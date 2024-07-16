Национальный банк Украины установил на 17 июля 2024 г. официальный курс гривны на уровне 41,2575 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 24 копейки.
Очередной исторический максимум: НБУ повысил курс доллара на 24 копейки
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Официальный курс на 17 июля 2024 установлен на таком уровне: 41,2575 грн за 1 доллар (+0,2468 грн). Предыдущий максимум был 15 июля — 41,0434.
Курс евро будет составлять 44,9789 гривны за 1 евро (+0,2526 грн). Это тоже максимум. Ранее самый высокий курс был 16 июля — 44,7263.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 6
Ничего страшного и критического.