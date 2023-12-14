НБУ снизил учетную ставку до 15%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 декабря 2023, 14:02 Читати українською

НБУ снизил учетную ставку до 15%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых с 15 декабря. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых с 15 декабря.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 16% до 15% с 15 декабря 2023 года. Это решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений», — отметил Пышный.

Депозитные сертификаты

С 15 декабря 2023 г. на 1 в. п. снижаются также другие ставки: ставка по депозитным сертификатам овернайт — до 15%, ставка по трехмесячным депозитным сертификатам — до 19%, а ставка по кредитам рефинансирования — до 21%.

Напомним

26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 декабря 2023, 14:37
#
То давайте 14 січня вже до 14%.
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
14 декабря 2023, 14:46
#
Наступне засідання 25 січня, думаю до 14% і знизять тоді
+
0
Igorenya
Igorenya
14 декабря 2023, 15:59
#
Ні, більше не будуть знижувати! Поки ще…
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
14 декабря 2023, 16:24
#
Тоді за логікою наступного разу 25 січня повино бути 25%. А взагі з пишного такий голова нбу як з мене бульдозер на якому петя став президентом. Я мабудь був би кращим главою нбу і освіта фінансово-економічна є.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 декабря 2023, 16:59
#
Яким банком ви керували?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают krv77, Шакотьк Сергій, Олександр Сундуков и 28 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами