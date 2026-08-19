Топ-5 банков, в которых население наиболее активно размещало депозиты в гривне и валюте

На депозитном рынке продолжается штиль. За последние две недели свои предложения для частных клиентов откорректировали только 2 банка с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке и какие финучреждения активно «пылесосят» деньги населения, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Финансисты предупреждали, что после повышения ключевой ставки НБУ не будут спешить с аналогичными изменениями по депозитным ставкам. Ведь они будут изучать новый операционный дизайн монетарной политики. В первую очередь, как работает новый механизм размещения депозитных сертификатов НБУ, которые остаются одним из главных источников заработка банков.

Эта пауза в пересмотре депозитных ставок, как свидетельствуют свежие данные, продолжается до сих пор. За последние две недели только 2 небольших банка увеличили доходность вкладов в гривне.

Как за последние 2 недели изменились депозитные ставки в небольших банках

Бизбанк на 0,86 п.п. увеличил ставку по вкладам в нацвалюте на 6 месяцев и теперь платит по ним 17,21% годовых.

Скай Банк повысил доходность гривневых депозитов на все сроки. Ставка вкладов в нацвалюте на 1 год выросла на 0,5 п.п. — до 16% годовых. На гривневых депозитах на 9 месяцев частные клиенты теперь могут заработать 15,9% годовых (плюс 0,9 п.п.), на 6 месяцев — 15,8% годовых (плюс 1,3 п.п.), на 3 месяца — 15,5% годовых (плюс 1,25 п.п.).

В каких банках держат свои деньги частные вкладчики

Банки продолжают собирать деньги населения. При этом понемногу растет доля срочных депозитов. «По данным НБУ, доля срочных депозитов населения в июле выросла с 32,6% до 32,8%. Всего население держит в банках 1,531 трлн грн, из которых только 0,5 трлн — срочные депозиты. К выплате населению за июль начислено 3,379 млрд грн — абсолютный рекорд», — проанализировал свежую статистику Нацбанка финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его подсчетам, наиболее активно деньги населения собирали следующие банки:

Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в гривне на 1.07.2026 г.

№ Название банка Количество вкладчиков-физлиц (млн) Сумма вкладов (млрд грн) на 1.07.2026 г. Прирост за 6 месяцев (млрд грн) 1. АО КБ «Приватбанк» 24,32 85,34 +7,04 2. АО «ОЩАДБАНК» 12,38 76,61 +4,67 3. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (mono) 10,72 24,18 +3,75 4. АО «Абанк» 4,3 17,29 +1,73 5. КБ «АККОРДБАНК» 0,23 7,14 +1,65

Данные НБУ, расчет Шевчишин

Лидирующие позиции государственных банков объясняются просто: через них проходят все основные социальные выплаты, которые затем «оседают» на счетах или размещаются на депозиты. Кроме того, активно привлекают деньги населения банки, которые наращивают кредитование и нуждаются в дополнительной ликвидности.

Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в валюте на 1.07.2026 г.

№ Название банка Количество держателей валютных депозитов (тыс.) Сумма вкладов (эквивалент млрд грн) на 1.07.2026 г. Рост за 6 месяцев (эквивалент млрд грн) 1. АО «ОЩАДБАНК» 538,3 29,97 +2,41 2. Акционерный банк «Пивденный» 92,3 4,97 +0,65 3. АБ «УКРГАЗБАНК» 103,3 7,34 +0,61 4. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (mono) 3143 8,57 +0,59 5. АО «Абанк» 660,8 3,77 +0,56

Данные НБУ, расчет Шевчишин

Андрей Шевчишин также назвал банки с самым большим оттоком денег населения. Но эксперт сразу уточнил, что эту информацию не следует воспринимать, как ухудшение финансового состояния банка. Поскольку такой результат может дать изменение политики финучреждения по привлечению депозитов и условиям размещения средств.

Срочные депозиты в гривне:

1. Укрэксимбанк: -1,55 млрд грн (всего на конец июня 5,07 млрд грн),

2. К Б Глобус : -0,36 млрд грн (всего 1,15 млрд грн),

3. КРЕДИТВЕСТ БАНК: -0,22 млрд грн (всего 0,15 млрд грн),

4. Банк Альянс: -0,15 млрд грн (всего 1,57 млрд грн).



Срочные депозиты в валюте:

1. Укрэксимбанк: -3,21 млрд грн (всего на конец июня 7,94 млрд грн),

2. Райффайзен Банк: -1,44 млрд грн (всего 12,37 млрд грн).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.08.2026−17.08.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.08.2026−17.08.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.08.2026−17.08.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь