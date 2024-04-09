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9 апреля 2024, 15:07 Читати українською

НБУ изменяет параметры для расчета лимита приобретения банками трехмесячных депсертификатов

Национальный банк Украины вносит изменения в параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины вносит изменения в параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов.
Фото: НБУ

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Что изменится

С 19 апреля 2024 года для определения лимита вложений банков в трехмесячные депсертификаты прирост гривневых депозитов физических лиц сроком более 93 дней будет рассчитываться за последние 12 месяцев, а не с 4 апреля 2023, как это происходит сейчас.

Остальные параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депсертификатов останутся неизменными.

По оценкам НБУ, соответствующие изменения будут стимулировать банки наращивания портфелей срочных гривневых депозитов населения, что важно для поддержания курсовой устойчивости и защиты международных резервов.

Указанные изменения внесены постановлением правления НБУ от 8 апреля 2024 года № 40 «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 22», которое вступает в силу с 19 апреля 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Kankakee
Kankakee
9 апреля 2024, 15:25
#
Це ж значить що НБУ знову і ще більше намагається перекласти на банки ризики знецінення гривні, А вдруг вони збанкрутіють завжди можна націоналізувати 😑 цікаво як НБУ буде пояснювати МВФ ситуацію ? — тіпа ось бачте : вимога не мати таку кількість державних банків виконується 🤷, ось ми тільки два продали, а тут ще два збанкрутували , — ну буває зараз ми їх продамо трошечки пізніше 👻. Ще й назовуть цю схєму якось красіво — тіпа , оновлення банківського сектору, чи щось таке
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