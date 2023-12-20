Аккордбанк, МТБ и Кредит Днепр пошли на снижение

Уже неделю финансовый рынок живет с новой ключевой ставкой НБУ и доходностью финансовых инструментов регулятора. Как на эти изменения отреагировали банки с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

14 декабря НБУ заявил о решении по снижению учетной ставки до 15% годовых. Регулятор также снизил ставки по депозитным сертификатам овернайт до 15%, трехмесячные — до 19%.

Это означает уменьшение заработков финансистов. Как уже писал «Минфин», вложение в такие сертификаты принесло банкам самую большую часть доходов. В третьем квартале в сертификаты овернайт вкладывались от 44 до 64 банков, со среднесуточным объемом вложений 308 млрд грн. По трехмесячным сертификатам таких банков было от 12 до 43.

Меньшая доходность депозитных сертификатов заставит банки резать доходность депозитов, которая уже постепенно уменьшается. Хотя, как свидетельствует статистика, частные клиенты продолжают нести деньги в банки. В ноябре объем средств физлиц на депозитах вырос до 0,68 млрд грн, валютных — до 0,35 млрд грн в эквиваленте.

Правда, идет на спад и инфляция: индекс потребительских цен снижается 11 месяцев подряд, с 26,6% в годовом исчислении в декабре 2022 года до 5,1% в ноябре 2023 года. Ставки по гривневым депозитам продолжают держаться на уровнях, которые существенно превышают уровень инфляции. В декабре НБУ рассчитывает примерно на такие же показатели инфляции, что и в ноябре, но ожидает ускорения темпов инфляции уже со следующего года, и обещает соответственно реагировать на такие макроэкономические изменения.

«Наш подход будет оставаться взвешенным. Мы будем анализировать новые факторы: динамику инфляции, состояние валютного рынка, какими будут риски безопасности, и что будет с международной помощью. Учитывая это, будем корректировать прогнозную траекторию учетной ставки», — говорит заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Что говорят банкиры

Несмотря на дальнейшее снижение учетной ставки, финансисты не прогнозируют изменений в своей депозитной политике.

«До конца года существенных изменений не планируем. В начале следующего года возможно незначительное снижение ставок по депозитным вкладам в национальной валюте на короткие сроки, но это будет зависеть от конъюнктуры рынка», — сообщил в комментарии для Минфина заместитель директора департамента корпоративных коммуникаций Укргазбанка Игорь Мороз.

По словам заместителя главы правления по вопросам розничного бизнеса КоминБанка Бориса Рафаловича, его финучреждение также не планирует в ближайшее время пересматривать ставки, поскольку не ожидают значительного колебания рынка. «Коррекция в пределах 0,5−1%, декабрь-январь, как показал 2022 год, — время высоких клиентских расходов, соответственно, конкуренция со стороны банков за гривневые ресурсы на депозиты на рынке будет наблюдаться», — уточняет он.

Директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Катерина Мелеш предполагает в следующем году увеличение предложений по более «длинным» вкладам. «Ожидаем, что в начале 2024 года депозитная линейка большинства банков будет меняться и состоять из продуктов с классической кривой ставок, где на долгие сроки предлагается большая ставка, и акционных предложений на короткие сроки для быстрой реакции на изменения», — говорит она.

По мнению главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова, в следующем году «оптимальным можно будет считать сокращение размера учетной ставки с действующих 15% до 14−12%», что может стать поводом для снижения ставок по гривневым депозитам в среднем на 2−3 п.п.

В ОТП Банке не ожидают изменения учетной ставки в следующем году, поскольку регулятор «усматривает много отложенных рисков, которые могут повлиять на уровень инфляции и курсовую устойчивость гривны». В банке сообщили, что нынешние действия регулятора «очевидно, повлияют на депозитные ставки: по краткосрочным ожидаем уменьшение с 10%-11% до 8%-10%, по 12-ти месячным — с 14%-15,5% до 12%-14% годовых».

Какие банки меняли ставки

В этот раз три крупных банка снизили депозитные ставки.

Самое большое снижение — на 1,5 п.п. — провел МТБ Банк на вклады в нацвалюте на 3 и 6 месяцев. Теперь доходность этих вкладов составляет 15,3% и 14,5% годовых соответственно. Банк также снизил ставки по вкладам на 9 и 12 месяцев на 1 п.п., и теперь платит по ним 14,2% и 14% годовых. Банк также стал единственным из крупных финучреждений, кто за последние две недели менял ставки в СКВ. В частности, вклады в долларе на 3, 6 и 9 месяцев подешевели на 0,2 п.п., на 12 мес — на 0,05 п.п. В евро все ставки по срочным вкладам снижены на 0,1 п.п.

Аккордбанк снизил ставки по вкладам на 3, 6 и 12 месяцев — до 18%, 16,5% и 16% годовых соответственно.

Таким же образом снижал доходность таких срочных вкладов и Кредит Днепр. Сейчас по таким депозитам банк предлагает 16%, 15,5% и 14,5% годовых соответственно.

Самые лучшие условия по депозитам на 9 месяцев сейчас среди крупных банков предлагают КоминБанк (16,5% годовых) и Банк Львов (16% годовых). На 6 месяцев — Прокредитбанк (17% годовых), КоминБанк, Аккордбанк и Альянсбанк (по 16,5% каждый). На 3 месяца — Аккордбанк (18% годовых), Прокредит (17% годовых), КоминБанк (16,25% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.12.2023−18.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.12.2023−18.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.12.2023−18.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.