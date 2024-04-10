Сразу шесть крупных банков «порезали» депозитные ставки в гривне

Ставки по депозитам продолжают постепенно снижаться. Могут ли они «развернуться», и сколько сейчас предлагают своим клиентам банки с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд — в свежем обзоре «Минфина».

С момента снижения учетной ставки НБУ банки постепенно снижают доходность вкладов. Малых банков, которые уменьшали ставки на прошлой неделе, было 5. Неделей ранее еще столько же крупных банков также снизили доходность гривневых вкладов.

Впрочем, за последнюю неделю (с 2 по 9 апреля) Украинский индекс ставок по депозитам физлиц по гривневым вкладам на 3 и 6 мес. даже показал небольшой рост.

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц

Дата UIRD 3 UIRD 6 UIRD 9 UIRD 12 1.01.24 13,68 14,52 14,58 14,32 14.03.24 14,38 14,40 14,18 14,28 2.04.24 13,96 14,09 13,89 14,02 9.04.24 14,03 14,15 13,88 13,98

Причиной таких, пусть и небольших, повышений могут быть изменения в расчете объемов приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов. Это изменение регулятор анонсировал еще в середине марта, после пересмотра учетной ставки. А на днях — напомнил о них.

Итак, с 19 апреля 2024 года для определения лимита вложений банков в трехмесячные депсертификаты прирост гривневых депозитов физических лиц сроком более 93 дней будет рассчитываться за последние 12 месяцев, а не с 4 апреля 2023 года, как это было ранее.

Темпы привлечения депозитов от населения могут у каждого банка варьироваться от месяца до месяца: то есть, если в январе в банке открыли много депозитов, а в феврале, например, мало, то банк все равно мог претендовать на то, чтобы выйти на тендер по трехмесячным сертификатам. База расчета, когда ставки были достаточно высокими, а украинцы активно несли в финучреждения деньги, это позволяла.

Теперь, когда эта база отвязывается от конкретной даты и фактически превращается в плавающую, расчеты по лимитам будут учитывать только последние 12 мес. Это означает, что некоторые банки не смогут себе позволить «провалы» с привлечением депозитов в отдельные месяцы. В противном случае, они могут упустить возможность зарабатывать на трехмесячных депозитных сертификатах.

Это и имел в виду регулятор, когда говорил, что эти изменения будут стимулировать банки наращивать портфели срочных гривневых депозитов населения.

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Как банки меняли ставки

В этот раз шесть крупных банков уменьшали доходность гривневых вкладов, только один — повысил ставки. Три банка меняли ставки в долларе и евро.

А-Банк добавил по 0,5 п.п. к ставкам по всем срочным вкладам в гривне. После изменений самую высокую ставку банк предлагает на год (15,85% годовых), самую маленькую — на 3 мес. (15% годовых).

Среди тех, кто меньше всех снижал ставки, — банк Пивденный. Банк уменьшил доходность вкладов всего на 0,25 п.п. — до 14,25% годовых на 3 мес., и до 14,75% годовых — на полгода.

Еще два банка также незначительно снижали ставки. В частности, по 0,5 п.п. отняли от доходности всех гривневых вкладов Укрэксимбанк и Радабанк.

Ставки на 3 и 6 мес. в Укрэксимбанке после изменений составляют 14,25% годовых, на 9 и 12 мес. — на 0,25 п.п. меньше.

В Радабанке такие же ставки на 9 и 12 мес., но доходность вкладов сроком на 3 мес. и полгода выше — 17,5% и 16% годовых соответственно.

Кредит Днепр Банк снизил ставку по гривневым депозитам на полгода на 0,5 п.п. — до 15,5% годовых, сравнив ее со ставкой на 3 мес. А доходность вкладов на год уменьшилась сразу на 1 п.п. — до 13,5% годовых.

Прокредит Банк уменьшил ставки по всем срочным вкладам в гривне на 1 п.п., и больше всего продолжает платить по коротким вкладам — на 3 и 6 мес. Их доходность в настоящее время составляет 15% годовых. За годовые вклады банк платит 14% годовых.

В то же время, банк увеличил ставки по вкладам в СКВ. В частности, в долларе добавил 0,5 п.п. к вкладам на 3 мес., и 0,25 п.п. — к вкладам на полгода, доведя доходность по этим вкладам до 2% годовых. В евро банк увеличил ставки только по самым коротким вкладам: на 0,25 п.п. больше стала ставка по вкладам на 3 мес. (до 1% годовых).

Больше всего снизил ставки по гривневым вкладам Райффайзен Банк. Ставки по всем вкладам банк порезал сразу на 2 п.п. Доходность упала до 10% годовых по вкладам на полгода и год, и до 9% годовых — на 3 мес.

В этот раз два банка не меняли ставки в гривне, в то же время, уменьшили доходность вкладов в долларе и евро.

Таскомбанк порезал ставки по всем вкладам в СКВ на 0,25 п.п. Самую большую доходность в долларе банк сейчас предлагает на годовые вклады — 2,75 п.п., самую маленькую — 1,75% годовых — на вклады на 3 мес. В евро такая же картина, за исключением уровня процентов: самая высокая доходность у вкладов на год (1,75% годовых), самая низкая — на 3 мес. (только 0,45% годовых).

Сенс банк также снижал ставки по вкладам в долларе и евро. Правда, в евро банк снизил ставки только по годовым вкладам, сравнив их доходность с доходностью других вкладов. Сейчас по всем им банк платит всего 0,01% годовых.

Самую высокую доходность на трехмесячные вклады — 17,5% годовых — предлагает Радабанк. 16,5% сейчас по этим срочным вкладам платит Аккордбанк, и 15,75% годовых — КоминБанк.

По полугодовым вкладам 16% годовых предлагают сразу 4 банка: Аккордбанк, банк Глобус, КоминБанк и Радабанк. 15,75% годовых можно получить в А-Банке, а 15,5% годовых — в Банке Львов, Идея Банке и в Кредит Днепр Банке.

По вкладам на 9 мес. самую лучшую доходность предлагает банк Глобус (16,5% годовых), 16% годовых — КоминБанк, и 15,75% годовых — Идея Банк.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.03.2024−08.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.03.2024−08.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.03.2024−08.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.