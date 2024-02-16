Прибыли банков существенно возросли, несмотря на войну: кто заработал больше всего

Банки, работающие в Украине, в прошлом году получили 160 млрд. грн. прибыли. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году — до начала полномасштабного вторжения. Однако банкам придется уплатить налог, который составляет почти половину этих денег. Подробную статистику опубликовали на сайте «Опендатабот».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Общая статистика

По данным Нацбанка, в Украине сейчас работают 63 банка. В прошлом году их доходы выросли в четыре раза (по сравнению с 2022 годом) и даже почти в 2 раза больше, чем до начала большой войны.

Однако чистой прибыли в прошлом году банки получили гораздо меньше — всего 86,54 млрд грн. В то же время, это все равно на 12% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Тогда 71 банк получил прибыль 77,53 млрд грн.

Почти половину прибыли банки должны уплатить как налог на прибыль по новому закону — 46% или 73,45 млрд грн. Для сравнения, в 2021 году налог был почти в 12 раз меньше: 6,37 млрд. грн. или 7,6% от прибыли.

Всего лишь 7 банков из 63 закончили 2023 год с убытком в размере 245 млн грн.

Вот так выглядит ТОП-10 самых прибыльных банков в 2023 году:

Государственные банки

63% от общей прибыли всех банков приходится на 5 государственных банков — 54,71 млрд грн. Приват стабильно лидирует по прибыли среди всех украинских банков: 37,76 млрд грн за 2023 год. Это на 8% больше, чем в 2021 году.

Тем временем Ощадбанк в прошлом году смог увеличить свою прибыль в 4 раза и получил 4,75 млрд грн чистой прибыли. Также в государственные банки добавился Сэнс банк, национализированный в 2023 году.

Иностранные банки

14 банков с иностранным капиталом заработали 22,43 млрд. грн. К сравнению, в преддверии полномасштабного вторжения почти столько же заработали 20 банков этой группы.

Лидером по прибыли в прошлом году стал Райффайзен: 4,78 млрд. грн. Вместе с Укрсиббанком, почти втрое увеличил свой заработок по сравнению с 2021 годом, они получили 40% прибыли всей группы.

Большинство иностранных банков смогли увеличить свои доходы в прошлом году по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост показал Дойче банк: в 18 раз.

Частный капитал

По результатам года хуже всего обстоят дела у частных банков. В прошлом году 44 банка с частным капиталом получили 9,4 млрд грн прибыли. Это на 25% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Почти 2/3 от совокупной прибыли этой группы приходится на 2 банка: ПУМБ, лидер группы — 3,95 млрд грн, что на 5% меньше, чем в 2021 году, и Универсал банк (Монобанк) — прибыль которого уменьшилась в 1 ,6 раза к тому же 2021 году.

К теме: Вчетверо выше: в 2023 году прибыль банковского сектора достигла 86,5 млрд грн