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17 июля 2024, 14:30 Читати українською

Украинцы снова начали перевкладываться в валютные депозиты: как реагируют банки

Количество денег украинцев в депозитных портфелях банков в июне снова увеличилось. Об этом свидетельствуют оперативные данные НБУ. Росли как вклады населения, так и бизнеса. На каких условиях сейчас можно разместить деньги частному клиенту в финучреждении с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 30 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а КоминБанк* 15,50% - 15,00% - 15,00% - 14,75% - - - А-Банк 15,35% - - - 15,25% - 14,50% - 0,01% - Идея Банк 15,00% - 15,00% - 14,75% - - - - - Универсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - - monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - - Глобус* 15,00% - 14,50% - 12,00% - 11,00% - - - Таскомбанк 14,75% 0,75% 14,50% 1,00% 14,25% 1,25% 14,00% 1,50% 4,00% - Банк Львов* 14,50% - 14,50% - 15,00% - 14,50% - 5,00% - МТБ Банк 14,30% 0,80% 14,50% 0,80% 14,80% 0,80% 14,20% 0,40% - - Аккордбанк 14,00% - - - 15,00% - 15,50% - 5,00% - Прокредит Банк* 14,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% - Альянс Банк 13,50% - 14,00% - 14,50% - 15,00% - 6,00% - Восток Банк 13,00% - - - 13,00% - 13,00% - - - ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - - Укргазбанк 13,00% - 13,00% - 12,00% - 4,00% - - - Укрэксимбанк* 12,70% - 12,70% - 12,20% - 12,65% - - - Радабанк * 12,50% - 12,50% - 14,50% - 16,00% - - - Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% - Кредит Днепр Банк 12,00% 0,50% - - 14,00% - 14,00% 0,50% - - Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - - Сенс Банк* 11,75% 0,50% - - 11,75% 0,50% 11,50% 0,50% 4,00% - Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - - Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - - Приватбанк 11,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% - Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,09% - 9,49% 0,30% 3,00% - Пивденный - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% - Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, РВС Банк, МТБ Банк, Юнекс Банк.

За прошлый месяц депозитный портфель физлиц увеличился более чем на 25 млрд грн (до 1,143 трлн грн), корпоративного сектора — на более 13 млрд грн (до 1,366 трлн грн). Львиную долю денег украинцы разместили в гривне (+21,5 млрд грн), вклады в валюте выросли более чем на 3,5 млрд грн в эквиваленте.

Этот рост происходит при том, что ставки для новых клиентов для корпоративного сектора снизились на 0,1 п.п. м/м — до 6,9% годовых, а для населения — на 0,3 п.п. — до 8% годовых.

Параллельно, на фоне повышения тарифов на электроэнергию для населения, ускоряется потребительская инфляция: до 2,2%, с 0,6% в мае. «Это также сказалось и на ускорении годовых темпов — до 4,8%, с 3,3% соответственно. В целом за I полугодие 2024 года цены выросли на 4,3%», — пишет Богдан Данилишин, заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете.

К тому же гривна слабеет и усиливаются девальвационные ожидания бизнеса. «Среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 41,61 грн/$ (в предыдущем квартале — 40,44 грн/$). Доля респондентов, которые прогнозируют, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42,1 — 44,0 грн/$, выросла за квартал с 24,2% до 35,3%», — сообщает Нацбанк.

Как меняются настроения вкладчиков

Ускорение инфляции и девальвация гривны снижают привлекательность вкладов в нацвалюте, особенно на фоне продолжающегося уменьшения депозитных ставок. В неофициальных беседах финансисты рассказывают, что сейчас увеличилось количество клиентов, которые по истечении срока гривневого депозита часть (или все деньги) перевкладывают уже в валютный.

Хотя доходность там символическая, но таким образом деньги страхуют, по крайней мере, от инфляции и обесценивания гривны. Пока такие действия не отразились на общей статистике распределения денег между валютными и гривневыми вкладами.

К примеру, в Укрсиббанке это соотношение составляет примерно 50% на 50%, сообщила начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов банка Ольга Пинчук.

«По состоянию на середину июля соотношение вкладов физлиц в СКВ к гривне в Укргазбанке выглядит примерно, как 37% к 63% соответственно», — сообщили в Укргазбанке и добавили, что с мая резких изменений в соотношении вкладов физлиц в СКВ и гривне не наблюдают.

В двух других государственных банках картинка несколько иная. В Сенс Банке и Укрэксимбанке, по утверждению их представителей, увеличивается количество вкладов в нацвалюте. Так, за последний месяц размещение вкладов в гривне в Сенс Банке увеличилось на 2%, соотношение вкладов в гривне к валюте составляет 74% к 26%. В Укрэксимбанке «в последние месяцы наблюдаются оттоки по вкладам в иностранной валюте и приросты по вкладам в гривне». На гривну, по данным банка, приходится 34% вкладов, 66% - на вклады в СКВ.

Рост в гривне происходит и в МТБ Банке. По словам замглавы правления банка Геннадия Тищенко, за последний месяц доля вкладов физических лиц в гривне несколько выросла, а соотношение депозитов в гривне и в СКВ составляет 40% к 60%.

«Можно говорить, что гривневые вклады доминируют на рынке. Тренд к постепенному уменьшению вкладов в валюте наблюдается уже больше года, ведь ставки по ним также существенно снизились — почти в 2 раза.

Можно говорить, что «валютные» вкладчики используют депозит, почти как «ячейку» или «сейф» для безопасного хранения состояния. Ведь прибыль по ним сейчас незначительная и вряд ли ближайшие несколько месяцев она существенно изменится. Так, средние ставки по долларовым вкладам не превышают 1,5% годовых, а средние ставки по вкладам в евро колеблются от 1,1% до 1,3% годовых.

Еще в начале 2023 года соотношение гривневых к валютным вкладам за счет так называемых «конвертационных вкладов» было на уровне 50% против 50%, со второй половины и до конца года этот показатель был на уровне 60% против 40%, а с начала 2024 года количество валютных депозитов не превышает 10% от общего количества вкладов", — рассказывает директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев.

В ряде банков с частным капиталом нам подтвердили: хотя гривна продолжает доминировать в портфелях, наблюдается заинтересованность клиентов в валютных депозитах и снижение интереса к гривневым вкладам.

По словам начальника управления продуктов розничного и частного бизнеса Радабанка Дмитрия Лаврушина, соотношение остается в пользу гривны: 81 к 19% по количеству депозитов, 78 к 22% по портфелю. Но в последние 2 месяца наблюдается небольшой рост депозитного портфеля в валюте.

«В ПУМБ мы не видим изменения доли гривны к иностранной валюте в структуре депозитного портфеля. Уже три месяца (апрель-июнь) 73% портфеля составляют вклады клиентов в гривне. Единственный момент, который хочется отметить, немного приостановилось наращивание доли гривны», — говорит директор департамента-трайба некредитных продуктов банка Дмитрий Коваль.

Директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович также говорит, что в банке существенных изменений в соотношении не наблюдается, при том, что на срочные вклады в нацвалюте приходится около 61% портфеля. «Однако сейчас минимально, на 0,4% п.п., но структура меняется в пользу депозитов в СКВ», — добавляет он.

Увеличение доли валютных вкладов констатируют и в ОТП Банке. «Если в начале лета соотношение СКВ и гривны составляло 30% на 70%, то сейчас 40% на 60% соответственно», — сообщил «Минфину» руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса банка Максим Гончарук.

Продолжат ли банки снижать доходность депозитов

Дальнейшую траекторию движения депозитных ставок будет определять НБУ. 23−24 июля состоится очередное заседание Монетарного комитета Нацбанка, на котором будет определяться судьба ключевой ставки. Большинство из опрошенных нами банкиров не ожидают снижения учетной ставки и ставок по депозитным сертификатам, или предполагают незначительное их снижение.

«Самым вероятным, на наш взгляд, является сохранение учетной ставки и ставок по депозитным сертификатам на текущем уровне, менее вероятным является снижение ставок на 0,5 процентных пункта. В случае сохранения учетной ставки без изменений, мы не ожидаем существенных изменений средних ставок по депозитам физических лиц, учитывая необходимость удержания вкладчиков при усилении наблюдаемой сейчас девальвационной динамики», — считает Ольга Пинчук из Укрсиббанка.

Максим Гончарук по ОТП Банку считает, что в течение летних месяцев не будет предпосылок для изменения процентных ставок для физических лиц. «Даже в случае изменения учетной ставки, предложения банков будут оставаться привлекательными для клиентов», — добавляет он.

По мнению Дмитрия Замотаева из Глобус банка, средние ставки по коротким вкладам (3−6 месяцев) составят 12% годовых, а средняя доходность депозитов от 9 месяцев до 1 года будет на уровне 12−14% годовых. Самые высокие средние ставки фиксируются на самые длинные вклады: депозиты от 1 года до 2,5 лет дадут вкладчику 14−15% годовых.

Как банки меняли ставки

Кредит Днепр Банк уменьшил доходность двух гривневых срочных вкладов на 0,5 п.п.: самого короткого — на 3 месяца и самого длинного — на год. Теперь ставки вкладов на 3 месяца сравнялись со ставками на 6-месячные вклады и составляют 14% годовых. Ставки по годовым депозитам уменьшились до 12% годовых.

Сенс Банк порезал ставки по всем вкладам в гривне на 0,5 п.п. Меньше всего теперь банк платит по самым коротким вкладам на 3 месяца — 11,5% годовых. По другим вкладам банк предлагает 11,75% годовых.

Таскомбанк провел более существенные корректировки. Доходность гривневых вкладов на 3 месяца банк снизил на 1,5 п.п. — до 14% годовых. Следующими в очереди были вклады на полгода (-1, 25 п.п.), на 9 месяцев (-1 п.п.), самые маленькие снижения были на годовые вклады: лишь 0,75 п.п. По этим депозитам банк предлагает самую высокую ставку — 14,75% годовых.

МТБ Банк также снизил доходность самых коротких вкладов (минус 0,4 п.п.) до 14,2% годовых. В то же время это финучреждение стало на этот раз единственным, кто повышал ставки. К ставкам на другие сроки банк прибавил 0,8 п.п. После изменений доходность годовых и трехмесячных вкладов почти сравнялась: ставка на 12-месячные депозиты составила 14,3% годовых. Больше всего банк платит по полугодовым вкладам — 14,8% годовых.

МТБ Банк также стал единственным, кто повышал доходность вкладов в долларе. Банк прибавил по 0,2 п.п. к ставкам вкладов на 3, 6 и 12 месяцев, а также 0,17 п.п. к ставкам вкладов на 9 месяцев. Больше всего в долларе можно заработать на вкладах на 12 месяцев — 2,15% годовых.

Самые лучшие условия сейчас по трехмесячным вкладам предлагает Радабанк (16% годовых). 15,25% годовых можно получить по полугодовым депозитам в Абанке. На более длинные вклады — на 9 мес. — самые привлекательные условия предлагают КоминБанк и Идея Банк (15% годовых).

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КоминБанк* 15,50% - 15,00% - 15,00% - 14,75% - - -
А-Банк 15,35% - - - 15,25% - 14,50% - 0,01% -
Идея Банк 15,00% - 15,00% - 14,75% - - - - -
Универсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 12,00% - 11,00% - - -
Таскомбанк 14,75% 0,75% 14,50% 1,00% 14,25% 1,25% 14,00% 1,50% 4,00% -
Банк Львов* 14,50% - 14,50% - 15,00% - 14,50% - 5,00% -
МТБ Банк 14,30% 0,80% 14,50% 0,80% 14,80% 0,80% 14,20% 0,40% - -
Аккордбанк 14,00% - - - 15,00% - 15,50% - 5,00% -
Прокредит Банк* 14,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
Альянс Банк 13,50% - 14,00% - 14,50% - 15,00% - 6,00% -
Восток Банк 13,00% - - - 13,00% - 13,00% - - -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укргазбанк 13,00% - 13,00% - 12,00% - 4,00% - - -
Укрэксимбанк* 12,70% - 12,70% - 12,20% - 12,65% - - -
Радабанк * 12,50% - 12,50% - 14,50% - 16,00% - - -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Кредит Днепр Банк 12,00% 0,50% - - 14,00% - 14,00% 0,50% - -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Сенс Банк* 11,75% 0,50% - - 11,75% 0,50% 11,50% 0,50% 4,00% -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - -
Приватбанк 11,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,09% - 9,49% 0,30% 3,00% -
Пивденный - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.07.2024−15.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Таскомбанк 2,75% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
МТБ Банк 2,15% 0,20% 2,12% 0,17% 2,10% 0,20% 1,90% 0,20% - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 2,00% - 2,00% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,25% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.07.2024−15.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,75% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.07.2024−15.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь .

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