Прибыль банков выросла на 19%: кто в лидерах

В первом квартале года банки, работающие в Украине, увеличили свои доходы на 19%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего заработали государственные « Приватбанк » и « Ощадбанк ». Об этом сообщает «Опендатабот».

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Топ-10

В общей сложности банки получили 40,5 млрд грн прибыли после налогообложения получили за 1 квартал 2024 года. Несмотря на то что налог увеличился до 25%.

Только 8 банков из 63, работающих в Украине, получили убытки в этом году — 111 млн грн.

Топ-10 банков Украины заработали 34,22 млрд грн за первый квартал. Это 84% от совокупной прибыли всех банков в стране.

За этот период украинские банки уплатили 10,34 млрд грн налога на прибыль — в полтора раза больше, чем в прошлом. «Приватбанк» оплатил почти половину этой суммы — 4,84 млрд грн.

Государственные банки

«Приватбанк» стал лидером топа, заработав 13,86 млрд грн за 1 квартал 2024 года. Это треть от прибыли всех банков. Однако это на 14% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году — 16,04 млрд грн.

В общей сложности на 6 государственных банков приходится 60% от совокупной прибыли всех учреждений — 24,28 млрд грн. Только Первый инвестиционный банк, недавно перешедший под контроль государства, получил за 1 квартал убытки в размере 7,6 млн грн.

Иностранные банки

Лидером среди банков с иностранным капиталом остается Райффайзен банк, заработавший в этом году 2,53 млрд грн. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

У другого банка этой группы — Креди Агриколь банк — доходы за этот период выросли в 20 раз к соответствующему времени в прошлом году. В этом году банк заработал 2,02 млрд. грн. против 102,9 млн. грн. за 1 квартал прошлого года. Это самый большой прирост среди всех украинских банков.

В целом иностранные банки заработали 10,2 млрд грн — это четверть от общей прибыли. Только один банк — Правэкс банк, получил в 1 квартале убытки — 76,7 млн грн.

Частный капитал

Лидером группы банков с частным капиталом остается ПУМБ: 2,13 млрд грн прибыли за квартал. Это на 38% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Вместе с Универсалом (Монобанк) они получили половину общей прибыли банков этой группы.

МТБ банк показал наибольший прирост прибыли среди частных банков: в 13 раз до первого квартала 2023 года.