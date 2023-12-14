Депозиты в национальной валюте достигли полутора триллионов гривен. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Депозиты в гривне достигли 1,5 триллиона гривен — Гетманцев
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По оперативным данным НБУ, депозиты предприятий и населения в национальной валюте в ноябре составили 1,5 трлн грн, из них населения — 0,68 трлн грн.
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К концу 2021 года банковские вклады в гривне выросли почти на 50%,
Возобновление кредитования
Кредитование в национальной валюте продолжает постепенно восстанавливаться как за счет корпоративного сектора, так и домохозяйств.
Выданные ссуды в гривне растут 6-й месяц подряд прежде всего за счет государственных программ удешевления кредитования (5−7−9, «єОселя»).
«Впрочем, по сравнению с довоенным уровнем кредитование объективно стагнирует из-за увеличения доли NPL и отчислений в резервы, повышения банковских рисков, усиления требований к новым кредитам, ухудшения финансового состояния заемщиков», — добавил Гетманцев.
В ноябре кредиты в гривне только вернулись на уровень конца 2021 года. Портфель валютных кредитов за это время сократился более чем на треть.
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