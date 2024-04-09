НБУ изменяет параметры для расчета лимита приобретения банками трехмесячных депсертификатов

Национальный банк Украины вносит изменения в параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Что изменится

С 19 апреля 2024 года для определения лимита вложений банков в трехмесячные депсертификаты прирост гривневых депозитов физических лиц сроком более 93 дней будет рассчитываться за последние 12 месяцев, а не с 4 апреля 2023, как это происходит сейчас.

Остальные параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депсертификатов останутся неизменными.

По оценкам НБУ, соответствующие изменения будут стимулировать банки наращивания портфелей срочных гривневых депозитов населения, что важно для поддержания курсовой устойчивости и защиты международных резервов.

Указанные изменения внесены постановлением правления НБУ от 8 апреля 2024 года № 40 «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 22», которое вступает в силу с 19 апреля 2024 года.