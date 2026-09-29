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29 сентября 2026, 16:15 Читати українською
Объемы вкладов в гривне растут: Идея Банк о самых выгодных депозитных стратегиях этой осенью
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Ідея Банк
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