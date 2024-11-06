Два крупных банка повысили доходность депозитов в гривне: кто теперь платит больше

За последние две недели только три крупных банка меняли ставки, причем два из них — увеличивали. Как на уровень доходности вкладов повлияет решение НБУ по учетной ставке, почему банкиры заинтересованы в длинных депозитах, но все еще платят хорошие проценты по коротким, читайте в свежем обзоре «Минфина».

На минувшей неделе НБУ сохранил учетную ставку и доходность своих инструментов на текущем уровне. По словам главы НБУ Андрея Пышного, такое решение «позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели в 5%». Это должно произойти, по его словам, в 2026 году.

Пока же рост потребительских цен разрушает предыдущие прогнозы. В сентябре инфляция в годовом исчислении составила 8,6% по сравнению с 7,5% в августе. Поэтому Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2024 с 8,5% до 9,7% и на 2025 год — с 6,6% до 6,9%.

Одновременно регулятор останется «осторожным в процентной политике» и, по словам Андрея Пышного, будет держать ставку в 13%, по меньшей мере, до следующего лета.

Осенью возобновился приток срочных депозитов населения в гривне, констатируют в НБУ. Одновременно растут и вложения в ОВГЗ, таким образом регулятор не видит оснований для панических настроений относительно возможного оттока вкладов. То, что с июля НБУ приостановил смягчение процентной политики, поддержало интерес к гривневым сбережениям, уверены в Нацбанке, а ставки по ним «в настоящее время обеспечивают надежную защиту от инфляционного обесценения».

Как изменится доходность депозитов

В то же время финансисты говорят, что при определении собственной депозитной политики руководствуются не только ориентирами НБУ.

«Учетная ставка — только один из критериев, который принимается во внимание при определении доходности вкладов. Тем более что решением монетарного комитета НБУ учетная ставка осталась на прежнем уровне. Поэтому это решение не повлияло на планы банка по корректировке доходности вкладов физических лиц», — говорит Дмитрий Лаврушин, начальник управления продуктов розничного и частного бизнеса Радабанка, комментируя планы своего банка по депозитным ставкам.

По словам Дмитрия Замотаева, директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка, подавляющее большинство банков корректировали доходность собственных депозитных программ еще с сентября.

«Думаю, что особой коррекции ставок по крайней мере до декабря ожидать не приходится. Пока в Глобус Банке пересмотр ставок не запланирован. Мы не учитываем акционные „бонусы“ преимущественно на вклады от 3 до 6 месяцев, ведь они временные и их применение ограничено», — уточнил от «Минфина».

В Укргазбанке сообщили, что в настоящее время не наблюдают существенных изменений рынка относительно стратегии доходности вкладов частных клиентов и не собираются корректировать и свои депозитные предложения для частных клиентов. Корректировку доходности вкладов не планируют и в Ощадбанке.

О том, что «критические изменения доходности вкладов в ближайший период» не планируются, сообщила директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Катерина Мелеш. Не собираются изменять пока доходность по депозитам физлиц и в Аккордбанке и ОТП Банке. Правда, по словам руководителя проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка Максима Гончарука, есть намерение по изменениям процентных ставок уже в начале 2025 года.

О возможности будущих изменений говорит и директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив. «В текущих нестабильных условиях ситуация на финансовом рынке может стремительно поменяться и банк будет соответствующим образом реагировать и на процентные ставки для вкладчиков», — пояснил банкир.

«Решение монетарного комитета НБУ мгновенно не отразилось на стоимости депозитов. Но ситуация на рынке ресурсов способствует постепенному повышению доходности вкладов физических лиц. Таким образом, регулятор сдерживает уровень инфляции, что является инструментом в условиях экономической нестабильности.

Удерживая учетную ставку от дальнейшего снижения, НБУ хочет добавить украинцам стимулов экономить в гривне", — считает руководитель направления депозитных продуктов Таскомбанка Оксана Крамаренко.

Кто из банков за какие сроки «держится»

Финансисты из малых банков уже начали бороться за привлечение средств населения на длинные депозиты и повышают ставки по таким вкладам. Аналогичную тенденцию «Минфину» подтвердили и в крупных банках.

По словам Дмитрия Замотаева из Глобус Банка, его финучреждение начало пересматривать доходность в сторону увеличения процентов по более длинным вкладам еще в первом квартале, и именно по ним сейчас предлагает самые большие ставки.

Директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко говорит, что банк уже несколько лет строит свои предложения по депозитам физлиц с ориентацией на сроки 9−12 месяцев. «Это позволяет банку реагировать на быстротечные изменения в законодательстве, стоимости иностранной валюты и другие факторы более спокойно и без стрессов проходить такие изменения», — говорит он.

Кроме того, длинный ресурс позволяет банкам развивать кредитование.

Впрочем, далеко не все крупные банки придерживаются упомянутой стратегии: среди 28 участников депозитного обзора 14 либо предлагают исключительно средние или короткие срочные вклады, или более высокие проценты по ним.

В первой группе банк «Пивденный» и Укрсиббанк. Ставки у первого на 3 и 6 месяцев сейчас составляют 13,25% годовых, у второго — 9% и 9,5% годовых на 3 и 6 месяцев соответственно.

«Банк не активизирует привлечение более длинных срочных депозитов, это обусловлено внутренней политикой хеджирования процентного риска», — сообщил «Минфину» начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин.

Во второй группе — Укрэксимбанк, платящий по 3-месячным вкладам 12,05% годовых, и Ощадбанк и Кредобанк со ставкой 12,5% годовых на полугодовые депозиты. Другие финучреждения предлагают больше: Восток Банк — 13% годовых по вкладам на 3 и 6 месяцев, Правэкс Банк — 13,5% годовых на вклады сроком на 3 месяца, Аккордбанк предлагает по вкладам на 3 и 6 месяцев 15,75% и 15, 5% годовых соответственно, а Прокредит Банк и банк Кредит Днепр — платят по депозитам 3 и 6 месяцев 14% годовых.

«В целом мы работаем в медиане рынка и ориентируемся на потребности клиентов. При этом даем клиентам сезонные и акционные предложения с более интересной ставкой на сроки 3 и 6 месяцев», — пояснила повышенные ставки на эти сроки Катерина Мелеш из банка Кредит Днепр и добавила, что банк заинтересован в привлечении средств на разные сроки «чтобы удовлетворить потребности клиентов с разными ожиданиями».

Для финансовых учреждений с точки зрения операционной части и управления ликвидностью приоритетны длинные вклады, соглашается Максим Гончарук. «Поэтому ОТП Банк пытается найти четкий баланс между ожиданиями клиентов и сроками вкладов», — говорит он и добавляет, что наибольший спрос у физических лиц в банке имеют вклады от 3 до 6 месяцев. По ним банк платит больше всего в своей линейке депозитов — 9,49% и 10% соответственно.

Так же «балансирует» и Радабанк. «Да, мы тоже сделали вклады на более длинные сроки более прибыльными», — ответил Дмитрий Лаврушин на наш вопрос о переориентации на более длительные срочные вклады. В то же время банк предлагает высокие ставки и на короткие вклады: по вкладам на 3 и 6 месяцев здесь платят 17% и 15,75% годовых соответственно.

Отдельной группой стоят два банка, предлагающих одинаковые ставки на всю линейку срочных вкладов в гривне: ПУМБ — 13% годовых, Таскомбанк — 15% годовых.

«Традиционно доходность вкладов зависела от срока вклада: чем длиннее срок — тем выше ставка. Однако мы предоставляем вкладчикам возможность получать одинаковый доход как на долгосрочных, так и краткосрочных вкладах. 37% вкладчиков выбирают для размещения долгосрочные вклады», — говорит Оксана Крамаренко из Таскомбанка.

Как банки меняли ставки

МТБ Банк снизил доходность гривневых вкладов на 9 месяцев на 0,1 п.п. до 14,4% годовых, а на полгода — на 0,5 п.п., до 14,3% годовых. Ставки по вкладам на 3 месяца похудели на 0,2 п.п. до 14% годовых. На 0,2 п.п. увеличена доходность годовых вкладов до 14,5% годовых.

Банк также снизил ставки по вкладам на все сроки по доллару и евро. Что касается долларовых вкладов, то меньше всего банк платит сейчас по вкладам на 3 месяца (1,3% годовых), больше всего на год (1,55% годовых). Такое же распределение наблюдается и по вкладам в евро: меньше всего здесь можно заработать на 3-месячных депозитах (0,65% годовых), больше всего — на годовом вкладе (1% годовых).

Два финучреждения повышали депозитные ставки.

Радабанк добавил 0,75 п.п. к доходности гривневых вкладов на полгода и теперь платит по ним 15,75% годовых.

Банк Львов увеличил доходность всех гривневых депозитов: 0,5 п.п. добавили к ставке вкладов на 3, 6 и 9 месяцев, и 1 п.п. — к ставке вкладов на год. Доходность срочных вкладов на 3 месяца выросла до 14,5% годовых, на полгода — до 14,75% годовых. По более длинным вкладам — на 9 и 12 месяцев — банк платит 15% годовых.

Сейчас самые высокие ставки на 3 месяца среди банков с депозитным портфелем от 2 млрд. грн. можно получить в Радабанке (17% годовых), по полугодовым вкладам лучшие проценты предлагают Радабанк и А-Банк (15,75% годовых), больше всего по вкладам на 9 месяцев платят в Идея Банке — 16% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.10.2024−04.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.10.2024−04.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.10.2024−04.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.