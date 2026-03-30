В номинации «Лучший депозит» по версии премии FinAwards 2026 победил Idea Bank. Второе место занял ПУМБ, а третье — KredoBank. Об этом было объявлено во время церемонии награждения победителей премии в пятницу, 27 марта.
FinAwards 2026: лучшим депозитом признан вклад под 16,25%
Каковы условия лучшего депозита
- Срок размещения: 1 месяц, 100 дней, 6, 9, 12, 18 месяцев
- Сумма размещения: от 1 грн, максимальная — без ограничений
- Процентная ставка: 16,25%
- Максимальная процентная ставка: 17,25%
- Начисление процентов: Нет
Прочие условия:
Возможность пополнения суммы вклада в течение 30 дней. Возможность открытия счета и оформления без посещения отделения, в том числе для новых клиентов. Возможность получить надбавку по депозиту до 1% годовых. Возможность резервирования условий вклада — минимальная сумма депозита 0,00 грн. Управление вкладом: пролонгация/отмена пролонгации вклада, в том числе в мобильном приложении О.Bank
В номинации приняли участие 25 банков.
О премии
FinAwards 2026 — это ежегодная премия, которая проводится уже 9-й год подряд. Учредителями премии являются финансовое издание «Минфин» и Finance.ua.
Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех, кто работает в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора Украины и финансовые продукты, выражая свое уважение к их достижениям.
