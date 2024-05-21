«Доступные кредиты 5-7-9%» урезали: кто выпал из программы и какие есть альтернативы

С начала мая 2024 года правительство серьезно ужесточило условия по основной кредитной программе для украинского бизнеса — «5−7−9%». Власти делают все, чтобы банкиры более активно переводили ФОПов и корпоративных заемщиков с «5−7−9%» на свои кредитные продукты и сокращали нагрузку на бюджет. Так чиновники хотят решить проблему долгов, которые накопились у Кабмина по кредитным льготам, и угодить МВФ, который еще в 2023 году требовал решить эту проблему.

Почему банки ухватились за «5−7−9%»

Кредитная программа Кабмина «5−7−9%» начала внедряться в феврале 2020 года, ее полное название «Доступные кредиты 5−7−9%». Проект администрирует Фонд развития предпринимательства, а официальной целью стало стимулирование инвестиционной деятельности, создание рабочих мест, в первую очередь, в секторе микро- и малого бизнеса, а также помощь стартапам. Считалось, что такой акцент позволит поддержать бизнес и население во время пандемии коронавируса.

Государство предлагало кредиты по льготным ценам. Сначала под 5%, 7% или 9% годовых, а после появились проекты даже под 3% и вообще под 0% годовых. Причем льгота оплачивалась не банками, а госбюджетом, потому нею смогли заинтересовать финучреждения (по ней работают почти все ключевые игроки кредитного рынка). Власти не брали и не берут на себя риски, то есть не отдают кредит вместо заемщика, если тот становится неплатежеспособным, но платят вместо него значительную часть процентной ставки.

До недавнего времени максимальной ставкой в кредитном договоре могло быть 30% годовых, а бизнес оплачивал только, скажем, 5−7%. Оставшиеся же 23−25% за него банку платило государство из бюджета.

Это понравилось нашим банкам еще во время пандемии коронавируса, поскольку им было проще найти заемщиков под 5%, чем под рыночные 30% годовых. К тому же, заманивая малый бизнес госльготой, они могли продавать ему и сопутствующие услуги (от расчетно-кассового обслуживания до документарных операций), неплохо зарабатывая попутно.

Еще больше интерес к «5−7−9%» вырос во время большой войны, когда банки чуть ли не полностью свернули свои собственные кредитные проекты, и до 80−90% всех корпоративных кредитов выдавали именно по правительственной программе.

Начинали с малого бизнеса, а запустили всех

За четыре года существования условия «5−7−9%» менялись 31 раз. Поначалу чиновники расширяли круг потенциальных заемщиков, упрощали требования к ним, делали льготные кредиты более доступными.

Самым революционным шагом стало внедрение двух новых типов займов: антикризисный для пополнения ликвидности со ставкой 3% на время карантина коронавируса и 90 дней после него вообще под 0%, также рефинансирование под тот же вожделенный 0% годовых. Что не могло не привлекать компании, особенно сильно закредитованные. Чуть ли не каждая старалась перекредитоваться за госсчет и сократить свои расходы на обслуживание займов.

С 2021 года к «5−7−9%» подключили еще и ФОПов (резидентов Украины) в рамках лимита годового дохода, что многие также назвали важным шагом.

После начала полномасштабного вторжения госпрограмму быстро задействовали для поддержки экономики в военных условиях. Во-первых, были расширены возможности по кредитованию сельхозпроизводителей под посевные работы, появилось специальное направление (поддержка посевной).

Во-вторых, отдельным направлением финансирования стали кредиты на преодоление последствий полномасштабного вторжения, в том числе восстановление производственных мощностей. В классификации Фонда развития предпринимательства это кредитование на «антивоенные цели».

«Еще в 2022 году правительственную программу расширили на торговые сети, а в 2023-м — на энергокомпании. Фактически она из инструмента поддержки малого бизнеса стала средством кредитования для широкого круга предприятий», — рассказала «Минфину» член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ Наталья Буткова-Витвицкая.

Бюджет накапливает долги перед банками: как финансисты решают проблему

Одновременно с расширением круга потенциальных заемщиков росли и объемы бюджетного финансирования программы — с 2 млрд грн в 2020 году до 16 млрд грн по итогам 2023. На 2024-й год финансирование запланировано в размере 18 млрд грн.

Это суммы на компенсацию процентов со стороны государства, и их можно оценить в динамике по открытым источникам.

Изменение объема государственного финансирования «5−7−9%»

Год Начальный план на год (млрд грн) Уточненный план на год (млрд грн) Выполнено (млрд грн) Процент выполнения уточненного плана (%) 2020 2 2 2 100 2021 2 4,072 4,072 99,99 2022 7 9,326 6,326 67,8 2023 16 16 16 100 2024 18 - - -

Данные: OpenBudget, НБУ

Но чем больше средств расписывалось на «5−7−9%», тем активнее увеличивались долги по ней. В условиях тотального дефицита госбюджета, нерегулярной внешней помощи и роста расходов на войну это направление не было приоритетным, что понятно.

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По информации Фонда развития предпринимательства, на начало 2024 года долг госбюджета составлял 7 млрд грн, а к марту сократился до 4,7 млрд грн. Более детальные уточнения ФРП отказался предоставить по запросу «Минфина», поэтому актуальное значение задолженности неизвестно.

Зато в ряде банках рассказали, как решают эту проблему: все чаще ее перекладывают на плечи самих заемщиков. То есть в кредитных договорах официально прописывается, что компания платит банку полную стоимость кредита (проценты с комиссиями), а после дожидается компенсации процентов от государства, сколько потребуется. Так ловко банки переложили риски с себя на предприятие, чтобы не нести издержек, дожидаясь средств.

Бизнес же продолжает соглашаться на все эти требования. Ведь там считают, что кредитоваться по «5−7−9%» даже в таком режиме все равно более выгодно, чем совсем без государственных льгот.

Чего хочет МВФ

Такое положение дел не устроило ключевого кредитора Украины — Международный валютный фонд. Кредитор потребовал вернуть изначальные требования программы к заемщикам, а именно — снова сузить ее до поддержки малого и среднего бизнеса, убрать из нее крупные корпорации и прочие нецелевые моменты. Это стало официальным требованием МВФ еще в прошлом году, но было выполнено с опозданием.

«В июле 2023 года, во время пересмотра текущей программы МВФ, одним из структурных маяков стала разработка новой стратегии программы „5−7−9%“ с возвращением фокуса на малый, микро- и средний бизнес. Выполнение этого структурного маяка было запланировано до конца сентября 2023 года, однако он не был выполнен, и, по результатам второго пересмотра программы, дедлайн перенесли на 2024 год», — уточнила Наталья Буткова-Витвицкая.

Негласно МВФ также рекомендовал принимать и другие меры для общего сокращения затрат на «5−7−9%» или хотя бы их неувеличения до решения проблем с наполнением госбюджета. Все понимают, что они будут актуальны до конца войны или даже дольше.

Не «5−7−9%», а «7−9−13%»

Сжатие государственной кредитной программы началось еще в прошлом году, хотя делалось это непублично. Чиновники действовали поэтапно, отдельными документами: банкиры насчитали 5 изменений в профильное постановление Кабмина (№ 28) в 2023 году и еще 4 — в 2024-м.

Например, в конце прошлого года власти убрали из «5−7−9%» крупный бизнес. Как объяснила «Минфину» директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка Татьяна Коляско, в классификации Хозяйственного кодекса — это предприятия с годовым оборотом свыше 50 млн евро.

Еще раньше сразу на 4% годовых была поднята максимальная ставка по госпрограмме — до 13%. Это итоговая ставка для самого заемщика. Хотя по ряду приоритетных направлений сохранили минимальный 1% годовых.

«В сентябре 2023 года правительство повысило ставку для кредитов, выданных на пополнение оборотных средств неприоритетным предприятиям, до 13% годовых. При этом были определены четкие приоритеты программы: финансирование энергетики, перерабатывающей промышленности. А предприятия на деокупированных территориях, пострадавшие от войны, смогли получать льготное финансирование под 1% годовых на первые два года», — объяснила нам Татьяна Коляско.

Финансисты уверяли, что в банках и ФРП как никогда тщательно проверяли кредитные заявки и минимальные ставки предлагали действительно только представителям приоритетных отраслей, например, энергетикам. Остальным, особенно тем, кто не пострадал от войны, давали проценты повыше.

Многие банки все чаще кредитовали именно под 13% годовых. Между собой финансисты начали называть госпрограмму уже «7−9−13%», несмотря на сохранение старого официального названия ФРП — «5−7−9%».

Часть кредитов продолжали выдавать под 5% годовых и даже под суперльготный 1%. Просто количество таких займов заметно сократилось. К тому же на новый срок продлевались отдельные льготы и господдержку получали дополнительные направления — в частности, животноводство.

«С начала 2024 года в программу „5−7−9%“ было внесено несколько изменений, в частности, пролонгировано два приоритетных направления кредитования: финансирование субъектов предпринимательства — сельскохозяйственных товаропроизводителей и поддержка предприятий, производственные мощности которых на 24 февраля 2024 года были на оккупированных территориях или местах проведения боевых действий. Расширена поддержка перерабатывающей промышленности в сфере животноводства», — уточнила Наталья Буткова-Витвицкая из Ощадбанка.

В банках правительственный подход восприняли с пониманием.

«5−7−9%» выполнила свою важную миссию в 2022—2023 годах. Теперь пора ее пересмотреть для фокусировки бюджетной поддержки на тех, кто действительно в ней нуждается: приоритетные отрасли экономики, деоккупированные территории и т. д. В прошлом году целью программы было преодоление российской агрессии и ее последствий. А в 2024-м —поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, животноводства и переработки", — сказал «Минфину» член правления Приватбанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

Его коллеги обращают внимание на то, что госпрограмма по-прежнему покрывает важные во время войны цели.

«На мой взгляд, главные изменения направлены на охват и поддержку более уязвимых сегментов, в зоне высокого военного риска, пострадавших — восстановление инфраструктуры, поддержка, с/х, энергонезависимость Украины», — подчеркнула директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга.

Что изменилось с мая 2024 года

Из нового правительственного Постановления (от 30 апреля 2024 года № 473), которое заработало с начала мая, можно выделить два ключевых изменения.

Первое — снижение до 5 млн грн максимального лимита кредита для финансирования оборотного капитала. Очень существенное сокращение. Ведь раньше в общем порядке здесь действовал максимум на уровне 150 млн грн, и в этом контексте можно говорить о 30-кратном сокращении объема.

Официально Кабмин не выделял такую категорию, как «кредиты на оборотку». Действовала другая шкала с лимитами:

субъекту предпринимательской деятельности в сфере перерабатывающей промышленности, животноводства, энергетики и на цели восстановления после боевых действий, терактов, диверсий и пр. — до 150 млн грн;

компаниям, ведущим хоздеятельность в зоне высокого военного риска, — до 150 млн грн;

с/х производителю и его контрагентам — до 90 млн грн;

ФОПам — до 3 млн грн.

Теперь в список добавлен пункт о 5-миллионном лимите при кредитовании оборотных средств, который будет распространяться на бизнес при таком виде финансирования.

Чтобы получить кредиты на 90 млн грн или 150 млн грн, предприятие должно использовать средства только с инвестиционной целью — например, запускать новые производства или закупать новые производственные мощности.

Как до полномасштабного вторжения, так и после него бизнес не очень часто запрашивал у банков инвестиционные кредиты, а чаще всего просил именно финансирование оборотного капитала.

«На сегодняшний день портфель кредитов по программе „5−7−9%“ состоит из 70% кредитов на оборотные средства и 30% — на инвестиционные цели», — сообщил «Минфину» Евгений Заиграев из Приватбанка.

Вряд ли во время войны украинские компании начнут пачками брать инвесткредиты. Поэтому очень многим придется умерить свои аппетиты по объемам 5-ю миллионами гривен.

«Лимит, установленный на уровне 5 млн грн, — это довольно скромная сумма даже для малого бизнеса. По факту реальную пользу от такого финансирования получит лишь микробизнес. И в этом, собственно, и заключается ключевая цель изменений», — полагает Татьяна Коляско из Юнекс Банка.

Второе изменение программы, которое заработало с начала мая, касается банков. Если раньше им позволялось устанавливать максимальную общую кредитную ставку на уровне 30% годовых, то теперь — только 23%.

Это не та ставка, которую получает клиент (он фактически получает «5−7−9%» и еще 13%), а ту, что получает банк. А после происходит разбивка: часть платит заемщик, а часть — государство. Так вот, теперь государство хочет, чтобы общий потолок не превышал 23% годовых.

При этом осталось старое правило, по которому общий размер ставки «плавающий», то есть меняется. Поскольку рассчитывается по формуле с 3-месячным UIRD, например, UIRD + 7% годовых. Где UIRD — средняя ставка по 3-месячным депозитам физлиц, которая каждый день публикуется на сайте Нацбанка. Скажем, 15 мая ее размер составлял 13,81% годовых.

«Максимум, который отсчитывается от трехмесячного индекса UIRD, снижен по всем направлениям и бизнес-сегментам на 3−5%. Причем наибольшее снижение произошло именно относительно кредитов на пополнение оборотных средств. Что также весьма логично», — заметила Татьяна Коляско.

Понижая максимальную общую ставку, власти фактически снижают итоговый заработок банков, и повышают их риски.

«23% — это максимальная базовая ставка по кредиту без учета комиссии. Например, для субъекта микропредпринимательства, который получает кредиты на инвестиционные цели, базовая ставка равна UIRD (3 мес.) + 7%. Скажем, на дату заключения кредитного контракта UIRD (3 мес.) = 13,81%. Значит, базовая процентная ставка это 13,81% + 7% = 20,81% годовых, что не превышает допустимый максимальный уровень в 23%. Но если UIRD (3 мес.) вырастет до уровня 17%, то базовая ставка будет 17% + 7% = 24%, в таком случае банк должен понизить ставку до 23%», — разъяснил Евгений Заиграев.

Вряд ли новое правило понравилось всем банкам, и не исключается, что некоторые захотят выйти из «5−7−9%».

«Важно отметить, что изменения коснутся только новых кредитов. Старые договора продолжат выполнятся по ранее подписанным условиям. Кроме того, позитивным можно считать и тот факт, что решение принято после неоднократного снижения учетной ставки. Это уменьшает потенциальное негативное влияние изменений на бизнес», — подчеркнула Татьяна Коляско.

Она также уточнила, что когда речь идет о 23% годовых, то имеется в виду именно процентная ставка, а не дополнительные комиссии.

«Начисление комиссий порядок регламентирует отдельно. Их максимальный размер не может превышать 0,75%», — конкретизировала Коляско.

В связи с последними изменениями в правилах программы банкиры допускают сокращение общего объема финансирования по «5−7−9%», и не сомневаются, что Кабмин сможет сэкономить бюджетные средства на компенсации ставок и немного сократить государственную задолженность по программе. Хотя, конечно, это не значит, что льготное кредитование остановится полностью.

В конце апреля Минэкономики сообщило, что с начала 2024 года кредиты по этой госпрограмме получили 7 713 предпринимателей на общую сумму 30 млрд грн. Каждый пятый заем оформили перерабатывающие предприятия. При этом в министерстве уточнили, что больше всего доступных кредитов было предоставлено под оборотку, структура такая:

на пополнение оборотных средств —12 млрд грн;

бизнесу из зоны высокого военного риска, — 6 млрд грн;

перерабатывающим предприятиям — 5,9 млрд грн;

на реализацию инвестиционных проектов — 4,9 млрд грн.

Структура кредитов по «5−7−9%» от Фонда развития предпринимательства на 5 мая 2024 года

По информации Минэкономики, чаще всего банки в рамках правительственной программы кредитуют сельское хозяйство (48%), оптовую и розничную торговлю (25%) и перерабатывающую промышленность (17%).

С начала действия программы по «5−7−9%» было выдано 86,7 тис. кредитов на общую сумму 296,5 млрд грн.

Альтернатива «5−7−9%»

Неофициально банкиры рассказывают о том, что компании очень недовольны ужесточением требований по льготной программе правительства. Корпорации стараются переключить на другие виды кредитов, которые должны стать альтернативой «5−7−9%».

"Нацбанк с июня 2023 года начал планомерное снижение размера своей учетной ставки с уровня 25%, на текущий момент она достигла 13,5% годовых. Создаются предпосылки для снижения кредитных ставок, в том числе и по корпоративным кредитам, и оно фактически происходит.

По некоторым программам банков цены на кредиты максимально приблизились к «5−7−9%», а по некоторым — даже сравнялись. Финучреждениям есть что предложить бизнесу. Причем по целому ряду направлений: внутренние программы банков, проекты в рамках кооперации с местными властями (где ставки компенсируют городские или областные администрации), благодаря сотрудничеству с Экспортно-кредитным агентством (с учетом военных рисков) и с международными финансовыми организациями, а также с помощью разнообразных документарных инструментов (гарантии, аккредитивы и пр.)", — рассказал «Минфину» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

В госбанках отмечают рост популярности кредитных проектов местных властей — например, в Ощадбанке их можно найти более сотни, в зависимости от спецификации и региона.

Банки также стараются более активно предлагать корпоративные кредиты по своим собственным программам. Среднерыночная цена займов по ним сейчас составляет 17−20% годовых.

Не менее активно предлагаются займы и банковские гарантии в рамках сотрудничества с международными финансовыми корпорациями. Например, в Приватбанке уточнили цены на такие заимствования.

Все это пока позволяет банкам сохранять приросты портфелей в корпоративном кредитовании. По данным Нацбанка, в апреле общий (гривна + инвалюта) кредитный портфель юрлиц банков увеличился на 0,7%, а с начала 2024 года — на 1%, и достиг к началу мая 764,8 млрд грн.