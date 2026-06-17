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17 июня 2026, 15:55 Читати українською

Банк Тигипко повысил ставки по всем срочным депозитам в гривне

На депозитномрынкеустановилосьлетнеезатишье. За последние 2 недели только одно финучреждение с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрело свои предложения для частных клиентов. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в крупном банке, читайте в обзоре «Минфина».

Депозитний огляд Где найти депозит с бонусом?

К началу лета финансисты откорректировали ставки по депозитам для физлиц и, похоже, уже взяли традиционную летнюю паузу. С начала июня Индекс ставок по депозитам на 3 и 9 месяцев остался неизменным (13,69% годовых и 14,59% годовых соответственно). Немного подорожали в среднем по рынку вклады на 6 месяцев (с 4,07% до 4,1% годовых) и на 12 месяцев (с 13,93% годовых до 14,05% годовых).

Среди крупных банков ставки по гривневым депозитам за последние 2 недели пересмотрело лишь одно финучреждение — Таскомбанк, который входит в Группу «ТАС» Сергея Тигипко.

Таскомбанк значительно повысил ставки на всю линейку срочных депозитов в гривне. Вклады на 12 месяцев подорожали на 0,4 п.п. — до 16,5% годовых, на 9 месяцев — на 1,15 п.п. — до 17% годовых, на 6 месяцев — на 0,9 п.п. — до 16,5% годовых, на 3 месяца — на 1,15 п.п. — до 16,25% годовых.

Больше всего, 17,5% годовых, в крупном банке на вкладе в нацвалюте можно заработать, разместив деньги на 9-месячном вкладе. Такую доходность предлагает Радабанк. Чуть меньше платят Таскомбанк (17% годовых) и КоминБанк (16,5% годовых).

В тройку лидеров среди крупных банков, по доходности депозитов на 12 месяцев, входят: Радабанк, в котором можно заработать 16,75% годовых, Идея Банк (16,6% годовых) и Таскомбанк (16,5% годовых).

Самые щедрые проценты по гривневым депозитам на 6 месяцев предлагает следующая тройка банков: Радабанк (17,25% годовых), Идея Банк и Кредит Днепр Банк платят по таким вкладам 17% годовых.

Самые дорогие вклады в гривне на 3 месяца у такой тройки банков: Аккордбанк (17,17% годовых), Радабанк и Банк Львов дают своим частным клиентам заработать на таких вкладах 17% годовых.

Вместе с тем по объемам гривневых депозитов населения лидируют совсем другие финучреждения.

По результатам 4 месяцев 2026 года самые большие объемы гривны у частных клиентов привлекли:

  • Ощадбанк — 104,47 млрд грн (или 21,3% от общей суммы в 489,43 млрд грн);

  • Приватбанк — 96,56 млрд грн (19,7% от общего объема гривневых депозитов в системе);

  • Универсал Банк — 31,75 млрд грн;

  • Сенс банк — 28,36 млрд грн;

  • ПУМБ — 26,66 млрд грн.

Интересно, что, по сравнению с февралем этого года, эта пятерка претерпела значительных изменений. Государственные Ощад и Приват сохранили свои позиции.

«Государственные Ощад и Приват традиционно остаются в лидерах, по объемам средств физлиц, размещенных на счетах и срочных депозитах. Это объясняется тем, что есть государственные программы кредитования, которые обязывают держать средства в госбанках. А главное — именно через эти финучреждения проводятся государственные выплаты.

Поэтому, большинство получателей таких выплат просто оставляют полученные деньги в этих же банках, если хотят разместить их на 3-месячный депозит. А именно такой формат выбирают все больше вкладчиков", — объяснял финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

При этом, вместо Райффайзен банка и Укрсиббанка, 4-ю и 5-ю позиции теперь занимают Сенс банк и ПУМБ.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Радабанк * 16,75% - 17,50% - 17,25% - 17,00% - - -
Идея Банк 16,60% - 16,35% - 17,00% - - - - -
Таскомбанк 16,50% 0,40% 17,00% 1,15% 16,50% 0,90% 16,25% 1,15% 4,00% -
Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
МТБ Банк 16,20% - 16,15% - 16,60% - 16,50% - 5,00% -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Универсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
А-Банк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Прокредит Банк* 15,50% - - - 15,50% - 15,00% - 5,00% -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
КоминБанк* 15,00% - 16,50% - 14,55% - 15,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 14,95% - 14,95% - 5,50% -
Кредит Днепр Банк* 14,50% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Пиреус 14,00% - - - 14,50% - 14,50% - 6,00% -
ВСТ Банк 14,00% - - - 14,25% - 15,50% - - -
Пивденный 14,00% - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укрэксимбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 14,50% - 14,50% - 15,00% - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,00% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Клиринговый Дом - - 16,45% - 16,45% - 16,20% - - -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,15% - 2,00% - 1,90% - 1,65% - - -
Банк Львов* 2,05% - 1,90% - 1,90% - 1,40% - 0,01% -
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Универсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Альянс Банк 1,50% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
ВСТ Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,30% - 1,25% - 1,20% - 1,00% - 0,05% -
Укрсиббанк 1,20% - 0,85% - 0,75% - 0,60% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% - 0,75% - 0,15% - 0,15% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Клиринговый Дом - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,25% - 1,15% - 0,90% - - -
Банк Львов* 1,25% - 0,85% - 0,85% - 0,50% - 0,01% -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Универсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
МТБ Банк 0,60% - 0,50% - 0,35% - 0,20% - 0,025% -
ВСТ Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
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