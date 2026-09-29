Предприятия горно-металлургического комплекса Кривого Рога остановились из-за российских ударов и невозможности отгружать продукцию через порты, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Не работают ArcelorMittal, Ингулецкий и Южный ГОК, а также КЗРК. По его словам, это очень серьёзный удар по рабочим местам, зарплатам и налогам в бюджет общины.
Удар по бюджету: в Кривом Роге четыре предприятия остановились, остальные работают максимум на четверть мощности
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Остальные крупные предприятия Кривого Рога выпускают не более четверти довоенного объёма продукции, говорит Вилкул. Не работают и подрядные организации, обеспечивающие их работу.
Больше всего подробностей он привел об ArcelorMittal: руководство компании объявило о приостановке работы комбината. По словам Вилкула, только за последние недели предприятие подверглось четырем массированным ракетным обстрелам. Погибли пять работников, еще 17 ранены. «Ситуация действительно крайне тяжелая», — сказал он.
Вторая причина, помимо ударов, — это логистика: продукцию невозможно отгружать через порты. Для города это очень серьёзный удар, признал Вилкул. Прежде всего это касается рабочих мест и зарплат людей, а далее — налогов в бюджет общины. Из них выплачивают зарплаты бюджетникам, содержат инфраструктуру, ремонтируют трубы и котельные, финансируют детские сады и социальную сферу.
По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в других промышленных городах: в Запорожье разрушен «Запорожсталь», в Каменском — металлургический комбинат «Каметсталь». Но в Кривом Роге, подчеркнул Вилкул, она хуже, чем где-либо, за исключением самой линии фронта.
Несмотря на это, он призвал горожан не опускать руки. «Я верю — Кривой Рог обязательно выстоит!» — заявил председатель Совета обороны.
Напомним, 25 сентября компания ArcelorMittal заявила, что не может безопасно возобновить работу «АрселорМиттал Кривой Рог» после четырёх ракетных ударов за пять недель. В результате атак погибли пять человек, ещё 17 работников получили ранения.
Комментарии - 6
так потужно що аж незламно!