Через 16 лет заемщик Приватбанка захотел упразднить кредит: ВСУ объяснил, почему отказал

Верховный Суд отказал заемщику, который через 16 лет после заключения договора с ПриватБанком потребовал признать его недействительным. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Речь идет о кредитном договоре от 3 апреля 2008 года на 101 тыс. грн под 15% годовых со сроком погашения до 3 апреля 2018 года.

В 2024 году заемщик заявил, что банк нарушил правила потребительского кредитования, не предоставил надлежащей информации и графика платежей, а также ввел его в заблуждение по поводу процентной ставки. Он просил признать недействительным именно первоначальный договор.

Ключевой момент дела

В ходе разбирательства выяснилось, что в июле 2008 года, только через несколько месяцев после заключения кредита, заемщик сам обратился в банк с заявлением об изменении валюты кредитования. Он попросил конвертировать остаток долга в размере 99714,71 грн в доллары США.

6 августа стороны заключили дополнительное соглашение, которым договор был изложен в новой редакции. Кредит был определен уже в сумме $21 490,24, а ежемесячный аннуитетный платеж — $382,20. При этом 8 августа 2008 года гривневую задолженность по первоначальному договору полностью погасили, а кредитные отношения продлились на условиях нового соглашения.

То есть заемщик не просто подписал первоначальный договор, а позже сам инициировал его изменение и согласился на новые условия.

Иск появился после нескольких предварительных споров с банком

До обращения с новым иском в 2024 г. между сторонами уже были судебные процессы.

В 2016 году суд взыскал с заемщика и других солидарных должников задолженность по кредиту на общую сумму $15 898,46 и 60 066,01 грн. В 2020 году апелляционный суд частично изменил это решение, а в 2021 году Верховный Суд уменьшил сумму взысканных процентов с $2 546,62 до $1 235,43.

Кроме того, заемщик еще дважды обращался в суд с исками о защите прав потребителя — в 2022 и 2023 годах. Оба иска были отклонены, а по делу 2023 года Верховный Суд оставил решение без изменений в марте 2024 года.

Поэтому иск 2024 стал очередной попыткой обжаловать отношения с банком, но уже по требованию признать недействительным сам кредитный договор 2008 года.

Почему Верховный Суд не удовлетворил иск

Суды трех инстанций исходили из того, что самой ссылки на нарушение прав потребителя недостаточно. Истец должен доказать конкретные обстоятельства, которые по закону являются основанием для недействительности договора.

Верховный Суд обратил внимание, что:

договор был подписан обеими сторонами;

стороны согласовали все существенные условия;

заемщик не заявлял претензий по условиям договора на момент его заключения;

в последствии он выполнял договор;

в документах были определены срок, ставка, платежи и порядок погашения;

заемщик сам инициировал переход к валютному кредиту и подписал соответствующее соглашение.

Отдельно суд отклонил утверждение об обмане. Для признания сделки недействительной на этом основании необходимо доказать умышленные действия другой стороны и то, что именно они повлияли на волеизъявление при заключении договора. Таких доказательств истец не предоставил.

Также по делу не нашло подтверждения утверждения о подделке документов или заключении соглашения под давлением

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В чем особенность этого дела

Дело показательное, прежде всего, из-за сочетания нескольких обстоятельств: многолетний кредитный договор обжаловался через 16 лет, хотя заемщик в 2008 году сам инициировал его изменение, а впоследствии между сторонами уже состоялись несколько судебных процессов по этому же кредиту .

В то же время, Верховный Суд не установил общего правила, по которому старый кредитный договор нельзя обжаловать. Суд исходил из конкретных обстоятельств этого дела, прежде всего, из-за отсутствия доказательств обмана, свободного волеизъявления сторон и дальнейшего выполнения договора.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение Деснянского районного суда Чернигова и Черниговского апелляционного суда — без изменений. Постановление окончательно.

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