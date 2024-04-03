Депозитные ставки пошли вразнобой: 5 небольших банков их порезали, 2 — увеличили

Война укрепила доверие украинцев к банкам: сейчас им доверяют 64% респондентов, в то время как в 2021 году таких было 56%. Такие данные приводит Фонд гарантирования вкладов , по результатам очередного опроса. Правда, большинство средств размещено на счетах до востребования и может быть в любой момент снято людьми в банкоматах и кассах. Как финансисты решают эту проблему и на каких условиях предлагают частным лицам размещать вклады банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Нацбанк продолжает комментировать свое неожиданное решение о снижении учетной ставки.

«Мы снизили ставку до 14,5%. После брифинга мы получили обратную связь, что для некоторых участников рынка это решение было достаточно неожиданным. Тем не менее, мы всегда коммуницировали, что готовы гибко реагировать на изменения в балансе рисков для инфляции и курсовой устойчивости. На этот раз увидели то „окно возможностей“, чтобы без риска для макрофинансовой стабильности поддержать экономику, и воспользовались им», — написал глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Фейсбуке.

Правда, ключевую ставку регулятор режет очень осторожно, и будет делать так и дальше. По крайней мере, о ее снижении до уровня инфляции речь пока не идет.

«Ожидаемая инфляция действительно важна для определения процентных ставок. Чтобы быть привлекательным, гривневый депозит должен приносить вкладчику доход выше инфляционного обесценивания средств. Если такое условие обеспечено, человек готов хранить часть средств на срочных депозитах вместо того, чтобы покупать валюту.

Объем депозитов, осевших в банковской системе, устойчиво увеличивается. Несложно представить состояние экономики, если бы все эти средства не хранились на срочных счетах в банках, а пошли бы на денежный рынок. Тем более, что на волне паники к ним присоединились бы и другие гривневые средства", — объяснил Владимир Лепушинский, директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

Вслед за ключевой ставкой снижается и доходность депозитов.

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц

Дата UIRD 3 UIRD 6 UIRD 9 UIRD 12 1.01.24 13,68 14,52 14,58 14,32 14.03.24 14,38 14,40 14,18 14,28 1.04.24 14,19 14,22 13,88 14,13

С момента принятия решения о снижении учетной ставки уменьшилась средняя доходность вкладов на все сроки, кроме средней доходности по вкладам на 3 месяца.

Индекс ставок на этот срок за январь-март вырос на 0,51 п.п.

По состоянию на начало года большинство средств частных клиентов были размещены на счетах до востребования (64%, или 695 млрд грн), в основном на карточных. Через три месяца ситуация вряд ли кардинально изменилась. Такое количество «горячих» денег потенциально опасно для банков, особенно небольших. Поэтому, чтобы стимулировать клиентов перевкладывать средства в срочные депозиты, финансисты увеличивают доходность самых коротких вкладов. Именно их, прежде всего, рассматривают сейчас люди.

Самые лучшие предложения по вкладам на 3 месяца предлагают банк Асвио и банк Украинский капитал (17% годовых), Кристалбанк (16,75% годовых) и Банк Инвестиций и Сбережений (16% годовых).

Больше всего — 16% годовых — по вкладам на 6 месяцев платят Асвио банк, Полтава-Банк, Кристалбанк и банк Украинский капитал. 15,75% годовых предлагают Кредитвест и Банк Инвестиций и Сбережений. Ставку в 15,5% годовых можно получить в Альтбанке, Юнексе, РВС Банке и Агропросперисе.

По вкладам на 9 месяцев самые лучшие условия в Полтаве-Банке и банке Украинский капитал (16% годовых). 15,75% годовых предлагает Банк Инвестиций и Сбережений. И сразу 5 банков предлагают уровень в 15,5% годовых:

Агропросперис,

Кристалбанк,

Международный инвестиционный банк,

Юнекс банк,

Кредитвест Банк.

Каталог «Минфина» — самый лучший способ подобрать оптимальный депозит та получить БОНУС к ставке!

Как банки меняли ставки

За две недели доходность срочных вкладов срезали сразу пять небольших банков-участников нашего депозитного обзора.

Почти все из них снизили ставки по всем срочным вкладам в гривне, которые они предлагают, за исключением Юнекс Банка. Он, как и обещал в нашем обзоре в прошлый раз, снизил ставки только по вкладам на 3 и 6 месяцев. Причем больше всего — по более коротким — на 3 месяца (-2 п.п.). Ставки на полгода уменьшились на 0,25 п.п. После всех изменений ставки по всем срочным вкладам почти сравнялись — 15,5% годовых. А на депозитах в гривне на 3 месяца здесь можно заработать 15% годовых.

Остальные 4 участника снизили ставки по всем срочным вкладам.

Самые большие снижения Кристалбанк провел для вкладов на полгода (-1 п.п.), ставки по депозитам на 9 месяцев похудели на 0,75 п.п., годовые — на 0,5 п.п., меньше всего пострадали вклады на 3 месяца (-0,25 п.п.). Банк продолжает держать по этим вкладам самую высокую доходность — 16,75% годовых, самая маленькая — сейчас у вкладов на 9 месяцев (15,5% годовых).

Банк также стал единственным из участников обзора, кто на этот раз менял ставки в евро. На 0,2 п.п. он увеличил ставки по вкладам на 6 месяцев (до 1,5% годовых) и на 0,45 п.п. — по вкладам на 3 месяца (до 1,25% годовых). При этом в долларе все ставки пошли «под нож». 0,5 п.п. банк отнял от доходности полугодовых вкладов, 0,25 п.п. — от 3-месячных, и 0,15 п.п. — от годовых. За этими вкладами остается самая высокая ставка — 3% годовых, самая маленькая — по самым коротким вкладам (2,25% годовых).

Банк Пиреус снизил доходность всех срочных вкладов в гривне на 1 п.п. В настоящее время банк предлагает 13% годовых по вкладам на год, и 15% - по вкладам на 3 и 6 месяцев.

Банк Клиринговый Дом отнял 1,7 п.п. от доходности гривневых вкладов на 3 месяца, и по 1,5 п.п. — от ставок вкладов на 6 и 9 месяцев. Самую маленькую ставку банк держит для полугодовых вкладов (13,6% годовых), самую высокую — для коротких 3-месячных (15,8% годовых).

Индустриалбанк отнял по 0,75 п.п. от ставок вкладов на 6 и 9 месяцев, и сейчас платит по ним 14,25% и 14% годовых соответственно.

Но были и банки, которые в этот раз, наоборот, повышали доходность вкладов.

Асвио банк увеличивал ставки в гривне и долларе. Причем в гривне увеличение ставок резкое: вклады на год подорожали сразу на 5,6 п.п., на полгода — на 3,4 п.п. Теперь банк платит по ним 16,6% и 16% годовых соответственно.

В долларе банк прибавил к доходности вкладов в год 1,2 п.п. и довел ее до 3,2% годовых, а на полгода — 1,6 п.п. (до 2,6% годовых).

В этот раз один банк не менял ставки в гривне и евро, но пересмотрел в долларе, причем — в сторону увеличения.

Банк инвестиций и сбережений увеличил доходность всех долларовых вкладов, прибавив к ней по 0,5 п.п. Ставки по всем вкладам, кроме трехмесячных, составили 2,35% годовых. Доходность по коротким вкладам составила 1,85% годовых.

Что еще изменилось за последние две недели

В депозитном обзоре на этот раз произошли перестановки. После проверки данных за первый квартал, из перечня малых банков, то есть банков с депозитными портфелями до 2 млрд грн, были исключены Радабанк и банк Глобус.

Оба банка будут перенесены в список крупных банков (с депозитными портфелями более 2 млрд грн). Портфель Радабанка достиг 2,27 млрд грн, Глобуса — 2,69 млрд грн.

Вместо этого, к перечню малышей добавляется банк Кредитвест. Депозитный портфель этого банка составляет 336,19 млн грн.

Итак, после всех изменений, количество участников депозитных обзоров небольших банков уменьшилось до 18 финучреждений, количество крупных — увеличилось до 28.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.03.2024−01.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

— Банки-победители премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.03.2024−01.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.03.2024−01.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.