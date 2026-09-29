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29 сентября 2026, 19:42 Читати українською

Госдолг Украины приблизился к 10 трлн грн: что показали данные за август

Долговый портфель Украины в августе вырос до 9,6 трлн грн. За месяц государственный и гарантированный государством долг увеличился на 30,44 млрд грн, в то же время его средневзвешенная ставка снизилась до 4,37%. Об этом 29 сентября сообщило Министерство финансов Украины.

Долговый портфель Украины в августе вырос до 9,6 трлн грн.
Финансовый портфель

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В долларовом эквиваленте долг за август вырос на $1,36 млрд, в то время как в евро сократился на €1,59 млрд. В Минфине объясняют разницу между курсовыми колебаниями и переоценкой валютных обязательств.

С начала года государственный и гарантированный государством долг вырос на 560,21 млрд грн. В то же время, около 329 млрд грн этого прироста в гривневом эквиваленте пришлось на переоценку валютных обязательств.

Реальное увеличение долга, по данным Минфина, произошло в основном за счет долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

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Из чего складывается долг Украины

Большая часть долга Украины приходится на государственные внешние заимствования — 7,34 трлн грн, или 76,45% от общего объема. Еще 2 трлн грн, или 20,86%, составляет государственный внутренний долг.

Гарантированный государством долг на конец августа составил 257,81 млрд грн — 2,68% общего объема. За восемь месяцев его доля сократилась с 3,06% до 2,68%, а сам объем снизился на 18,87 млрд грн, или 6,8%.

Около 64,6% долгового портфеля составляют долгосрочные льготные ссуды от международных финансовых организаций и правительств других государств. Крупнейшим кредитором Украины остается Европейский Союз: на него приходится 3,76 трлн грн., или 39,2% общего долга, с учетом займа в пределах механизма ERA.

В валютной структуре долга наибольшую долю занимает евро — 44,97%. Далее следуют доллар США — 22,94%, гривна — 19,98% и специальные права заимствования МВФ — 8,96%.

Долг стал дешевле и длиннее

Средневзвешенная ставка государственного долга в конце августа составила 4,37%. Для сравнения, в январе она была 4,51%, а в августе 2025 года — 4,87%.

Средний срок до погашения к концу августа составил 13,05 года. Годом ранее этот показатель равнялся 12,50 года.

Внешний долг, преимущественно состоящий из льготных ссуд международных партнеров, имеет среднюю ставку 1,95% и срок до погашения 15,29 года. Для внутреннего долга эти показатели составляют 13,2% и 5,31 соответственно.

Минфин привлек 18 млрд грн через ОВГЗ

В августе Министерство финансов провело 12 аукционов по размещению ОВГЗ, по результатам которых привлекло 18,08 млрд грн.

Отдельно 26 августа Минфин провел switch-аукцион на 15 млрд грн. Инвесторы обменяли облигации с погашением 30 сентября 2026 на новый выпуск с погашением 15 августа 2029 под 12,61% годовых.

Таким образом, выплаты по этим облигациям перенесли на три года. В Минфине отмечают, что это позволило снизить пиковую долговую нагрузку осенью 2026 года и продлить средний срок обращения внутреннего долга.

Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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