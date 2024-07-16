Минфин - Курсы валют Украины

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16 июля 2024, 16:24 Читати українською

Очередной исторический максимум: НБУ повысил курс доллара на 24 копейки

Национальный банк Украины установил на 17 июля 2024 г. официальный курс гривны на уровне 41,2575 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 24 копейки.

Национальный банк Украины установил на 17 июля 2024 г.
Фото: depositphotos

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Официальный курс на 17 июля 2024 установлен на таком уровне: 41,2575 грн за 1 доллар (+0,2468 грн). Предыдущий максимум был 15 июля — 41,0434.

Курс евро будет составлять 44,9789 гривны за 1 евро (+0,2526 грн). Это тоже максимум. Ранее самый высокий курс был 16 июля — 44,7263.

Читайте: Бизнес ожидает доллар по 41,62 гривны — опрос НБУ

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
Ranet
Ranet
16 июля 2024, 16:34
#
Нормальный шаг аукциона.
+
+45
Rubi0
Rubi0
16 июля 2024, 16:45
#
Не дотянули 1 коп до «евро по 45, война, хаос при Зеленском»
+
+15
chc788
chc788
16 июля 2024, 17:33
#
А з Путіним раби … що вибираєш?
+
+15
max0220
max0220
16 июля 2024, 17:05
#
На якому курсі зупиняться?
+
0
veritas69
veritas69
16 июля 2024, 17:28
#
Відразу після перемоги
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
16 июля 2024, 17:43
#
НБУ держится молодцами.
Ничего страшного и критического.
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