NovaPay обновил кредитные сервисы в приложении

NovaPay расширил возможности кредитных сервисов в мобильном приложении. Клиенты получили больше гибкости при оформлении кредитных продуктов, возможность оплачивать в кредит посылки за близких, а также самостоятельно формировать детальные выписки по расходам с кредитной карты, говорится в сообщении приложения.

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Какие функции теперь доступны

В приложении появилась возможность получить альтернативные условия кредитования. Если выбранная сумма или срок не могут быть согласованы, приложение предложит другой вариант — изменить сумму, срок или оба параметра одновременно.

Клиент сразу видит доступные условия и может согласиться с ними или выбрать другие параметры кредитования.

Функция работает для продуктов «Рассрочка» и «Посылка в кредит». В случае с «Посылкой в кредит», если доступная сумма меньше стоимости посылки, разницу можно доплатить собственными средствами с карты.

С помощью сервиса «Оплата за близких» теперь можно оплатить в кредит не только посылку, но и посылку другого человека. Если кредитного лимита недостаточно для полной оплаты, часть суммы можно оплатить собственными средствами, а остальное — в кредит.

Также в приложении можно самостоятельно сформировать выписку по отдельным расходам с кредитной карты: выбрать период и загрузить готовый документ в формате PDF.