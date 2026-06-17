Банк Тигипко повысил ставки по всем срочным депозитам в гривне

На депозитномрынкеустановилосьлетнеезатишье. За последние 2 недели только одно финучреждение с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрело свои предложения для частных клиентов. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в крупном банке, читайте в обзоре «Минфина».

К началу лета финансисты откорректировали ставки по депозитам для физлиц и, похоже, уже взяли традиционную летнюю паузу. С начала июня Индекс ставок по депозитам на 3 и 9 месяцев остался неизменным (13,69% годовых и 14,59% годовых соответственно). Немного подорожали в среднем по рынку вклады на 6 месяцев (с 4,07% до 4,1% годовых) и на 12 месяцев (с 13,93% годовых до 14,05% годовых).

Среди крупных банков ставки по гривневым депозитам за последние 2 недели пересмотрело лишь одно финучреждение — Таскомбанк, который входит в Группу «ТАС» Сергея Тигипко.

Таскомбанк значительно повысил ставки на всю линейку срочных депозитов в гривне. Вклады на 12 месяцев подорожали на 0,4 п.п. — до 16,5% годовых, на 9 месяцев — на 1,15 п.п. — до 17% годовых, на 6 месяцев — на 0,9 п.п. — до 16,5% годовых, на 3 месяца — на 1,15 п.п. — до 16,25% годовых.

Больше всего, 17,5% годовых, в крупном банке на вкладе в нацвалюте можно заработать, разместив деньги на 9-месячном вкладе. Такую доходность предлагает Радабанк. Чуть меньше платят Таскомбанк (17% годовых) и КоминБанк (16,5% годовых).

В тройку лидеров среди крупных банков, по доходности депозитов на 12 месяцев, входят: Радабанк, в котором можно заработать 16,75% годовых, Идея Банк (16,6% годовых) и Таскомбанк (16,5% годовых).

Самые щедрые проценты по гривневым депозитам на 6 месяцев предлагает следующая тройка банков: Радабанк (17,25% годовых), Идея Банк и Кредит Днепр Банк платят по таким вкладам 17% годовых.

Самые дорогие вклады в гривне на 3 месяца у такой тройки банков: Аккордбанк (17,17% годовых), Радабанк и Банк Львов дают своим частным клиентам заработать на таких вкладах 17% годовых.

Вместе с тем по объемам гривневых депозитов населения лидируют совсем другие финучреждения.

По результатам 4 месяцев 2026 года самые большие объемы гривны у частных клиентов привлекли:

Ощадбанк — 104,47 млрд грн (или 21,3% от общей суммы в 489,43 млрд грн);

Приватбанк — 96,56 млрд грн (19,7% от общего объема гривневых депозитов в системе);

Универсал Банк — 31,75 млрд грн;

Сенс банк — 28,36 млрд грн;

ПУМБ — 26,66 млрд грн.

пятерка претерпела значительных изменений. Государственные Ощад и Приват сохранили свои позиции. Интересно, что, по сравнению с февралем этого года, эта «Государственные Ощад и Приват традиционно остаются в лидерах, по объемам средств физлиц, размещенных на счетах и срочных депозитах. Это объясняется тем, что есть государственные программы кредитования, которые обязывают держать средства в госбанках. А главное — именно через эти финучреждения проводятся государственные выплаты. Поэтому, большинство получателей таких выплат просто оставляют полученные деньги в этих же банках, если хотят разместить их на 3-месячный депозит. А именно такой формат выбирают все больше вкладчиков", — объяснял финансовый аналитик Андрей Шевчишин. При этом, вместо Райффайзен банка и Укрсиббанка, 4-ю и 5-ю позиции теперь занимают Сенс банк и ПУМБ.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.