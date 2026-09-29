«Дом в селе» для ВПЛ: как работает программа и какие недостатки

Дом в селе стоимостью до 500 тысяч гривен, три года бесплатного проживания — так выглядит правительственный проект «Домик в селе» для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Инициатива уже реализуется в отдельных регионах. В то же время в проекте госбюджета на 2027 год для громад предусмотрена субвенция в размере 1,5 млрд грн. О преимуществах программы и проблемах при её реализации в колонке для РБК-Украина рассказала глава профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк.

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Как работает программа

«Домик в селе» предполагает, что общины покупают пригодные для проживания сельские дома стоимостью до 500 тыс. грн и бесплатно передают их ВПЛ на три года. Семьи платят только коммунальные услуги.

Программа уже работает в отдельных регионах. В Сумской области по состоянию на конец августа общины отобрали 25 домов и получили 17 заявлений от переселенцев. На Буковине к началу сентября было 10 заявлений от семей ВПЛ и семь домов, которые общины готовы предложить.

Из 1,5 млрд грн субвенции 500 млн грн предусмотрено именно на сельское жилье. По расчетам, этого хватит примерно на тысячу домов. Средства распределяются по формуле: 70% — в зависимости от количества зарегистрированных ВПЛ, еще 30% — с учетом имеющейся базы временного жилья.

Для восьми прифронтовых областей государство покрывает все расходы. Другие регионы должны прибавить 10% из местных бюджетов.

Программу планируют продолжить: в проекте госбюджета на 2027 год для общин предусмотрена аналогичная субвенция на 1,5 млрд грн.

Приобретенное здание остается в коммунальной собственности общины и после завершения трехлетнего договора. По словам Шуляка, это может быть выгодно и общинам, ведь новые жители поддерживают местные школы и пополняют рынок труда.

В некоторых небольших общинах Винницкой, Хмельницкой и Одесской областей переселенцы составляют 25−30% населения. Требование покупать дома без нужды в капитальном ремонте также побуждает общины инвентаризировать жилищный фонд и использовать пустые дома.

Приоритет в программе имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью, пожилые переселенцы и дети-сироты. В то же время не могут воспользоваться программой те, кто имеет безопасное жилье, уже получил компенсацию или жилой ваучер или за последние шесть месяцев приобрел автомобиль в возрасте до пяти лет.

Какие проблемы имеет программа

По словам Шуляк, одна из главных проблем — невысокие темпы привлечения общин. Сейчас около 50 заявок, хотя потенциальных участников — сотни.

Причинами она называет недостаточную разъяснительную работу и сложность процедуры. Обществам нужно оценить дом, проверить документы на землю, зарегистрировать право собственности и отобрать семью. Для небольших общин с несколькими работниками это создает дополнительную нагрузку.

Есть вопросы и о дальнейшем содержании домов. Программа определяет порядок их покупки, но не предусматривает, кто будет финансировать ремонт крыши, замену котла или устранение аварийных ситуаций через несколько лет.

Еще одна проблема — работа и инфраструктура. По условиям программы, по меньшей мере, один трудоспособный член семьи должен работать или иметь другую экономическую активность в течение всего срока пользования жильем. В некоторых селах может не быть достаточно рабочих мест, школ или медицинских учреждений, а транспорт в райцентр может быть ограничен.

Отдельно Шуляк обращает внимание на прозрачность покупки жилья. Общины покупают дома на вторичном рынке, но единого публичного реестра таких сделок нет. Лимит в 500 тыс. грн. определяет максимальную сумму покупки, но не гарантирует, что дом приобрели по рыночной цене.

Среди возможных изменений Шуляк предлагает упростить процедуру для общин, обеспечить их типовыми договорами, чек-листами и консультациями, предусмотреть средства на содержание приобретенных домов и совместить жилищную программу с возможностями трудоустройства.

Также она предлагает создать открытый реестр сделок, где были доступны адрес, площадь, состояние и цена каждого приобретенного дома.