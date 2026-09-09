На депозитном рынке нет единого тренда: одни банки снижают доходность вкладов, тогда как другие — наоборот, повышают ставки. В каком банке с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн частным вкладчикам можно разместить свою гривну, доллар и евро под самый высокий процент, и в какие банки действительно несут сбережения украинцы, читайте в свежем обзоре «Минфина».
Топ-5 банков с самым большим притоком депозитов в СКВ изменился: куда несут валюту
Повышение учетной ставки НБУ автоматически не сформировало четкую тенденцию к росту доходности гривневых депозитов, в частности, для населения. Ведь вместе с усилением монетарной политики, НБУ изменил правила размещения своих депозитных сертификатов, о чем Минфин уже писал ранее.
Финансисты говорят, что ставки по вкладам в нацвалюте будут постепенно расти. Но здесь нужно учитывать, что депозитная политика финучреждений будет больше зависеть от их бизнес-модели: более высокую доходность будут предлагать банки, которые нуждаются в деньгах, например, на развитие кредитования. Именно поэтому на рынке более отчетливо будет проявляться расхождение в доходности депозитов.
В частности, уже сейчас самая высокая доходность по вкладам на 12 месяцев в крупном банке выросла до 17% годовых, а самая низкая — остается на уровне 6,5% годовых. Это создает вкладчику уникальные возможности выбора.
Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние 2 недели
Аккордбанк повысил ставки по депозитам в гривне на 12 и 9 месяцев на 0,75 п.п. и 0,45 п.п. соответственно, и теперь платит по таким вкладам 17% годовых.
Радабанк, наоборот, порезал заработки своих частных клиентов на отдельные виды гривневых вкладов. Доходность депозитов на 12 месяцев «похудела» на 0,25 п.п. — до 16,5% годовых. Ставка на 9 месяцев снижена на 1,25 п.п. — до 16,25% годовых.
А вот доходность вкладов в долларе в этом банке, наоборот, выросла. Депозиты в этой валюте на 12 месяцев подорожали на 0,15 п.п. — до 2% годовых, на 9 месяцев — на 0,2 п.п. — до 1,8% годовых, на 6 месяцев — на 0,3 п.п. — до 1,6% годовых, на 3 месяца — на 0,25 п.п. — до 1,4% годовых.
Равно как и гривневые, похудели в Радабанке доходности по вкладам в евро. По депозитам в евровалюте на 9 месяцев банк теперь платит на 0,05 п.п. меньше — 1,2% годовых, на 6 месяцев — на 0,15 п.п. меньше — 1% годовых, на 3 месяца — на 0,1 п.п. меньше — 0,8% годовых.
Таскомбанк, который еще в июне существенно повысил ставки на всю линейку срочных депозитов в гривне, теперь начал снижать заработки на отдельных видах вкладов. Доходность депозитов на 9, 6 и 3 месяца снизилась на 0,5 п.п. Теперь банк платит по таким вкладам 16,5% годовых, 16% годовых и 15,75% годовых соответственно.
ВСТ Банк повысил доходность вкладов в нацвалюте на 6 месяцев сразу на 1 п.п. и теперь платит по ним своим частным клиентам 15,25% годовых.
Укргазбанк срезал ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев на 0,5 п.п. — до 14% годовых. Столько теперь можно заработать в этом банке на 3-месячных вкладах после снижения доходности по ним на 1 п.п.
Укрсиббанк снизил доходность вкладов в долларе: депозиты на 9 месяцев приносят теперь своим владельцам 0,9% годовых (минус 0,05 п.п.), на 6 месяцев — 0,8% годовых (минус 0,05 п.п.), на 3 месяца — 0,7% годовых (минус 0,1 п.п.).
В каких банках хранят свои деньги частные вкладчики
За июль пятерка банков, которые активно собирали гривневый ресурс населения, не изменилась, по сравнению с июнем. Эти финучреждения продолжили наращивать объемы срочных депозитов частных клиентов.
Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в гривне на 1.08.2026 г.
|№
|Название банка
|Сумма вкладов (млрд грн) на 1.08.2026 г.
|Прирост за 7 месяцев (млрд грн)
|1.
|АО КБ «Приватбанк»
|86,85
|+8,55
|2.
|АО «Ощадбанк»
|77,27
|+5,33
|3.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (mono)
|24,35
|+3,92
|4.
|АО «Абанк»
|17,62
|+2,05
|5.
|КБ «АККОРДБАНК»
|7,29
|+1,79
Данные НБУ, расчет Шевчишин
Лидирующие позиции государственных банков объясняются просто: через них проходят все основные социальные выплаты, которые затем оседают на счетах или размещаются на депозиты. Кроме того, активно привлекают деньги населения банки, которые наращивают кредитование и нуждаются в дополнительной ликвидности.
А вот в пятерке лидеров, по росту валютных депозитов, по результатам июля, произошли изменения. Топ-5 покинул АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (и работающий на его лицензии mono), а дополнил ее ПУМБ.
Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в валюте на 1.08.2026 г.
|№
|Название банка
|Сумма вкладов в гривневом эквиваленте (млрд грн) на 1.08.2026 г.
|Прирост за 7 месяцев (млрд грн)
|1.
|АО «Ощадбанк»
|30,25
|+2,69
|2.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|7,45
|+0,72
|3.
|ПУМБ
|6,77
|+0,71
|4.
|ПАО Акционерный банк «Пивденный»
|5
|+0,68
|5.
|АО «Абанк»
|3,87
|+0,67
Данные НБУ, расчет Шевчишин
На основе свежей статистики НБУ финансовый аналитик Андрей Шевчишин также выделил лидеров по оттоку депозитов населения.
Банки-лидеры оттока срочных депозитов населения:
Гривна:
1. Укрэксимбанк -1,88 млрд грн (всего 4,75 млрд грн),
2. KБ Глобус -0,35 млрд грн (всего 1,16 млрд грн),
3. КРЕДИТВЕСТ БАНК -0,22 млрд грн (всего 0,15 млрд грн),
4. Банк Альянс -0,19 млрд грн (всего 1,54 млрд грн).
Валюта:
1. Укрэксимбанк -3,46 млрд грн (всего 7,68 млрд грн),
2. Райффайзен Банк -1,37 млрд грн (всего 12,44 млрд грн),
3. МТБ Банк -0,14 млрд грн (всего 0,74 млрд грн).
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|17,00%
|0,75%
|-
|-
|17,00%
|0,45%
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Идея Банк
|16,97%
|-
|16,97%
|-
|16,97%
|-
|-
|-
|-
|-
|Радабанк *
|16,50%
|0,25%
|16,25%
|1,25%
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|16,50%
|-
|16,50%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|15,75%
|0,50%
|4,00%
|-
|МТБ Банк
|16,20%
|-
|16,15%
|-
|16,80%
|-
|16,70%
|-
|5,00%
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|абанк
|15,90%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|15,10%
|-
|0,01%
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|15,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|КоминБанк*
|15,30%
|-
|16,25%
|-
|15,70%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Пивденный
|15,25%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|16,00%
|-
|3,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,95%
|-
|14,95%
|-
|5,50%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|14,50%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Пиреус
|14,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|ВСТ Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,25%
|1,00%
|14,25%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|-
|14,00%
|0,50%
|14,50%
|-
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|Укрсиббанк
|9,50%
|-
|9,50%
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|9,79%
|-
|9,09%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Банк КД
|-
|-
|16,45%
|-
|16,45%
|-
|16,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.08.2026−07.09.2026.
*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,05%
|-
|1,90%
|-
|1,90%
|-
|1,40%
|-
|0,01%
|-
|Радабанк *
|2,00%
|0,15%
|1,80%
|0,20%
|1,60%
|0,30%
|1,40%
|0,25%
|-
|-
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк*
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,65%
|-
|1,70%
|-
|1,30%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|ВСТ Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,30%
|-
|1,25%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Укрсиббанк
|1,20%
|-
|0,90%
|0,05%
|0,80%
|0,05%
|0,70%
|0,10%
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Пиреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|абанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Банк КД
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.08.2026−07.09.2026.
*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,20%
|0,05%
|1,00%
|0,15%
|0,80%
|0,10%
|-
|-
|Банк Львов*
|1,25%
|-
|0,85%
|-
|0,85%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,35%
|-
|0,20%
|-
|0,025%
|-
|ВСТ Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|0,10%
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|абанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Банк КД
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.08.2026−07.09.2026.
*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
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