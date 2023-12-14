Национальный банк прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2023 возрастут примерно на 5%. В следующем году инфляция может ускориться. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
В НБУ прогнозируют, что цены по итогам 2023 года вырастут на 5%
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Что будет с инфляцией
По словам Пышного, инфляция в ноябре снизилась до 5,1%, даже несколько быстрее, чем ожидалось.
«Замедлению инфляции способствовало как расширение предложения продуктов питания по новому урожаю, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны», — сообщил глава НБУ.
По оценкам НБУ, показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням. В то же время сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических затруднений на западных границах и скорого исчерпания эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей, сказал он.
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«Высокий уровень неопределенности относительно продолжительности и интенсивности полномасштабной войны сохраняется. Как и раньше, НБУ предполагает, что ощутимое снижение рисков безопасности произойдет не ранее 2025 года. В случае более длительного периода активных боевых действий ожидаются дополнительные потери экономики и более существенное инфляционное давление», — добавил он.
Комментарии - 1
Спасибо НБУ, за такую нужную и своевременную информацию!