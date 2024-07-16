Очередной исторический максимум: НБУ повысил курс доллара на 24 копейки

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Официальный курс на 17 июля 2024 установлен на таком уровне: 41,2575 грн за 1 доллар (+0,2468 грн). Предыдущий максимум был 15 июля — 41,0434.

Курс евро будет составлять 44,9789 гривны за 1 евро (+0,2526 грн). Это тоже максимум. Ранее самый высокий курс был 16 июля — 44,7263.

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