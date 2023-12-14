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14 декабря 2023, 10:44 Читати українською

Депозиты в гривне достигли 1,5 триллиона гривен — Гетманцев

Депозиты в национальной валюте достигли полутора триллионов гривен. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Депозиты в национальной валюте достигли полутора триллионов гривен.
Фото:mind.ua

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По оперативным данным НБУ, депозиты предприятий и населения в национальной валюте в ноябре составили 1,5 трлн грн, из них населения — 0,68 трлн грн.

Читайте: Небольшие банки «придерживают» депозитные ставки

К концу 2021 года банковские вклады в гривне выросли почти на 50%, в т. ч. населения — на 60%. Вклады в валюте за это время увеличились на 9%.

Возобновление кредитования

Кредитование в национальной валюте продолжает постепенно восстанавливаться как за счет корпоративного сектора, так и домохозяйств.

Выданные ссуды в гривне растут 6-й месяц подряд прежде всего за счет государственных программ удешевления кредитования (5−7−9, «єОселя»).

«Впрочем, по сравнению с довоенным уровнем кредитование объективно стагнирует из-за увеличения доли NPL и отчислений в резервы, повышения банковских рисков, усиления требований к новым кредитам, ухудшения финансового состояния заемщиков», — добавил Гетманцев.

В ноябре кредиты в гривне только вернулись на уровень конца 2021 года. Портфель валютных кредитов за это время сократился более чем на треть.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+14
Три літри
Три літри
14 декабря 2023, 11:10
#
А пам’ятаєте що Капітан Очевидність казав що депозити і далі будуть рости?
+
+83
Riojas
Riojas
14 декабря 2023, 11:16
#
График-то на самом деле ужасный. Депозиты выросли, а кредитование — нет. Значит, банки все эти деньги залили в депсертификаты и государство им платит просто за то, чтобы они лежали там, а не ушли на валютный рынок.
+
+30
NoNameX
NoNameX
14 декабря 2023, 11:29
#
Наша держава як заплатила, так відразу і забере у вигляді 50% податку. Але так, дуже шкода що грощі лежать і не працюють на економіку, особливо у військовий час.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 декабря 2023, 12:06
#
Скільки болю в цьому коментарі: «чтобы они лежали там, а не ушли на валютный рынок»
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