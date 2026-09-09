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9 сентября 2026, 16:07 Читати українською

Топ-5 банков с самым большим притоком депозитов в СКВ изменился: куда несут валюту

На депозитном рынке нет единого тренда: одни банки снижают доходность вкладов, тогда как другие — наоборот, повышают ставки. В каком банке с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн частным вкладчикам можно разместить свою гривну, доллар и евро под самый высокий процент, и в какие банки действительно несут сбережения украинцы, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний огляд Где найти депозит с бонусом?

Повышение учетной ставки НБУ автоматически не сформировало четкую тенденцию к росту доходности гривневых депозитов, в частности, для населения. Ведь вместе с усилением монетарной политики, НБУ изменил правила размещения своих депозитных сертификатов, о чем Минфин уже писал ранее.

Финансисты говорят, что ставки по вкладам в нацвалюте будут постепенно расти. Но здесь нужно учитывать, что депозитная политика финучреждений будет больше зависеть от их бизнес-модели: более высокую доходность будут предлагать банки, которые нуждаются в деньгах, например, на развитие кредитования. Именно поэтому на рынке более отчетливо будет проявляться расхождение в доходности депозитов.

В частности, уже сейчас самая высокая доходность по вкладам на 12 месяцев в крупном банке выросла до 17% годовых, а самая низкая — остается на уровне 6,5% годовых. Это создает вкладчику уникальные возможности выбора.

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние 2 недели

Аккордбанк повысил ставки по депозитам в гривне на 12 и 9 месяцев на 0,75 п.п. и 0,45 п.п. соответственно, и теперь платит по таким вкладам 17% годовых.

Радабанк, наоборот, порезал заработки своих частных клиентов на отдельные виды гривневых вкладов. Доходность депозитов на 12 месяцев «похудела» на 0,25 п.п. — до 16,5% годовых. Ставка на 9 месяцев снижена на 1,25 п.п. — до 16,25% годовых.

А вот доходность вкладов в долларе в этом банке, наоборот, выросла. Депозиты в этой валюте на 12 месяцев подорожали на 0,15 п.п. — до 2% годовых, на 9 месяцев — на 0,2 п.п. — до 1,8% годовых, на 6 месяцев — на 0,3 п.п. — до 1,6% годовых, на 3 месяца — на 0,25 п.п. — до 1,4% годовых.

Равно как и гривневые, похудели в Радабанке доходности по вкладам в евро. По депозитам в евровалюте на 9 месяцев банк теперь платит на 0,05 п.п. меньше — 1,2% годовых, на 6 месяцев — на 0,15 п.п. меньше — 1% годовых, на 3 месяца — на 0,1 п.п. меньше — 0,8% годовых.

Таскомбанк, который еще в июне существенно повысил ставки на всю линейку срочных депозитов в гривне, теперь начал снижать заработки на отдельных видах вкладов. Доходность депозитов на 9, 6 и 3 месяца снизилась на 0,5 п.п. Теперь банк платит по таким вкладам 16,5% годовых, 16% годовых и 15,75% годовых соответственно.

ВСТ Банк повысил доходность вкладов в нацвалюте на 6 месяцев сразу на 1 п.п. и теперь платит по ним своим частным клиентам 15,25% годовых.

Укргазбанк срезал ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев на 0,5 п.п. — до 14% годовых. Столько теперь можно заработать в этом банке на 3-месячных вкладах после снижения доходности по ним на 1 п.п.

Укрсиббанк снизил доходность вкладов в долларе: депозиты на 9 месяцев приносят теперь своим владельцам 0,9% годовых (минус 0,05 п.п.), на 6 месяцев — 0,8% годовых (минус 0,05 п.п.), на 3 месяца — 0,7% годовых (минус 0,1 п.п.).

В каких банках хранят свои деньги частные вкладчики

За июль пятерка банков, которые активно собирали гривневый ресурс населения, не изменилась, по сравнению с июнем. Эти финучреждения продолжили наращивать объемы срочных депозитов частных клиентов.

Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в гривне на 1.08.2026 г.

Название банка Сумма вкладов (млрд грн) на 1.08.2026 г. Прирост за 7 месяцев (млрд грн)
1. АО КБ «Приватбанк» 86,85 +8,55
2. АО «Ощадбанк» 77,27 +5,33
3. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (mono) 24,35 +3,92
4. АО «Абанк» 17,62 +2,05
5. КБ «АККОРДБАНК» 7,29 +1,79

Данные НБУ, расчет Шевчишин

Лидирующие позиции государственных банков объясняются просто: через них проходят все основные социальные выплаты, которые затем оседают на счетах или размещаются на депозиты. Кроме того, активно привлекают деньги населения банки, которые наращивают кредитование и нуждаются в дополнительной ликвидности.

А вот в пятерке лидеров, по росту валютных депозитов, по результатам июля, произошли изменения. Топ-5 покинул АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (и работающий на его лицензии mono), а дополнил ее ПУМБ.

Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в валюте на 1.08.2026 г.

Название банка Сумма вкладов в гривневом эквиваленте (млрд грн) на 1.08.2026 г. Прирост за 7 месяцев (млрд грн)
1. АО «Ощадбанк» 30,25 +2,69
2. АБ «УКРГАЗБАНК» 7,45 +0,72
3. ПУМБ 6,77 +0,71
4. ПАО Акционерный банк «Пивденный» 5 +0,68
5. АО «Абанк» 3,87 +0,67

Данные НБУ, расчет Шевчишин

На основе свежей статистики НБУ финансовый аналитик Андрей Шевчишин также выделил лидеров по оттоку депозитов населения.

Банки-лидеры оттока срочных депозитов населения:

Гривна:
1. Укрэксимбанк -1,88 млрд грн (всего 4,75 млрд грн),
2. KБ Глобус -0,35 млрд грн (всего 1,16 млрд грн),
3. КРЕДИТВЕСТ БАНК -0,22 млрд грн (всего 0,15 млрд грн),
4. Банк Альянс -0,19 млрд грн (всего 1,54 млрд грн).

Валюта:
1. Укрэксимбанк -3,46 млрд грн (всего 7,68 млрд грн),
2. Райффайзен Банк -1,37 млрд грн (всего 12,44 млрд грн),
3. МТБ Банк -0,14 млрд грн (всего 0,74 млрд грн).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 17,00% 0,75% - - 17,00% 0,45% 17,17% - 5,00% -
Идея Банк 16,97% - 16,97% - 16,97% - - - - -
Радабанк * 16,50% 0,25% 16,25% 1,25% 17,25% - 17,00% - - -
Таскомбанк 16,50% - 16,50% 0,50% 16,00% 0,50% 15,75% 0,50% 4,00% -
МТБ Банк 16,20% - 16,15% - 16,80% - 16,70% - 5,00% -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Универсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
абанк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Прокредит Банк* 15,50% - - - 15,50% - 15,00% - 5,00% -
КоминБанк* 15,30% - 16,25% - 15,70% - 15,00% - - -
Пивденный 15,25% - - - 15,00% - 16,00% - 3,00% -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 14,95% - 14,95% - 5,50% -
Кредит Днепр Банк* 14,50% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Пиреус 14,00% - - - 14,50% - 14,50% - 6,00% -
ВСТ Банк 14,00% - - - 15,25% 1,00% 14,25% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укрэксимбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 14,00% 0,50% 14,50% - 14,00% 1,00% - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 13,50% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
Укрсиббанк 9,50% - 9,50% - 9,50% - 9,00% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Банк КД - - 16,45% - 16,45% - 16,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.08.2026−07.09.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,05% - 1,90% - 1,90% - 1,40% - 0,01% -
Радабанк * 2,00% 0,15% 1,80% 0,20% 1,60% 0,30% 1,40% 0,25% - -
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк* 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 2,00% - - -
Универсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,65% - 1,70% - 1,30% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,50% - 1,10% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
ВСТ Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,30% - 1,25% - 1,20% - 1,00% - 0,05% -
Укрсиббанк 1,20% - 0,90% 0,05% 0,80% 0,05% 0,70% 0,10% - -
Креди Агриколь Банк 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% - 0,75% - 0,15% - 0,15% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
абанк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Банк КД - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.08.2026−07.09.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 2,00% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,75% - 1,30% - 0,70% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,20% 0,05% 1,00% 0,15% 0,80% 0,10% - -
Банк Львов* 1,25% - 0,85% - 0,85% - 0,50% - 0,01% -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Универсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
МТБ Банк 0,60% - 0,50% - 0,35% - 0,20% - 0,025% -
ВСТ Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
Укрсиббанк 0,30% - 0,25% - 0,20% - 0,10% 0,10% - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
абанк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Банк КД - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.08.2026−07.09.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
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