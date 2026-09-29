Куда вложить 100 тысяч гривен в зависимости от ваших целей
Сто тысяч гривен на карточке выглядит как немалая сумма, но если с ней ничего не делать, она будет ежедневно уменьшаться. Как лучше поступить? Разбираем пять типичных сценариев и посмотрим, какой инструмент подходит для каждого из них.
Топ-5 новостей за вторник: куда вложить 100 тысяч, прогноз курса и в какую сумму вырос госдолг
Куда вложить 100 тысяч гривен в зависимости от ваших целей
ИНВЕСТОР НА РОЗДРОЖЬИ
ЕБРР ухудшил прогноз для Украины: ВВП в 2026 году вырастет всего на 1,5%
Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел в сторону снижения своей оценки экономического роста Украины — причиной стало усиление российских атак, негативно отражающихся на экспорте и экономической активности страны. Об этом говорится в региональном экономическом прогнозе ЕБРР, обнародованном в четверг, 24 сентября.
Украине может не хватать до $35 млрд финансирования в 2027 году — Bloomberg
Украина может столкнуться с дефицитом финансирования до $54 млрд к 2029 году. По предварительным оценкам Международного валютного фонда, наибольший разрыв ожидается в 2027 году — $30−35 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Правительство урезает неприоритетные расходы: что будут финансировать, а что поставят на паузу
Правительство приняло решение, определяющее приоритетность государственных расходов в условиях сложной ситуации с государственными финансами и задержки части запланированного международного финансирования. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Госдолг Украины приблизился к 10 трлн грн: что показали данные за август
Долговый портфель Украины в августе вырос до 9,6 трлн. грн. За месяц государственный и гарантированный государством долг увеличился на 30,44 млрд. грн., в то же время его средневзвешенная ставка снизилась до 4,37%. Об этом 29 сентября сообщило Министерство финансов Украины.
Комментарии