня 2023-го, то есть за год с небольшим.
Данных за 2024 год Национальный банк не предоставил.
При этом регулятор напомнил, что позволил банкам повреждать наличную гривну, если те не успевали вывезти ее из своих сейфов и касс во время боевых действий на территориях, захватываемых страной-террористом.
«Минфин» писал, что право на эти действия было предоставлено 10 банкам, а фактически им воспользовались 3 банка.
Если банки действовали по инструкции, то им возмещались убытки от утери этой наличности.
«Возмещение банку средств за поврежденные таким образом наличные деньги осуществляется в случае ее передачи в региональное подразделение денежного обращения Национального банка вместе с актом о повреждении», — говорится в ответе НБУ для «Минфина».
В нем также уточняется, что Национальный банк давал свою санкцию только на повреждение гривны. Но не предоставлял аналогичных разрешений в отношении долларов, евро или другой инвалюты. Как объяснили в НБУ, «поскольку не является ее эмитентом».
Сумму поврежденной гривны регулятор не предоставил, хотя признал, что российские оккупанты грабили отделения наших банков, и были соответствующие обращения к силовикам.
«По имеющейся у НБУ информации, некоторые банки сообщали в правоохранительные органы Украины о фактах потери наличных на оккупированных территориях», — уточнили в Нацбанке.
А еще заверили, что давали практические рекомендации по вариантам повреждения гривневых банкнот. Например, по части просверливания денег — в каждой купюре должно быть три или больше дыр. Но оккупанты впоследствии захватывали даже такую, поврежденную гривну, так что Нацбанк будет стараться отслеживать ее попадание в наш денежный оборот.
«По имеющейся информации, поврежденная таким образом наличность была украдена из отделений украинских банков, находящихся на временно оккупированных территориях, и завезена в Украину, вероятно, с целью дестабилизации ситуации в финансовой сфере», — сообщили в НБУ.
Для этого регулятор задействовал банки — обязал их изымать поврежденную гривну при поступлении от клиентов. Финансисты не будут принимать такие банкноты для обмена или внесения на счета. Вся информация о них будет передаваться в нашу Нацполицию для расследования.
Комментарии - 1
А самое главное -даст ПРАВОВУЮ (исходя из своих «постанов», устава «Приватбанка». распоряжения Гос Спец Связи от 31 мая 2022 года ну и конечно из требований ст 111 -1 части 4 УК Украины) оценку действиям и сотрудников этого отделения и руководству этого «рехфармираванага» гос банка.