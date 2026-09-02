Банки активизируют борьбу за вкладчиков: сколько можно заработать на депозите в сентябре

Сентябрь принес на депозитный рынок традиционное оживление. «Минфин» уже писал , что ставки по гривневым депозитам начали повышать крупные банки. Аналогичные изменения наблюдаются и в политике банков с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Сколько сейчас можно заработать владельцам гривны, евро и доллара, разместив свои накопления в небольшом банке и как будет меняться доходность депозитов в сентябре, читайте в свежем депозитном обзоре от «Минфина».

Как изменилась доходность депозитов в небольших банках за последние 2 недели

Юнекс банк повысил ставки по депозитам в гривне на самые длинные сроки. Доходность вкладов на 12 месяцев выросла на 0,75 п.п. — до 17% годовых. Столько же банк теперь платит по вкладам, размещенным на 9 месяцев, после увеличения ставки по ним на 0,65 п.п. Еще больше частные вкладчики могут заработать, разместив свои сбережения в нацвалюте на 6 месяцев — 17,25 годовых (ставка увеличена на 0,75 п.п.).

Украинский капитал увеличил доходность депозитов в нацвалюте на отдельные сроки и для бессрочных вкладов. Теперь его частные клиенты могут заработать на годовом депозите 16,5% годовых (плюс 0,5 п.п.). Чуть меньше — 16,25% годовых — банк платит по вкладам на 6 месяцев после повышения ставки на 1,25 п.п. 3-месячные вклады теперь приносят своим владельцам 15% годовых (плюс 1,5 п.п.), бессрочное размещение гривны — 3% годовых (плюс 1,5 п.п.).

Полтава-Банк порадовал своих частных вкладчиков увеличением ставки по 9-месячным депозитам в нацвалюте на 1,5 п.п. и теперь платит по ним 13% годовых.

Почему банки будут повышать доходность гривневых депозитов

Финансисты говорят, что это только начало: в этом месяце банки начнут более активно пересматривать свои предложения для частных клиентов, поскольку у них есть для этого мощные стимулы. Эти стимулы создал НБУ не только повышением ключевой ставки, но и благодаря изменениям в операционном дизайне монетарной политики.

Теперь финансисты не могут автоматически размещать свободные средства в депозитные сертификаты НБУ, а должны за это право соревноваться. И, конечно, делают это, поскольку такие вложения остаются для банков одним из ключевых инструментов заработка.

Высокая конкуренция уже привела к снижению доходности по депозитным сертификатам, хотя верхняя планка доходности также остается на уровне 19% годовых (ключевая ставка плюс 3,5 п.п.).

НБУ начал проводить тендеры по размещению депозитных сертификатов 7 августа. По результату первого размещения, ставка упала на 0,3 п.п. — до 1,71% годовых, и это при том, что накануне НБУ повысил ключевую ставку. В результате второго аукциона, который прошел 21 августа, ставка размещения (а затем и заработки банкиров) просела еще больше — до 18,59% годовых. Дело в том, что спрос на депсертификаты существенно превышает объемы, которые выставляются на аукцион регулятором.

В частности, по подсчетам экономиста Андрея Шевчишина, на втором аукционе НБУ удовлетворил 39 из 76 заявок от 17 банков на общую сумму 40 млрд грн, что на 10 млрд грн больше, чем на предыдущем аукционе. Однако неудовлетворенный спрос вырос до 12,1 млрд грн, по сравнению с 7,1 млрд грн в прошлый раз, а дефицит размещения вырос до 23% с 19%.

НБУ отмечает, что изменение подхода в размещении депозитных скритификатов должно повысить конкуренцию между банками за вкладчиков, ведь возможности банков работать с этим инструментом и далее в значительной степени связаны с их активностью в привлечении срочных гривневых средств населения. А это значит, что финансистам придется повышать доходность гривневых вкладов для частных клиентов.

Как изменятся ставки по гривневым депозитам в сентябре

Опрошенные «Минфином» банкиры говорят, что уже адаптировались к новым правилам.

«Начало осени по факту открывает для банков «высокий сезон» конкуренции за деньги вкладчиков, и хотя в течение первой недели сентября повышение ставок вряд ли приобретет массовый и синхронный характер, сама тенденция будет становиться все более заметной. Отдельные банки уже будут корректировать условия срочных программ, другие — будут выходить с новыми акционными предложениями, а часть финучреждений пока будет только определять, за какие сроки и объемы средств они готовы платить вкладчикам больше.

Этот процесс вряд ли затянется надолго. Можно ожидать, что в течение сентября количество банков, которые будут пересматривать доходность срочных гривневых депозитов, будет постепенно расти, и уже к концу месяца большинство активных участников депозитного рынка так или иначе будут работать с обновленными ставками или новыми условиями привлечения средств", — прокомментировал для «Минфина» текущую ситуацию на депозитном рынке Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

В то же время Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член Правления банка «Пивденный», уточняет, что на уровень доходности гривневых депозитов сегодня влияет целая совокупность внешних и внутренних факторов.

«К внешним относятся в первую очередь текущий уровень учетной ставки и ожидания относительно дальнейшей траектории монетарной политики. Не менее важны инфляционные и курсовые ожидания, ведь они в значительной степени определяют привлекательность гривневых сбережений для вкладчиков. Свою роль играет и общая ситуация на финансовом рынке, в частности, уровень ликвидности банковской системы и конкуренция между банками за деньги населения.

В то же время каждый банк учитывает и собственные внутренние факторы: текущую потребность в привлечении дополнительного ресурса, структуру и стоимость ресурсной базы, сроки привлечения средств, кредитные планы и потребность в ресурсах для их финансирования", — говорит он.

Решение о повышении ставок банк будет принимать, когда действительно требуется дополнительный ресурс. Поэтому ставки будут расти точечно.

«Однако тенденция к их точечному росту будет становиться все более отчетливой, а средние показатели, в зависимости от срока, могут оставаться в основном в пределах 13,5−15% годовых, тогда как лучшие специальные предложения будут достигать 17−17,5%», — прогнозирует Дмитрий Замотаев.

Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, считает, что в отдельных банках можно будет найти доходности до 18% годовых.

В то же время Дмитрий Замотаев ожидает, что банки будут более активно использовать бонусы для новых вкладчиков, надбавки за открытие новых депозитов, специальные условия для вкладов, открытых через мобильные приложения, а также акционные продукты на отдельные временные интервалы.

«Банки могут более гибко настраивать условия привлечения средств, в зависимости от потребности в ресурсе, его срочности и стоимости альтернативного размещения ликвидности.

В частности, можно увидеть больше предложений с повышенной доходностью для новых средств, дифференциацией ставок, в зависимости от срока и суммы депозита, а также акционными условиями для отдельных клиентских сегментов.

Также важным трендом может стать более гибкое сочетание депозитных продуктов с другими инструментами сбережения. Для клиента это будет означать более широкий выбор способов размещения гривневых средств, а для банков — необходимость конкурировать не только между собой, но и за внимание вкладчика с другими гривневыми инструментами", — добавляет Сергей Новошицкий.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.08.2026−31.08.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.08.2026−31.08.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.08.2026−31.08.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь