Топ-5 банков с самым большим притоком депозитов в СКВ изменился: куда несут валюту

На депозитном рынке нет единого тренда: одни банки снижают доходность вкладов, тогда как другие — наоборот, повышают ставки. В каком банке с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн частным вкладчикам можно разместить свою гривну, доллар и евро под самый высокий процент, и в какие банки действительно несут сбережения украинцы, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Повышение учетной ставки НБУ автоматически не сформировало четкую тенденцию к росту доходности гривневых депозитов, в частности, для населения. Ведь вместе с усилением монетарной политики, НБУ изменил правила размещения своих депозитных сертификатов, о чем Минфин уже писал ранее.

Финансисты говорят, что ставки по вкладам в нацвалюте будут постепенно расти. Но здесь нужно учитывать, что депозитная политика финучреждений будет больше зависеть от их бизнес-модели: более высокую доходность будут предлагать банки, которые нуждаются в деньгах, например, на развитие кредитования. Именно поэтому на рынке более отчетливо будет проявляться расхождение в доходности депозитов.

В частности, уже сейчас самая высокая доходность по вкладам на 12 месяцев в крупном банке выросла до 17% годовых, а самая низкая — остается на уровне 6,5% годовых. Это создает вкладчику уникальные возможности выбора.

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние 2 недели

Аккордбанк повысил ставки по депозитам в гривне на 12 и 9 месяцев на 0,75 п.п. и 0,45 п.п. соответственно, и теперь платит по таким вкладам 17% годовых.

Радабанк, наоборот, порезал заработки своих частных клиентов на отдельные виды гривневых вкладов. Доходность депозитов на 12 месяцев «похудела» на 0,25 п.п. — до 16,5% годовых. Ставка на 9 месяцев снижена на 1,25 п.п. — до 16,25% годовых.

А вот доходность вкладов в долларе в этом банке, наоборот, выросла. Депозиты в этой валюте на 12 месяцев подорожали на 0,15 п.п. — до 2% годовых, на 9 месяцев — на 0,2 п.п. — до 1,8% годовых, на 6 месяцев — на 0,3 п.п. — до 1,6% годовых, на 3 месяца — на 0,25 п.п. — до 1,4% годовых.

Равно как и гривневые, похудели в Радабанке доходности по вкладам в евро. По депозитам в евровалюте на 9 месяцев банк теперь платит на 0,05 п.п. меньше — 1,2% годовых, на 6 месяцев — на 0,15 п.п. меньше — 1% годовых, на 3 месяца — на 0,1 п.п. меньше — 0,8% годовых.

Таскомбанк, который еще в июне существенно повысил ставки на всю линейку срочных депозитов в гривне, теперь начал снижать заработки на отдельных видах вкладов. Доходность депозитов на 9, 6 и 3 месяца снизилась на 0,5 п.п. Теперь банк платит по таким вкладам 16,5% годовых, 16% годовых и 15,75% годовых соответственно.

ВСТ Банк повысил доходность вкладов в нацвалюте на 6 месяцев сразу на 1 п.п. и теперь платит по ним своим частным клиентам 15,25% годовых.

Укргазбанк срезал ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев на 0,5 п.п. — до 14% годовых. Столько теперь можно заработать в этом банке на 3-месячных вкладах после снижения доходности по ним на 1 п.п.

Укрсиббанк снизил доходность вкладов в долларе: депозиты на 9 месяцев приносят теперь своим владельцам 0,9% годовых (минус 0,05 п.п.), на 6 месяцев — 0,8% годовых (минус 0,05 п.п.), на 3 месяца — 0,7% годовых (минус 0,1 п.п.).

В каких банках хранят свои деньги частные вкладчики

За июль пятерка банков, которые активно собирали гривневый ресурс населения, не изменилась, по сравнению с июнем. Эти финучреждения продолжили наращивать объемы срочных депозитов частных клиентов.

Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в гривне на 1.08.2026 г.

№ Название банка Сумма вкладов (млрд грн) на 1.08.2026 г. Прирост за 7 месяцев (млрд грн) 1. АО КБ «Приватбанк» 86,85 +8,55 2. АО «Ощадбанк» 77,27 +5,33 3. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (mono) 24,35 +3,92 4. АО «Абанк» 17,62 +2,05 5. КБ «АККОРДБАНК» 7,29 +1,79

Данные НБУ, расчет Шевчишин

Лидирующие позиции государственных банков объясняются просто: через них проходят все основные социальные выплаты, которые затем оседают на счетах или размещаются на депозиты. Кроме того, активно привлекают деньги населения банки, которые наращивают кредитование и нуждаются в дополнительной ликвидности.

А вот в пятерке лидеров, по росту валютных депозитов, по результатам июля, произошли изменения. Топ-5 покинул АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (и работающий на его лицензии mono), а дополнил ее ПУМБ.

Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в валюте на 1.08.2026 г.

№ Название банка Сумма вкладов в гривневом эквиваленте (млрд грн) на 1.08.2026 г. Прирост за 7 месяцев (млрд грн) 1. АО «Ощадбанк» 30,25 +2,69 2. АБ «УКРГАЗБАНК» 7,45 +0,72 3. ПУМБ 6,77 +0,71 4. ПАО Акционерный банк «Пивденный» 5 +0,68 5. АО «Абанк» 3,87 +0,67

Данные НБУ, расчет Шевчишин

На основе свежей статистики НБУ финансовый аналитик Андрей Шевчишин также выделил лидеров по оттоку депозитов населения.

Банки-лидеры оттока срочных депозитов населения:



Гривна:

1. Укрэксимбанк -1,88 млрд грн (всего 4,75 млрд грн),

2. KБ Глобус -0,35 млрд грн (всего 1,16 млрд грн),

3. КРЕДИТВЕСТ БАНК -0,22 млрд грн (всего 0,15 млрд грн),

4. Банк Альянс -0,19 млрд грн (всего 1,54 млрд грн).



Валюта:

1. Укрэксимбанк -3,46 млрд грн (всего 7,68 млрд грн),

2. Райффайзен Банк -1,37 млрд грн (всего 12,44 млрд грн),

3. МТБ Банк -0,14 млрд грн (всего 0,74 млрд грн).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.08.2026−07.09.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.08.2026−07.09.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.08.2026−07.09.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.