НБУ снизил учетную ставку до 15%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых с 15 декабря. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 16% до 15% с 15 декабря 2023 года. Это решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений», — отметил Пышный.

Депозитные сертификаты

С 15 декабря 2023 г. на 1 в. п. снижаются также другие ставки: ставка по депозитным сертификатам овернайт — до 15%, ставка по трехмесячным депозитным сертификатам — до 19%, а ставка по кредитам рефинансирования — до 21%.

Напомним

26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).