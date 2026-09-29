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29 сентября 2026, 20:00 Читати українською

Топ-5 новостей за вторник: куда вложить 100 тысяч, прогноз курса и в какую сумму вырос госдолг

Куда вложить 100 тысяч гривен в зависимости от ваших целей
Сто тысяч гривен на карточке выглядит как немалая сумма, но если с ней ничего не делать, она будет ежедневно уменьшаться. Как лучше поступить? Разбираем пять типичных сценариев и посмотрим, какой инструмент подходит для каждого из них.

ИНВЕСТОР НА РОЗДРОЖЬИ

ЕБРР ухудшил прогноз для Украины: ВВП в 2026 году вырастет всего на 1,5%

Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел в сторону снижения своей оценки экономического роста Украины — причиной стало усиление российских атак, негативно отражающихся на экспорте и экономической активности страны. Об этом говорится в региональном экономическом прогнозе ЕБРР, обнародованном в четверг, 24 сентября.

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Правительство урезает неприоритетные расходы: что будут финансировать, а что поставят на паузу

Правительство приняло решение, определяющее приоритетность государственных расходов в условиях сложной ситуации с государственными финансами и задержки части запланированного международного финансирования. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Госдолг Украины приблизился к 10 трлн грн: что показали данные за август

Долговый портфель Украины в августе вырос до 9,6 трлн. грн. За месяц государственный и гарантированный государством долг увеличился на 30,44 млрд. грн., в то же время его средневзвешенная ставка снизилась до 4,37%. Об этом 29 сентября сообщило Министерство финансов Украины.

Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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