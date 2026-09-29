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29 сентября 2026, 19:20 Читати українською

Украине может не хватать до $35 млрд финансирования в 2027 году — Bloomberg

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования до $54 млрд к 2029 году. По предварительным оценкам Международного валютного фонда, наибольший разрыв ожидается в 2027 году — $30−35 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования до $54 млрд к 2029 году.
Киев

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По оценке МВФ, в 2028 году Украине может не хватать еще $17 млрд, а в 2029-м — $2 млрд. В целом дефицит финансирования за эти три года может достичь $54 млрд.

В то же время эти расчеты пока не окончательны и могут измениться. Представитель МВФ отказался комментировать оценки.

Украина ищет дополнительные средства

Во вторник в Брюсселе доноры Украины провели встречу, чтобы ускорить переговоры о дальнейшей помощи. Ранее в этом году Евросоюз согласовал пакет кредитов для Украины на 90 млрд евро.

В то же время ЕС призывает партнеров выполнить обязательства по предоставлению еще €30 млрд на этот и последующие годы.

Европейская комиссия и МВФ также призывают украинское правительство выполнить план реформ. Это должно позволить Украине получать международную помощь и улучшить управление средствами, предоставляемыми партнерами.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис и министр финансов Украины Сергей Марченко должны были во вторник обсудить реформы, необходимые для получения следующего транша бюджетной поддержки ЕС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Читайте также: МВФ поможет найти часть необходимых средств на 2027 год

В ЕС ищут способы увеличить помощь

Страны Евросоюза продолжают обсуждать, как обеспечить Украину дополнительными средствами, поскольку ожидается, что война будет продолжаться и в следующем году.

Некоторые государства ЕС вернулись к идее использовать для привлечения финансирования €210 млрд активов российского центрального банка, замороженных в Европе. Другие предлагают выпустить дополнительный общий долг.

Напомним

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева положительно оценила работу НБУ в условиях полномасштабной войны.

Об этом Георгиева заявила в видеообращении к участникам конференции центральных банков Украины и Польши, текст которого 25 сентября опубликовала пресс-служба НБУ. Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения центробанк работает в условиях перебоев в банковской и платежной системах, а также атак на предприятия, энергетику и критическую инфраструктуру.

Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bosyak
bosyak
29 сентября 2026, 19:37
#
Може бути будь що…
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