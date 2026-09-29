ПУМБ объявил о запуске специального предложения для физических лиц-предпринимателей. Она включает расчетно-кассовое обслуживание, торговый и интернет-эквайринг, а также кредитные решения для развития бизнеса. Предложение доступно для новых клиентов-ФЛП с годовым оборотом до 200 млн грн без НДС.
Как ФЛП могут уменьшить расходы по эквайрингу и обслуживанию счета: предложение ПУМБ
Основные условия для новых клиентов-ФЛП
Обслуживание счета без ежемесячной платы до конца 2027 года
при открытии счета до 31 декабря 2026 года.
Вывод средств со счета ФЛП
на карточку физического лица в ПУМБ и снятие до 200 тыс. грн дохода наличными без комиссии.
Эквайринг со ставкой 1,1%
для POS-терминалов и смартфонов, используемых в качестве платежного терминала.
Без абонплаты за POS-терминалы
по 31 июля 2027 года. При открытии счета и подключении эквайринга через цифровые каналы банка до 31 декабря 2026 года.
Интернет-эквайринг для онлайн-бизнеса
со ставкой 1,1% по операциям с картами украинских банков и 2,0% по операциям с картами иностранных банков.
Удаленное подключение
открытие счета и подключение эквайринга через цифровые каналы банка до конца 2026 года.
0% разовой комиссии за выдачу кредита
сумма финансирования до 3 млн грн сроком до 36 мес., решение банка в течение одного дня. Привлеченные средства можно использовать для пополнения оборотного капитала, закупки товаров, приобретения оборудования, масштабирования бизнеса.
В ПУМБ отмечают, что формировали предложение с учетом ежедневных потребностей малого бизнеса, объединив в одном пакете сервисы, которыми ФЛП пользуются чаще всего: обслуживание счета без платы, прием безналичных оплат, перевод собственного дохода без комиссии в пределах лимита и доступ к финансированию без разовой комиссии за выдачу кредита.
В банке отмечают, что предложение ориентировано на предпринимателей, которые открывают собственное дело или стремятся снизить операционные расходы на повседневное обслуживание бизнеса.
Подробные условия акционного предложения — на сайте ПУМБ .
АО «ПУМБ». Государственная регистрация банков № 73
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