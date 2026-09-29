Как ФЛП могут уменьшить расходы по эквайрингу и обслуживанию счета: предложение ПУМБ

ПУМБ объявил о запуске специального предложения для физических лиц-предпринимателей. Она включает расчетно-кассовое обслуживание, торговый и интернет-эквайринг, а также кредитные решения для развития бизнеса. Предложение доступно для новых клиентов-ФЛП с годовым оборотом до 200 млн грн без НДС.

Основные условия для новых клиентов-ФЛП

Обслуживание счета без ежемесячной платы до конца 2027 года

при открытии счета до 31 декабря 2026 года.

Вывод средств со счета ФЛП

на карточку физического лица в ПУМБ и снятие до 200 тыс. грн дохода наличными без комиссии.

Эквайринг со ставкой 1,1%

для POS-терминалов и смартфонов, используемых в качестве платежного терминала.

Без абонплаты за POS-терминалы

по 31 июля 2027 года. При открытии счета и подключении эквайринга через цифровые каналы банка до 31 декабря 2026 года.

Интернет-эквайринг для онлайн-бизнеса

со ставкой 1,1% по операциям с картами украинских банков и 2,0% по операциям с картами иностранных банков.

Удаленное подключение

открытие счета и подключение эквайринга через цифровые каналы банка до конца 2026 года.

0% разовой комиссии за выдачу кредита

сумма финансирования до 3 млн грн сроком до 36 мес., решение банка в течение одного дня. Привлеченные средства можно использовать для пополнения оборотного капитала, закупки товаров, приобретения оборудования, масштабирования бизнеса.

В ПУМБ отмечают, что формировали предложение с учетом ежедневных потребностей малого бизнеса, объединив в одном пакете сервисы, которыми ФЛП пользуются чаще всего: обслуживание счета без платы, прием безналичных оплат, перевод собственного дохода без комиссии в пределах лимита и доступ к финансированию без разовой комиссии за выдачу кредита.

В банке отмечают, что предложение ориентировано на предпринимателей, которые открывают собственное дело или стремятся снизить операционные расходы на повседневное обслуживание бизнеса.

Подробные условия акционного предложения — на сайте ПУМБ .